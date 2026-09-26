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Bengaluru FC to take on SC Delhi in season-opener as ISL 2026-27 Phase 1 fixtures announced; check full schedule here

East Bengal FC are the defending champions of the Indian Super League (ISL), having clinched the title after finishing atop the standings with 26 points. 

PN Vishnu
Published26 Sep 2026, 02:57 PM IST
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Bengaluru FC will host Sporting Club Delhi in the first match of the ISL 2026-27 season.
Bengaluru FC will host Sporting Club Delhi in the first match of the ISL 2026-27 season. (PTI )
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The Indian Super League's (ISL) Phase 1 fixtures were officially announced on Saturday, with Bengaluru FC hosting Sporting Club Delhi in the opening match of the season at the Sree Kanteerava Stadium on 10 October. That match will be part of a double-header on the opening day, with FC Goa hosting Chennaiyin Fc at the Fatorda Stadium later on the same day.

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The ISL 2026-27 season will feature 13 teams competing for the title. They are defending champions East Bengal, Mohun Bagan Super Giant, Bengaluru FC, Kerala Blasters FC, Churchill Brothers FC (In their ISL debut), Inter Kashi, Mumbai City FC, NorthEast United FC, Odisha FC, Punjab FC, FC Goa and Sporting Club Delhi.

Phase 1 will comprise 78 matches and will run until 17 January, 2027. The top six teams at the end of this phase will qualify for the playoffs, while the fixtures for Phase 2 and the playoff stage will be announced at a later date.

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The new season will also include several first-time fixtures and venues. Churchill Brothers will face FC Goa on 13 December at the Fatorda Stadium in the first ISL meeting between the two Goa-based clubs.

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NorthEast United FC will host Sporting Club Delhi at the Khuman Lampak Stadium in Imphal on 24 November. The fixture will mark the first time Manipur hosts an ISL match.

East Bengal FC will begin their title defence on October 18 against Churchill Brothers in Goa. The Kolkata-based side will not play during the opening gameweek because of their AFC commitments.

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Kolkata Derby on 29 November

The first Kolkata Derby of the season is scheduled for 29 November. East Bengal FC will host Mohun Bagan Super Giant at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan.

The schedule also includes a break for the November FIFA international window. No ISL matches are scheduled from 7 to 20 November.

Inter Kashi's home venue remains to be confirmed. Its fixtures in the announced schedule are therefore listed with the venue as TBC.

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The Phase 1 campaign will conclude on 17 January, when Sporting Club Delhi face Chennaiyin FC and Mumbai City FC take on NorthEast United FC.

Indian Super League (ISL) 2026-27 season Phase 1 schedule

DateTime (IST)FixtureVenue
10 October5:00 PMBengaluru FC vs Sporting Club DelhiSree Kanteerava Stadium, Bengaluru
10 October7:30 PMFC Goa vs Chennaiyin FCFatorda Stadium, Goa
11 October5:00 PMInter Kashi vs Kerala Blasters FCTBC
11 October7:30 PMChurchill Brothers vs Mumbai City FCFatorda Stadium, Goa
12 October7:30 PMMohun Bagan SG vs NorthEast United FCSarusajai Stadium, Guwahati
14 October7:30 PMPunjab FC vs Odisha FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi
16 October7:30 PMSporting Club Delhi vs Mohun Bagan SGJawaharlal Nehru Stadium, Delhi
17 October6:00 PMInter Kashi vs Odisha FCTBC
17 October7:30 PMBengaluru FC vs Chennaiyin FCSree Kanteerava Stadium, Bengaluru
18 October5:00 PMChurchill Brothers vs East Bengal FCFatorda Stadium, Goa
18 October7:30 PMNorthEast United FC vs Kerala Blasters FCSarusajai Stadium, Guwahati
19 October7:30 PMPunjab FC vs Mumbai City FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi
23 October6:00 PMInter Kashi vs East Bengal FCTBC
24 October7:30 PMOdisha FC vs NorthEast United FCKalinga Stadium, Bhubaneswar
25 October5:00 PMChurchill Brothers vs Punjab FCFatorda Stadium, Goa
25 October7:30 PMKerala Blasters FC vs Mumbai City FCJawaharlal Nehru Stadium, Kochi
26 October7:30 PMMohun Bagan SG vs Chennaiyin FCVivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
28 October7:30 PMFC Goa vs Sporting Club DelhiFatorda Stadium, Goa
30 October7:30 PMNorthEast United FC vs Bengaluru FCSarusajai Stadium, Guwahati
31 October5:00 PMChennaiyin FC vs Kerala Blasters FCJawaharlal Nehru Stadium, Chennai
31 October7:30 PMMohun Bagan SG vs Punjab FCVivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
1 November5:00 PMMumbai City FC vs Sporting Club DelhiMumbai Football Arena, Mumbai
1 November7:30 PMInter Kashi vs FC GoaTBC
5 November5:00 PMChurchill Brothers vs NorthEast United FCFatorda Stadium, Goa
5 November7:30 PMMohun Bagan SG vs Odisha FCVivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
6 November7:30 PMFC Goa vs Bengaluru FCFatorda Stadium, Goa
7 November5:00 PMInter Kashi vs Sporting Club DelhiTBC
7 November7:30 PMChennaiyin FC vs East Bengal FCJawaharlal Nehru Stadium, Chennai
20 November5:00 PMEast Bengal FC vs Sporting Club DelhiVivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
20 November7:30 PMBengaluru FC vs Mumbai City FCSree Kanteerava Stadium, Bengaluru
21 November5:00 PMChennaiyin FC vs Punjab FCJawaharlal Nehru Stadium, Chennai
21 November7:30 PMNorthEast United FC vs FC GoaSarusajai Stadium, Guwahati
22 November7:30 PMChurchill Brothers vs Mohun Bagan SGFatorda Stadium, Goa
24 November7:30 PMNorthEast United FC vs Sporting Club DelhiKhuman Lampak Stadium, Imphal
27 November7:30 PMInter Kashi vs Churchill BrothersTBC
29 November5:00 PMFC Goa vs Kerala Blasters FCFatorda Stadium, Goa
29 November7:30 PMEast Bengal FC vs Mohun Bagan SGVivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
30 November5:00 PMMumbai City FC vs Chennaiyin FCMumbai Football Arena, Mumbai
30 November7:30 PMNorthEast United FC vs Punjab FCSarusajai Stadium, Guwahati
4 December5:00 PMOdisha FC vs Bengaluru FCKalinga Stadium, Bhubaneswar
4 December7:30 PMEast Bengal FC vs Punjab FCVivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
5 December5:00 PMFC Goa vs Mumbai City FCFatorda Stadium, Goa
5 December7:30 PMInter Kashi vs Mohun Bagan SGTBC
6 December5:00 PMKerala Blasters FC vs Churchill BrothersJawaharlal Nehru Stadium, Kochi
6 December7:30 PMNorthEast United FC vs Chennaiyin FCSarusajai Stadium, Guwahati
9 December5:00 PMOdisha FC vs FC GoaKalinga Stadium, Bhubaneswar
9 December7:30 PMMohun Bagan SG vs Bengaluru FCVivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
10 December5:00 PMKerala Blasters FC vs Sporting Club DelhiJawaharlal Nehru Stadium, Kochi
10 December7:30 PMChennaiyin FC vs Churchill BrothersJawaharlal Nehru Stadium, Chennai
12 December5:00 PMMumbai City FC vs East Bengal FCMumbai Football Arena, Mumbai
12 December7:30 PMInter Kashi vs NorthEast United FCTBC
13 December7:30 PMChurchill Brothers vs FC GoaFatorda Stadium, Goa
14 December7:30 PMKerala Blasters FC vs Punjab FCJawaharlal Nehru Stadium, Kochi
16 December5:00 PMChennaiyin FC vs Inter KashiJawaharlal Nehru Stadium, Chennai
16 December7:30 PMOdisha FC vs Sporting Club DelhiKalinga Stadium, Bhubaneswar
17 December5:00 PMMumbai City FC vs Mohun Bagan SGMumbai Football Arena, Mumbai
17 December7:30 PMBengaluru FC vs East Bengal FCSree Kanteerava Stadium, Bengaluru
20 December5:00 PMSporting Club Delhi vs Churchill BrothersJawaharlal Nehru Stadium, Delhi
20 December7:30 PMOdisha FC vs Kerala Blasters FCKalinga Stadium, Bhubaneswar
21 December5:00 PMMumbai City FC vs Inter KashiMumbai Football Arena, Mumbai
21 December7:30 PMEast Bengal FC vs NorthEast United FCVivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
22 December5:00 PMBengaluru FC vs Punjab FCSree Kanteerava Stadium, Bengaluru
22 December7:30 PMFC Goa vs Mohun Bagan SGFatorda Stadium, Goa
3 January5:00 PMEast Bengal FC vs Odisha FCVivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
3 January7:30 PMBengaluru FC vs Kerala Blasters FCSree Kanteerava Stadium, Bengaluru
7 January7:30 PMPunjab FC vs Inter KashiJawaharlal Nehru Stadium, Delhi
8 January7:30 PMChennaiyin FC vs Odisha FCJawaharlal Nehru Stadium, Chennai
9 January5:00 PMEast Bengal FC vs FC GoaVivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
9 January7:30 PMChurchill Brothers vs Bengaluru FCFatorda Stadium, Goa
10 January5:00 PMMohun Bagan SG vs Kerala Blasters FCVivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
10 January7:30 PMSporting Club Delhi vs Punjab FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi
12 January7:30 PMMumbai City FC vs Odisha FCMumbai Football Arena, Mumbai
15 January5:00 PMPunjab FC vs FC GoaJawaharlal Nehru Stadium, Delhi
15 January7:30 PMOdisha FC vs Churchill BrothersKalinga Stadium, Bhubasneshwar
16 January5:00 PMBengaluru FC vs Inter KashiSree Kanteerava Stadium, Bengaluru
16 January7.30 PMKerala Blasters FC vs East Bengal FCJawaharlal Nehru Stadium, Kochi
17 January5:00 PMSporting Club Delhi vs Chennaiyin FCJawaharlal Nehru Stadium, Delhi
17 January7:30 PMMumbai City FC vs NorthEast United FCAndheri Sports Complex, Mumbai

About the Author

PN Vishnu

PN Vishnu is a contributor with the LiveMint Sports team, where he primarily covers cricket, football and other major sporting events. A passionate sp...Read More

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