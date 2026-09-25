Asian Games 2026 Day 7 LIVE Updates: Suruchi Singh-Kamaljeet duo win gold in 10m air pistol mixed team event

Asian Games 2026 Day 7 LIVE Updates: India continued to win medals at the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya as Suruchi Singh and Kamaljeet clinched the 10m air pistol mixed team competition on Friday.
India won another medal in shooting, with the trio of Aishwary Pratap Singh Tomar, Niraj Kumar and Rudrankksh Patil clinching silver in the men's 50m air rifle 3 positions team event.
India has thus far won 19 medals at the 2026 Asian Games, including two gold, eight silver and nine bronze medals.
|Time
|Sport
|Event
|Indian athletes
|4:16am
|Surfing
|Women’s Shortboard – Round 1
|Sugar Shanti
|5:02am
|Surfing
|Women’s Shortboard – Round 1
|Kamali Moorthy
|6:00am
|Equestrian
|Dressage Individual – 1st Individual Qualifier
|Shruti Vora, Gaurav Pundir, Hriday Chheda, Jai Sud
|6:00am
|Equestrian
|Dressage Team – Final
|Indian team
|6:00am
|Fencing
|Men’s Foil Team – Table of 16
|Sachin, Sanasam Hemash Singh, Aditya, Tejas Manoj Patil vs Hong Kong China
|6:10am
|Badminton
|Mixed Doubles – R32
|Dhruv Kapila/Tanisha Crasto vs Abdul Razzaq/A Nabeeha
|6:15am
|Shooting
|10m Air Pistol Mixed Team – Qualification
|Kamaljeet, Suruchi Singh
|6:30am
|Canoe Sprint
|Men’s Kayak Double 500m – Semifinal
|Prasanna Kumar CS, Prohit Baroi
|6:30am
|Table Tennis
|Mixed Doubles – Quarterfinal
|Manush Shah/Diya Chitale vs Wong Chun Ting/Don Hoi Kim
|6:30am
|Table Tennis
|Mixed Doubles – Quarterfinal
|Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade vs Lin Shidong/Man Kuai
|6:40am
|Swimming
|Men’s 50m Breaststroke – Heat 3
|Danush Suresh
|6:50am
|Canoe Sprint
|Women’s Canoe Double 500m – Semifinal
|Megha Pradeep, L Neha Devi
|6:58am
|Swimming
|Men’s 200m Backstroke – Heat 1
|Rishabh Das
|7:00am
|Fencing
|Women’s Epee Team – Table of 16
|Tanisha Khatri, Anupriya, Mitva Chaudhari, Yashkeerat Kaur Hayer vs Uzbekistan
|7:00am
|Squash
|Mixed Doubles – Quarterfinal
|Joshna Chinappa/Velavan Senthilkumar vs David Pelino/Jemcya Aribado
|7:06am
|Swimming
|Men’s 200m Backstroke – Heat 3
|Utkarsh Patil
|7:10am
|Swimming
|Men’s 400m Freestyle – Heat 1
|Dhakshan Shashikumar
|7:15am
|Shooting
|50m Rifle 3P Men – Qualification
|Aishwary Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar
|7:15am
|Shooting
|50m Rifle 3P Men – Team Final
|Aishwary Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar
|7:20am
|Surfing
|Men’s Shortboard – Round 1
|Kishore Kumar
|7:22am
|Swimming
|Men’s 400m Freestyle – Heat 3
|Aneesh SK Gowda
|7:30am
|Hockey
|Women’s
|India vs Japan
|7:30am
|Table Tennis
|Men’s Doubles – R32
|G Sathiyan/Harmeet Desai vs A Pratama/M Negara
|7:36am
|Swimming
|Men’s 200m Butterfly – Heat 3
|Sajan Prakash
|7:55am
|Athletics
|Women’s Heptathlon – Javelin Throw
|Anamika KA, Pooja
|7:55am
|Esports
|Pokémon Unite
|India vs South Korea
|8:00am
|Canoe Sprint
|Men’s Kayak Double 500m – Final, subject to qualification
|Prasanna Kumar CS, Prohit Baroi
|8:10am
|Canoe Sprint
|Women’s Kayak Four 500m – Final A
|Dhanamajuri Devi, Soniya Devi, Pooja, Parvathy Geetha
|8:15am
|Table Tennis
|Men’s Doubles – R32
|Manav Thakkar/Manush Shah vs T Harimoto/S Shinozuka
|8:20am
|Fencing
|Men’s Foil Team – Quarterfinal, subject to qualification
|Indian team
|8:20am
|Fencing
|Women’s Epee Team – Quarterfinal, subject to qualification
|Indian team
|8:30am
|Shooting
|10m Air Pistol Mixed Team – Final, subject to qualification
|Kamaljeet, Suruchi Singh
|8:30am
|Canoe Sprint
|Women’s Canoe Double 500m – Final, subject to qualification
|Megha Pradeep, L Neha Devi
|9:00am
|Table Tennis
|Women’s Singles – R32
|Yashaswini Ghorpade vs Hend Zaza
|9:15am
|Squash
|Men’s Singles – Quarterfinal
|Abhay Singh vs Tsukue Ryunosuke
|9:15am
|Surfing
|Men’s Shortboard – Round 1
|Sivaraj Babu
|9:30am
|Kabaddi
|Women’s Semifinal
|India vs Nepal
|9:38am
|Surfing
|Women’s Shortboard – Round 2, subject to qualification
|Indian qualifiers
|9:45am
|Table Tennis
|Women’s Singles – R32
|Sreeja Akula vs Song Gyong Pyon
|10:00am
|Squash
|Women’s Singles – Quarterfinal
|Anahat Singh vs Tanvi Khanna
|10:15am
|Boxing
|Men’s 60kg – R16
|Sachin vs AJ Mohammad
|10:30am
|Shooting
|50m Rifle 3P Men – Individual Final, subject to qualification
|Aishwary Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar
|10:30am
|Table Tennis
|Men’s Singles – R32
|Manav Thakkar vs U Tae Ryong
|10:45am
|Squash
|Men’s Singles – Quarterfinal
|Veer Chotrani vs Irfan Muhammad
|10:45am
|Kabaddi
|Men’s Semifinal
|India vs Thailand
|10:50am
|Fencing
|Men’s Foil Team – Semifinal, subject to qualification
|Indian team
|11:15am
|Table Tennis
|Men’s Singles – R32
|Manush Shah vs F Benyamin
|12:00pm
|Table Tennis
|Women’s Doubles – R16
|Sreeja Akula/Syndrela Das vs M Kuai/M Wang
|12:30pm
|Badminton
|Mixed Doubles – R16
|Dhruv Kapila/Tanisha Crasto
|12:30pm
|Badminton
|Men’s Doubles – R32
|Satwik Rankireddy/Chirag Shetty vs P Teeraratsukul/P Sukphun
|12:30pm
|Badminton
|Women’s Doubles – R32
|Treesa Jolly/Gayatri Pullela vs Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan
|12:30pm
|Badminton
|Women’s Doubles – R32
|Kavipriya Selvam/Simran Singhi vs Dwipuji/Trias
|12:30pm
|Badminton
|Men’s Doub
India has won its second gold medal at the 2026 Asian Games, with the duo of Suruchi Singh and Kamaljeet winning the 10m air pistol mixed team event.
India has also won another shooting medal, with the trio of Aishwary Pratap Singh Tomar, Niraj Kumar and Rudrankksh Patil clinching silver in the men's 50m air rifle 3 positions event.
Hello and welcome to our LIVE coverage of the seventh day of the 2026 Asian Games in Aichi-Nagoya. India has won 17 medals so far and the country's athletes will be looking to add more medals to the tally. Stay tuned for more updates.