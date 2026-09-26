Bengaluru FC to take on SC Delhi in season-opener as ISL 2026-27 Phase 1 fixtures announced; check full schedule here

The Indian Super League's (ISL) Phase 1 fixtures were officially announced on Saturday, with Bengaluru FC hosting Sporting Club Delhi in the opening match of the season at the Sree Kanteerava Stadium on 10 October. That match will be part of a double-header on the opening day, with FC Goa hosting Chennaiyin Fc at the Fatorda Stadium later on the same day.
The ISL 2026-27 season will feature 13 teams competing for the title. They are defending champions East Bengal, Mohun Bagan Super Giant, Bengaluru FC, Kerala Blasters FC, Churchill Brothers FC (In their ISL debut), Inter Kashi, Mumbai City FC, NorthEast United FC, Odisha FC, Punjab FC, FC Goa and Sporting Club Delhi.
Phase 1 will comprise 78 matches and will run until 17 January, 2027. The top six teams at the end of this phase will qualify for the playoffs, while the fixtures for Phase 2 and the playoff stage will be announced at a later date.
The new season will also include several first-time fixtures and venues. Churchill Brothers will face FC Goa on 13 December at the Fatorda Stadium in the first ISL meeting between the two Goa-based clubs.
NorthEast United FC will host Sporting Club Delhi at the Khuman Lampak Stadium in Imphal on 24 November. The fixture will mark the first time Manipur hosts an ISL match.
East Bengal FC will begin their title defence on October 18 against Churchill Brothers in Goa. The Kolkata-based side will not play during the opening gameweek because of their AFC commitments.
The first Kolkata Derby of the season is scheduled for 29 November. East Bengal FC will host Mohun Bagan Super Giant at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan.
The schedule also includes a break for the November FIFA international window. No ISL matches are scheduled from 7 to 20 November.
Inter Kashi's home venue remains to be confirmed. Its fixtures in the announced schedule are therefore listed with the venue as TBC.
The Phase 1 campaign will conclude on 17 January, when Sporting Club Delhi face Chennaiyin FC and Mumbai City FC take on NorthEast United FC.
|Date
|Time (IST)
|Fixture
|Venue
|10 October
|5:00 PM
|Bengaluru FC vs Sporting Club Delhi
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|10 October
|7:30 PM
|FC Goa vs Chennaiyin FC
|Fatorda Stadium, Goa
|11 October
|5:00 PM
|Inter Kashi vs Kerala Blasters FC
|TBC
|11 October
|7:30 PM
|Churchill Brothers vs Mumbai City FC
|Fatorda Stadium, Goa
|12 October
|7:30 PM
|Mohun Bagan SG vs NorthEast United FC
|Sarusajai Stadium, Guwahati
|14 October
|7:30 PM
|Punjab FC vs Odisha FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|16 October
|7:30 PM
|Sporting Club Delhi vs Mohun Bagan SG
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|17 October
|6:00 PM
|Inter Kashi vs Odisha FC
|TBC
|17 October
|7:30 PM
|Bengaluru FC vs Chennaiyin FC
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|18 October
|5:00 PM
|Churchill Brothers vs East Bengal FC
|Fatorda Stadium, Goa
|18 October
|7:30 PM
|NorthEast United FC vs Kerala Blasters FC
|Sarusajai Stadium, Guwahati
|19 October
|7:30 PM
|Punjab FC vs Mumbai City FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|23 October
|6:00 PM
|Inter Kashi vs East Bengal FC
|TBC
|24 October
|7:30 PM
|Odisha FC vs NorthEast United FC
|Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|25 October
|5:00 PM
|Churchill Brothers vs Punjab FC
|Fatorda Stadium, Goa
|25 October
|7:30 PM
|Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
|26 October
|7:30 PM
|Mohun Bagan SG vs Chennaiyin FC
|Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
|28 October
|7:30 PM
|FC Goa vs Sporting Club Delhi
|Fatorda Stadium, Goa
|30 October
|7:30 PM
|NorthEast United FC vs Bengaluru FC
|Sarusajai Stadium, Guwahati
|31 October
|5:00 PM
|Chennaiyin FC vs Kerala Blasters FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|31 October
|7:30 PM
|Mohun Bagan SG vs Punjab FC
|Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
|1 November
|5:00 PM
|Mumbai City FC vs Sporting Club Delhi
|Mumbai Football Arena, Mumbai
|1 November
|7:30 PM
|Inter Kashi vs FC Goa
|TBC
|5 November
|5:00 PM
|Churchill Brothers vs NorthEast United FC
|Fatorda Stadium, Goa
|5 November
|7:30 PM
|Mohun Bagan SG vs Odisha FC
|Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
|6 November
|7:30 PM
|FC Goa vs Bengaluru FC
|Fatorda Stadium, Goa
|7 November
|5:00 PM
|Inter Kashi vs Sporting Club Delhi
|TBC
|7 November
|7:30 PM
|Chennaiyin FC vs East Bengal FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|20 November
|5:00 PM
|East Bengal FC vs Sporting Club Delhi
|Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
|20 November
|7:30 PM
|Bengaluru FC vs Mumbai City FC
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|21 November
|5:00 PM
|Chennaiyin FC vs Punjab FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|21 November
|7:30 PM
|NorthEast United FC vs FC Goa
|Sarusajai Stadium, Guwahati
|22 November
|7:30 PM
|Churchill Brothers vs Mohun Bagan SG
|Fatorda Stadium, Goa
|24 November
|7:30 PM
|NorthEast United FC vs Sporting Club Delhi
|Khuman Lampak Stadium, Imphal
|27 November
|7:30 PM
|Inter Kashi vs Churchill Brothers
|TBC
|29 November
|5:00 PM
|FC Goa vs Kerala Blasters FC
|Fatorda Stadium, Goa
|29 November
|7:30 PM
|East Bengal FC vs Mohun Bagan SG
|Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
|30 November
|5:00 PM
|Mumbai City FC vs Chennaiyin FC
|Mumbai Football Arena, Mumbai
|30 November
|7:30 PM
|NorthEast United FC vs Punjab FC
|Sarusajai Stadium, Guwahati
|4 December
|5:00 PM
|Odisha FC vs Bengaluru FC
|Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|4 December
|7:30 PM
|East Bengal FC vs Punjab FC
|Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
|5 December
|5:00 PM
|FC Goa vs Mumbai City FC
|Fatorda Stadium, Goa
|5 December
|7:30 PM
|Inter Kashi vs Mohun Bagan SG
|TBC
|6 December
|5:00 PM
|Kerala Blasters FC vs Churchill Brothers
|Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
|6 December
|7:30 PM
|NorthEast United FC vs Chennaiyin FC
|Sarusajai Stadium, Guwahati
|9 December
|5:00 PM
|Odisha FC vs FC Goa
|Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|9 December
|7:30 PM
|Mohun Bagan SG vs Bengaluru FC
|Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
|10 December
|5:00 PM
|Kerala Blasters FC vs Sporting Club Delhi
|Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
|10 December
|7:30 PM
|Chennaiyin FC vs Churchill Brothers
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|12 December
|5:00 PM
|Mumbai City FC vs East Bengal FC
|Mumbai Football Arena, Mumbai
|12 December
|7:30 PM
|Inter Kashi vs NorthEast United FC
|TBC
|13 December
|7:30 PM
|Churchill Brothers vs FC Goa
|Fatorda Stadium, Goa
|14 December
|7:30 PM
|Kerala Blasters FC vs Punjab FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
|16 December
|5:00 PM
|Chennaiyin FC vs Inter Kashi
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|16 December
|7:30 PM
|Odisha FC vs Sporting Club Delhi
|Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|17 December
|5:00 PM
|Mumbai City FC vs Mohun Bagan SG
|Mumbai Football Arena, Mumbai
|17 December
|7:30 PM
|Bengaluru FC vs East Bengal FC
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|20 December
|5:00 PM
|Sporting Club Delhi vs Churchill Brothers
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|20 December
|7:30 PM
|Odisha FC vs Kerala Blasters FC
|Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|21 December
|5:00 PM
|Mumbai City FC vs Inter Kashi
|Mumbai Football Arena, Mumbai
|21 December
|7:30 PM
|East Bengal FC vs NorthEast United FC
|Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
|22 December
|5:00 PM
|Bengaluru FC vs Punjab FC
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|22 December
|7:30 PM
|FC Goa vs Mohun Bagan SG
|Fatorda Stadium, Goa
|3 January
|5:00 PM
|East Bengal FC vs Odisha FC
|Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
|3 January
|7:30 PM
|Bengaluru FC vs Kerala Blasters FC
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|7 January
|7:30 PM
|Punjab FC vs Inter Kashi
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|8 January
|7:30 PM
|Chennaiyin FC vs Odisha FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
|9 January
|5:00 PM
|East Bengal FC vs FC Goa
|Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
|9 January
|7:30 PM
|Churchill Brothers vs Bengaluru FC
|Fatorda Stadium, Goa
|10 January
|5:00 PM
|Mohun Bagan SG vs Kerala Blasters FC
|Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
|10 January
|7:30 PM
|Sporting Club Delhi vs Punjab FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|12 January
|7:30 PM
|Mumbai City FC vs Odisha FC
|Mumbai Football Arena, Mumbai
|15 January
|5:00 PM
|Punjab FC vs FC Goa
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|15 January
|7:30 PM
|Odisha FC vs Churchill Brothers
|Kalinga Stadium, Bhubasneshwar
|16 January
|5:00 PM
|Bengaluru FC vs Inter Kashi
|Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
|16 January
|7.30 PM
|Kerala Blasters FC vs East Bengal FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
|17 January
|5:00 PM
|Sporting Club Delhi vs Chennaiyin FC
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
|17 January
|7:30 PM
|Mumbai City FC vs NorthEast United FC
|Andheri Sports Complex, Mumbai