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Asian Games 2026 Day 7 LIVE Updates: Suruchi Singh-Kamaljeet duo win gold in 10m air pistol mixed team event

Asian Games 2026 Day 7 LIVE Updates: Indian athletes will look to add to the 19 medals the country has won at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya so far.

PN Vishnu
Updated25 Sep 2026, 10:16:14 AM IST
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India's Suruchi Singh and Kamaljeet won the gold medal in the 10m air pistol mixed team event at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya.
India's Suruchi Singh and Kamaljeet won the gold medal in the 10m air pistol mixed team event at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya. (PTI)

Asian Games 2026 Day 7 LIVE Updates: India continued to win medals at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya as Suruchi Singh and Kamaljeet clinched the 10m air pistol mixed team competition on Friday.

India won another medal in shooting, with the trio of Aishwary Pratap Singh Tomar, Niraj Kumar and Rudrankksh Patil clinching silver in the men's 50m air rifle 3 positions team event.

India has thus far won 19 medals at the 2026 Asian Games, including two gold, eight silver and nine bronze medals.

India's Asian Games 2026 schedule for 25 September

TimeSportEventIndian athletes
4:16amSurfingWomen’s Shortboard – Round 1Sugar Shanti
5:02amSurfingWomen’s Shortboard – Round 1Kamali Moorthy
6:00amEquestrianDressage Individual – 1st Individual QualifierShruti Vora, Gaurav Pundir, Hriday Chheda, Jai Sud
6:00amEquestrianDressage Team – FinalIndian team
6:00amFencingMen’s Foil Team – Table of 16Sachin, Sanasam Hemash Singh, Aditya, Tejas Manoj Patil vs Hong Kong China
6:10amBadmintonMixed Doubles – R32Dhruv Kapila/Tanisha Crasto vs Abdul Razzaq/A Nabeeha
6:15amShooting10m Air Pistol Mixed Team – QualificationKamaljeet, Suruchi Singh
6:30amCanoe SprintMen’s Kayak Double 500m – SemifinalPrasanna Kumar CS, Prohit Baroi
6:30amTable TennisMixed Doubles – QuarterfinalManush Shah/Diya Chitale vs Wong Chun Ting/Don Hoi Kim
6:30amTable TennisMixed Doubles – QuarterfinalHarmeet Desai/Yashaswini Ghorpade vs Lin Shidong/Man Kuai
6:40amSwimmingMen’s 50m Breaststroke – Heat 3Danush Suresh
6:50amCanoe SprintWomen’s Canoe Double 500m – SemifinalMegha Pradeep, L Neha Devi
6:58amSwimmingMen’s 200m Backstroke – Heat 1Rishabh Das
7:00amFencingWomen’s Epee Team – Table of 16Tanisha Khatri, Anupriya, Mitva Chaudhari, Yashkeerat Kaur Hayer vs Uzbekistan
7:00amSquashMixed Doubles – QuarterfinalJoshna Chinappa/Velavan Senthilkumar vs David Pelino/Jemcya Aribado
7:06amSwimmingMen’s 200m Backstroke – Heat 3Utkarsh Patil
7:10amSwimmingMen’s 400m Freestyle – Heat 1Dhakshan Shashikumar
7:15amShooting50m Rifle 3P Men – QualificationAishwary Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar
7:15amShooting50m Rifle 3P Men – Team FinalAishwary Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar
7:20amSurfingMen’s Shortboard – Round 1Kishore Kumar
7:22amSwimmingMen’s 400m Freestyle – Heat 3Aneesh SK Gowda
7:30amHockeyWomen’sIndia vs Japan
7:30amTable TennisMen’s Doubles – R32G Sathiyan/Harmeet Desai vs A Pratama/M Negara
7:36amSwimmingMen’s 200m Butterfly – Heat 3Sajan Prakash
7:55amAthleticsWomen’s Heptathlon – Javelin ThrowAnamika KA, Pooja
7:55amEsportsPokémon UniteIndia vs South Korea
8:00amCanoe SprintMen’s Kayak Double 500m – Final, subject to qualificationPrasanna Kumar CS, Prohit Baroi
8:10amCanoe SprintWomen’s Kayak Four 500m – Final ADhanamajuri Devi, Soniya Devi, Pooja, Parvathy Geetha
8:15amTable TennisMen’s Doubles – R32Manav Thakkar/Manush Shah vs T Harimoto/S Shinozuka
8:20amFencingMen’s Foil Team – Quarterfinal, subject to qualificationIndian team
8:20amFencingWomen’s Epee Team – Quarterfinal, subject to qualificationIndian team
8:30amShooting10m Air Pistol Mixed Team – Final, subject to qualificationKamaljeet, Suruchi Singh
8:30amCanoe SprintWomen’s Canoe Double 500m – Final, subject to qualificationMegha Pradeep, L Neha Devi
9:00amTable TennisWomen’s Singles – R32Yashaswini Ghorpade vs Hend Zaza
9:15amSquashMen’s Singles – QuarterfinalAbhay Singh vs Tsukue Ryunosuke
9:15amSurfingMen’s Shortboard – Round 1Sivaraj Babu
9:30amKabaddiWomen’s SemifinalIndia vs Nepal
9:38amSurfingWomen’s Shortboard – Round 2, subject to qualificationIndian qualifiers
9:45amTable TennisWomen’s Singles – R32Sreeja Akula vs Song Gyong Pyon
10:00amSquashWomen’s Singles – QuarterfinalAnahat Singh vs Tanvi Khanna
10:15amBoxingMen’s 60kg – R16Sachin vs AJ Mohammad
10:30amShooting50m Rifle 3P Men – Individual Final, subject to qualificationAishwary Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar
10:30amTable TennisMen’s Singles – R32Manav Thakkar vs U Tae Ryong
10:45amSquashMen’s Singles – QuarterfinalVeer Chotrani vs Irfan Muhammad
10:45amKabaddiMen’s SemifinalIndia vs Thailand
10:50amFencingMen’s Foil Team – Semifinal, subject to qualificationIndian team
11:15amTable TennisMen’s Singles – R32Manush Shah vs F Benyamin
12:00pmTable TennisWomen’s Doubles – R16Sreeja Akula/Syndrela Das vs M Kuai/M Wang
12:30pmBadmintonMixed Doubles – R16Dhruv Kapila/Tanisha Crasto
12:30pmBadmintonMen’s Doubles – R32Satwik Rankireddy/Chirag Shetty vs P Teeraratsukul/P Sukphun
12:30pmBadmintonWomen’s Doubles – R32Treesa Jolly/Gayatri Pullela vs Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan
12:30pmBadmintonWomen’s Doubles – R32Kavipriya Selvam/Simran Singhi vs Dwipuji/Trias
12:30pmBadmintonMen’s Doub

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25 Sep 2026, 10:16:14 AM IST

Asian Games 2026 Day 7 LIVE Updates: Suruchi Singh-Kamaljeet strike gold!

India has won its second gold medal at the 2026 Asian Games, with the duo of Suruchi Singh and Kamaljeet winning the 10m air pistol mixed team event.

India has also won another shooting medal, with the trio of Aishwary Pratap Singh Tomar, Niraj Kumar and Rudrankksh Patil clinching silver in the men's 50m air rifle 3 positions event.

25 Sep 2026, 10:16:14 AM IST

Asian Games 2026 Day 7 LIVE Updates: Hello

Hello and welcome to our LIVE coverage of the seventh day of the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya. India has won 17 medals so far and the country's athletes will be looking to add more medals to the tally. Stay tuned for more updates.

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