Commonwealth Games 2026, LIVE: Lovlina Borgohain, Gulveer Singh in focus as more medals up for grabs for India

India at Commonwealth Games 2026 LIVE: India will look to add more medals at the 2026 Commonwealth Games (CWG) in Glasgow on Saturday, with boxers, judokas and track athletes all in action. As many as 10 Indian boxers will compete in the finals of their respective categories on Saturday.
Lovlina Borgohain, who will compete in the women's 75kg category final, will be one of the medal hopefuls for India in boxing. The other medal hopefuls in boxing include Jaismine Lamboria (Women's 57kg final), Sachin Siwach (Men's 60kg final) and Priya Ghanghas (Women's 60kg final.
In athletics, Gulveer Singh, who won silver in men's 10,000m, will return to clinch an other medal in the men's 5000m event. He will hope to turn the colour of the medal to gold this time around. In the men's triple jump final, India will be represented by Praveen Chithravel and Selva Prabhu Thirumaran.
There are quite a handful events of judo as well, with Harsh Tokas, Unnati Sharma and Karanjit Singh Maan all in action.
|Time (IST)
|Event
|Indian Athlete(s)
|2:30 PM
|Track Cycling – Men's Sprint Qualifying
|David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Rojit Singh Yanglem
|2:35 PM
|Para Athletics (Medal Event) – Men's Shot Put F57 Final
|Soman Rana, Shubham Juyal
|2:40 PM
|Athletics (Medal Event) – Men's Triple Jump Final
|Praveen Chithravel, Selva Prabhu Thirumaran
|2:50 PM
|Para Athletics (Medal Event) – Men's 1500m T54 Final
|Ramesh Shanmugam
|3:00 PM
|Athletics (Medal Event) – Women's 10,000m Race Walk Final
|Priyanka Goswami, Ravina
|3:27 PM
|Track Cycling – Men's Sprint Round of 16 (if qualified)
|Qualifiers
|3:30 PM
|Boxing (Gold Medal Bout) – Women's 54kg Final
|TBA
|3:45 PM
|Boxing (Gold Medal Bout) – Women's 57kg Final
|Jaismine Lamboria
|3:50 PM
|Bowls – Men's Pairs Sectional Play vs England
|Navneet Singh, Dinesh Kumar
|3:54 PM
|Judo – Women's 63kg Round of 16
|Unnati Sharma
|4:03 PM
|Track Cycling – Men's Sprint Quarter-final (if qualified)
|TBA
|4:15 PM
|Boxing (Gold Medal Bout) – Men's 55kg Final
|Jadumani Singh Mandengbam
|4:19 PM
|Track Cycling – Men's 10km Scratch Race Qualifying
|Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar
|4:36 PM
|Judo – Men's 90kg Round of 16
|Karanjit Singh Maan
|5:00 PM
|Judo – Women's 63kg Quarter-final (if qualified)
|Unnati Sharma
|5:18 PM
|Judo – Men's 81kg Quarter-final
|Harsh Tokas
|5:30 PM
|Judo – Women's 70kg Quarter-final
|Inunganbi Takhellambam
|5:36 PM
|Judo – Men's 90kg Quarter-final (if qualified)
|Karanjit Singh Maan
|5:54 PM
|Judo – Women's 63kg Repechage (if qualified)
|Unnati Sharma
|6:00 PM
|Judo – Men's 81kg Repechage (if qualified)
|Harsh Tokas
|6:06 PM
|Judo – Women's 70kg Repechage (if qualified)
|Inunganbi Takhellambam
|6:12 PM
|Judo – Men's 90kg Repechage (if qualified)
|Karanjit Singh Maan
|6:24 PM
|Judo – Women's 63kg Semi-final (if qualified)
|Unnati Sharma
|6:30 PM
|Judo – Men's 81kg Semi-final (if qualified)
|Harsh Tokas
|6:30 PM
|Judo – Women's 70kg Semi-final (if qualified)
|Inunganbi Takhellambam
|6:30 PM
|Judo – Men's 90kg Semi-final (if qualified)
|Karanjit Singh Maan
|7:38 PM
|Track Cycling – Men's Sprint Semi-final (if qualified)
|TBA
|8:48 PM
|Judo (Medal Event) – Women's 63kg Bronze Medal Bout (if qualified)
|Unnati Sharma
|9:00 PM
|Boxing (Gold Medal Bout) – Women's 51kg Final
|Sakshi Chaudhary
|9:00 PM
|Judo (Medal Event) – Women's 63kg Final (if qualified)
|Unnati Sharma
|9:15 PM
|Boxing (Gold Medal Bout) – Women's 60kg Final
|Priya Ghanghas
|9:30 PM
|Boxing (Gold Medal Bout) – Women's 70kg Final
|Arundhati Choudhary
|9:30 PM
|Judo (Medal Event) – Men's 81kg Bronze Medal Bout (if qualified)
|Harsh Tokas
|9:42 PM
|Judo (Medal Event) – Men's 81kg Final (if qualified)
|Harsh Tokas
|9:45 PM
|Boxing (Gold Medal Bout) – Women's 75kg Final
|Lovlina Borgohain
|9:48 PM
|Judo (Medal Event) – Women's 70kg Bronze Medal Bout (if qualified)
|Inunganbi Takhellambam
|10:00 PM
|Boxing (Gold Medal Bout) – Men's 60kg Final
|Sachin Siwach
|10:00 PM
|Judo (Medal Event) – Women's 70kg Final (if qualified)
|Inunganbi Takhellambam
|10:02 PM
|Track Cycling (Medal Event) – Men's Sprint Final (if qualified)
|TBA
|10:15 PM
|Boxing (Gold Medal Bout) – Men's 80kg Final
|Ankush Panghal
|10:20 PM
|Bowls – Women's Singles Sectional Play vs South Africa
|Nayanmoni Saikia
|10:30 PM
|Boxing (Gold Medal Bout) – Men's +90kg Final
|Narender Berwal
|10:30 PM
|Judo (Medal Event) – Men's 90kg Bronze Medal Bout (if qualified)
|Karanjit Singh Maan
|10:42 PM
|Judo (Medal Event) – Men's 90kg Final (if qualified)
|Karanjit Singh Maan
|10:50 PM
|Track Cycling (Medal Event) – Men's 10km Scratch Race Final (if qualified)
|Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar
|11:35 PM
|Athletics (Medal Event) – Men's Pole Vault Final
|Dev Meena, Kuldeep Kumar
|11:45 PM
|Bowls – Men's Pairs Semi-final (if qualified)
|Navneet Singh, Dinesh Kumar
|12:15 AM (Aug 2)
|Athletics (Medal Event) – Men's 5000m Final
|Gulveer Singh
|1:50 AM (Aug 2)
|Athletics (Medal Event) – Mixed 4x400m Relay Final
|Rajesh Ramesh, Vishal TK, Ansa Babu, Neeru Pathak, Rashdeep Kaur
Medal events today
Athletics: Praveen Chithravel and Selva Prabhu Thirumaran (Men's Triple Jump Final); Priyanka Goswami and Ravina (Women's 10,000m Race Walk Final); Dev Meena and Kuldeep Kumar (Men's Pole Vault Final); Gulveer Singh (Men's 5000m Final); Rajesh Ramesh, Vishal TK, Ansa Babu, Neeru Pathak and Rashdeep Kaur (Mixed 4x400m Relay Final).
Para Athletics: Soman Rana and Shubham Juyal (Men's Shot Put F57 Final); Ramesh Shanmugam (Men's 1500m T54 Final).
Boxing: Preeti Pawar (Women's 54kg Final), Jaismine Lamboria (Women's 57kg Final), Jadumani Singh Mandengbam (Men's 55kg Final), Sakshi Chaudhary (Women's 51kg Final), Priya Ghanghas (Women's 60kg Final), Arundhati Choudhary (Women's 70kg Final), Lovlina Borgohain (Women's 75kg Final), Sachin Siwach (Men's 60kg Final), Ankush Panghal (Men's 80kg Final) and Narender Berwal (Men's +90kg Final).
Judo: Unnati Sharma (Women's 63kg medal bouts, subject to qualification); Harsh Tokas (Men's 81kg medal bouts, subject to qualification); Inunganbi Takhellambam (Women's 70kg medal bouts, subject to qualification); Karanjit Singh Maan (Men's 90kg medal bouts, subject to qualification).
Track Cycling: Harshveer Singh Sekhon and Dinesh Kumar (Men's 10km Scratch Race Final, if qualified); David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam and Rojit Singh Yanglem (Men's Sprint Final, if qualified).
FAQs
Where can I watch CWG live?
Fans can watch the live telecast of the 2026 Commonwealth Games on the Sony Sports Network TV channels. Live streaming will be available on Sony LIV app and website.
How many medals have India won in Glasgow 2026 Commonwealth Games so far?
India have won 23 medals at the 2026 Commonwealth Games so far. This includes five gold, 12 silver and six bronze medals.
Neeraj Chopra returned to competitive action only in June this year, when he took part in the Doha Diamond League. He finished fourth in that competition, and then followed it up with a silver medal in Glasgow on Friday.
He said that while he fared better in Glasgow, he still has a long way to go in order to return to his best-ever form.
"I can't say my fitness is back to what it used to be," Chopra told reporters after the final. "I'm getting there gradually. Doha (Diamond League in June) was my first competition back, and nobody could say I was fully prepared then. I was a little better here, but I'm still trying to regain my rhythm through the upcoming competitions," he added.
India are in 10th place in the updated Commonwealth Games 2026 medals tally with 23 medals in total. This includes five gold, 12 silver and six bronze medals.
Australia lead the medals tally with 128 medals, that include 55 gold, 30 silver and 43 bronze medals.
India won six medals across multiple events at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow on Friday, adding up their total number of medals to 23.
Indian medal winners on Friday
Men's javelin throw final: Neeraj Chopra (Silver) and Yash Vir Singh (Bronze)
Women's 48kg judo final: Asmita Dey (Silver)
Men's 60kg judo final: Harsh Singh (Gold)
Women's 57kg judo final: Yamini Mourya (Silver)
Men's decathlon: Tejaswin Shankar (Bronze)
Fans in India can watch the 2026 Commonwealth Games on the Sony Sports Network TV channe;s. Live streaming will also be available on Sony LIV app and website.
ATHLETICS
2:40 PM – Men's Triple Jump Final (Medal Event): Praveen Chithravel, Selva Prabhu Thirumaran.
3:00 PM – Women's 10,000m Race Walk Final (Medal Event): Priyanka Goswami, Ravina.
11:35 PM – Men's Pole Vault Final (Medal Event): Dev Meena, Kuldeep Kumar.
12:15 AM (August 2) – Men's 5000m Final (Medal Event): Gulveer Singh.
1:50 AM (August 2) – Mixed 4x400m Relay Final (Medal Event): Rajesh Ramesh, Vishal TK, Ansa Babu, Neeru Pathak, Rashdeep Kaur.
PARA ATHLETICS
2:35 PM – Men's Shot Put F57 Final (Medal Event): Soman Rana, Shubham Juyal.
2:50 PM – Men's 1500m T54 Final (Medal Event): Ramesh Shanmugam.
TRACK CYCLING
2:30 PM – Men's Sprint Qualifying: David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Rojit Singh Yanglem.
3:27 PM – Men's Sprint Round of 16 (if qualified).
4:03 PM – Men's Sprint Quarter-final (if qualified).
4:19 PM – Men's 10km Scratch Race Qualifying: Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar.
7:38 PM – Men's Sprint Semi-final (if qualified).
10:02 PM – Men's Sprint Final (Medal Event, if qualified).
10:50 PM – Men's 10km Scratch Race Final (Medal Event, if qualified): Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar.
BOXING
3:30 PM – Women's 54kg Final (Medal Event): Preeti Pawar vs Scarlett Delgado (Canada).
3:45 PM – Women's 57kg Final (Medal Event): Jaismine Lamboria vs Michaela Walsh (Northern Ireland).
4:15 PM – Men's 55kg Final (Medal Event): Jadumani Singh Mandengbam vs Jye Dixon (Australia).
9:00 PM – Women's 51kg Final (Medal Event): Sakshi Chaudhary vs Ruby White (England).
9:15 PM – Women's 60kg Final (Medal Event): Priya Ghanghas vs Marie-Bathoul Al-Ahmadieh (Canada).
9:30 PM – Women's 70kg Final (Medal Event): Arundhati Choudhary vs Chantelle Reid (England).
9:45 PM – Women's 75kg Final (Medal Event): Lovlina Borgohain vs Emma-Sue Greentree (Australia).
10:00 PM – Men's 60kg Final (Medal Event): Sachin Siwach vs Tryagain Ndevelo (Namibia).
10:15 PM – Men's 80kg Final (Medal Event): Ankush Panghal vs Dimeji Shittu (England).
10:30 PM – Men's +90kg Final (Medal Event): Narender Berwal vs Damar Thomas (England).
BOWLS
3:50 PM – Men's Pairs Sectional Play: Navneet Singh & Dinesh Kumar vs England.
10:20 PM – Women's Singles Sectional Play: Nayanmoni Saikia vs Bridget Herselman (South Africa).
11:45 PM – Men's Pairs Semi-final (if qualified): Navneet Singh & Dinesh Kumar.
JUDO
3:54 PM – Women's 63kg Round of 16: Unnati Sharma.
4:36 PM – Men's 90kg Round of 16: Karanjit Singh Maan.
5:00 PM – Women's 63kg Quarter-final (if qualified): Unnati Sharma.
5:18 PM – Men's 81kg Quarter-final: Harsh Tokas.
5:30 PM – Women's 70kg Quarter-final: Inunganbi Takhellambam.
5:36 PM – Men's 90kg Quarter-final (if qualified): Karanjit Singh Maan.
5:54 PM – Women's 63kg Repechage (if qualified): Unnati Sharma.
6:00 PM – Men's 81kg Repechage (if qualified): Harsh Tokas.
6:06 PM – Women's 70kg Repechage (if qualified): Inunganbi Takhellambam.
6:12 PM – Men's 90kg Repechage (if qualified): Karanjit Singh Maan.
6:24 PM – Women's 63kg Semi-final (if qualified): Unnati Sharma.
6:30 PM – Men's 81kg Semi-final (if qualified): Harsh Tokas.
6:30 PM – Women's 70kg Semi-final (if qualified): Inunganbi Takhellambam.
6:30 PM – Men's 90kg Semi-final (if qualified): Karanjit Singh Maan.
8:48 PM – Women's 63kg Bronze Medal Bout (Medal Event, if qualified): Unnati Sharma.
9:00 PM – Women's 63kg Final (Medal Event, if qualified): Unnati Sharma.
9:30 PM – Men's 81kg Bronze Medal Bout (Medal Event, if qualified): Harsh Tokas.
9:42 PM – Men's 81kg Final (Medal Event, if qualified): Harsh Tokas.
9:48 PM – Women's 70kg Bronze Medal Bout (Medal Event, if qualified): Inunganbi Takhellambam.
10:00 PM – Women's 70kg Final (Medal Event, if qualified): Inunganbi Takhellambam.
10:30 PM – Men's 90kg Bronze Medal Bout (Medal Event, if qualified): Karanjit Singh Maan.
10:42 PM – Men's 90kg Final (Medal Event, if qualified): Karanjit Singh Maan.
Hello and welcome to our LIVE coverage of the 2026 Commonwealth Games (CWG) that is taking place in Glasgow, Scotland. India have won 23 medals in total so far, and will be looking to clinch more medals in today's events. Medals in boxing and athletics are up for grabs. Stay tuned for more updates.
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