Commonwealth Games 2026 LIVE: Neeraj Chopra eyes gold, boxing medal bouts and all updates from Glasgow on July 31

India at Commonwealth Games 2026 LIVE: India will look to add more medals to the country's tally on day nine of the 2026 Commonwealth Games (CWG) in Glasgow on Friday.

India have so far won 17 medals at the ongoing Games, which includes three gold, 10 silver and four bronze medals. On Friday, all the eyes will be on the likes of javelin thrower Neeraj Chopra, and several boxers, including Lovlina Borgohain, Jasmine Lamboria, Sachin Siwach and Ankush Panghal.

All of them will compete in the semi-finals of their respective categories. While each and every one of them will be looking to seal their spot in the finals, a loss in the semi-finals will confirm themselves bronze medals.

Tejaswin Shankar, who is in second place in the overall standings of the men's decathlon event, will also be in action. Shankar has 4339 points and is only behind Canada's Damian Warner, who has 4353 points.

India’s campaign in Judo will also get underway on Friday, with medal contenders like Yamini Morya (57kg) and Asmita Dey (48kg) in the fray.

Today's India schedule

Time (IST) Event Athlete(s) 3:00 PM Athletics – Men's Decathlon 110m Hurdles Tejaswin Shankar 3:15 PM Boxing – Women's 54kg Semi-final Preeti Pawar vs Catherine Mwape (Zambia) 3:20 PM Athletics – Men's Decathlon Discus Throw Tejaswin Shankar 3:42 PM Judo – Men's 60kg Round of 16 Harsh Singh 4:00 PM Judo – Women's 52kg Round of 16 Shraddha Kadubal Chopade 4:12 PM Judo – Men's 66kg Round of 16 Rohit Basir Majgul 4:13 PM Athletics – Mixed 4x400m Relay Round 1 Ansa Babu, Neeru Pathak, Rashdeep Kaur, Vishal TK, Rajesh Ramesh 4:30 PM Boxing – Men's 80kg Semi-final Ankush Panghal vs Joshua Ofori (Canada) 4:36 PM Judo – Women's 48kg Quarter-final Asmita Dey 4:59 PM Track Cycling – Men's 4000m Individual Pursuit Qualifying Dinesh Kumar, Harshveer Singh Sekhon 5:00 PM Athletics – Men's Decathlon Pole Vault Tejaswin Shankar 5:15 PM Bowls – Men's Pairs Sectional Play Navneet Singh & Dinesh Kumar vs Falkland Islands 5:30 PM Judo – Women's 57kg Quarter-final Yamini Mourya 7:15 PM Boxing – Women's 57kg Semi-final Jaismine Lamboria vs Rapelang Maselela (Lesotho) 7:30 PM Boxing – Women's 70kg Semi-final Arundhati Choudhary vs Rosie Eccles (Wales) 8:15 PM Boxing – Men's 55kg Semi-final Jadumani Singh Mandengbam vs Philip Haoseb (Namibia) 8:30 PM Track Cycling – Men's Keirin First Round Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo, Jemsh Singh Keithellakpam 9:17 PM Track Cycling – Men's Keirin Repechages (if qualified) Indian riders 10:20 PM Bowls – Women's Singles Sectional Play Nayanmoni Saikia vs Mildred Mkandawire (Zambia) 10:46 PM Track Cycling – Men's 4000m Individual Pursuit Bronze Medal Race (if qualified) Dinesh Kumar / Harshveer Singh Sekhon 10:53 PM Track Cycling – Men's 4000m Individual Pursuit Gold Medal Race (if qualified) Dinesh Kumar / Harshveer Singh Sekhon 11:01 PM Track Cycling – Men's Keirin Second Round (if qualified) Indian riders 11:30 PM Athletics – Men's Decathlon Javelin Throw Tejaswin Shankar 11:30 PM Boxing – Women's 51kg Semi-final Sakshi Chaudhary vs Amber-Jane Wall (Canada) 11:43 PM Track Cycling – Men's Keirin Classification Race (Places 7–12, if qualified) Indian riders 11:48 PM Track Cycling – Men's Keirin Final (Medal Event, if qualified) Indian riders 11:53 PM Track Cycling – Men's Elimination Race Final (Medal Event) Harshveer Singh Sekhon 12:15 AM (Aug 1) Boxing – Women's 60kg Semi-final Priya Ghanghas vs Lucy Kings-Wheatley (England) 12:45 AM (Aug 1) Athletics – Men's Javelin Throw Final (Medal Event) Neeraj Chopra, Rohit Yadav, Yash Vir Singh 12:45 AM (Aug 1) Boxing – Women's 75kg Semi-final Lovlina Borgohain vs Tarona Taafaki (Tuvalu) 1:00 AM (Aug 1) Boxing – Men's 60kg Semi-final Sachin Siwach vs Owain Harris-Allan (Wales) 1:05 AM (Aug 1) Athletics – Men's Decathlon 1500m (Medal Event) Tejaswin Shankar 1:30 AM (Aug 1) Athletics – Men's 400m Hurdles Final (Medal Event) Yashas Palaksha, Santhosh Kumar Tamilarasan 1:30 AM (Aug 1) Boxing – Men's +90kg Semi-final Narender Berwal vs Nigel Paul (Trinidad and Tobago)

Medal events today

Athletics Finals: Neeraj Chopra, Rohit Yadav, Yash Vir Singh (Men's Javelin Throw Final); Tejaswin Shankar (Men's Decathlon); Yashas Palaksha and Santhosh Kumar Tamilarasan (Men's 400m Hurdles Final).

Boxing: Preeti Pawar (Women's 54kg Semi-final), Ankush Panghal (Men's 80kg Semi-final), Jaismine Lamboria (Women's 57kg Semi-final), Arundhati Choudhary (Women's 70kg Semi-final), Jadumani Singh Mandengbam (Men's 55kg Semi-final), Sakshi Chaudhary (Women's 51kg Semi-final), Priya Ghanghas (Women's 60kg Semi-final), Lovlina Borgohain (Women's 75kg Semi-final), Sachin Siwach (Men's 60kg Semi-final), Narender Berwal (Men's +90kg Semi-final).

Lawn Bowls: Navneet Singh and Dinesh Kumar (Men's Pairs Sectional Play) and Nayanmoni Saikia (Women's Singles Sectional Play).

Other Finals: Harshveer Singh Sekhon (Men's Elimination Race Final); Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon (Men's 4000m Individual Pursuit medal races, if qualified); Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Jemsh Singh Keithellakpam (Men's Keirin Final, if qualified); Asmita Dey, Yamini Mourya, Harsh Singh, Shraddha Kadubal Chopade and Rohit Basir Majgul (Judo medal bouts, subject to qualification).

FAQs

Where can I watch CWG live?

Fans can watch the live telecast of the 2026 Commonwealth Games on the Sony Sports Network TV channels. Live streaming will be available on Sony LIV app and website.

How many medals have India won in Glasgow 2026 Commonwealth Games so far?

India have won 17 medals at the 2026 Commonwealth Games so far. This includes three gold, 10 silver and four bronze medals.

What time is Neeraj Chopra's final?

Neeraj Chopra's javelin throw final will begin at 12.45 AM IST on 1 August.

Which Indians compete today?

Here's the list of Indians competing today: Neeraj Chopra, Rohit Yadav, Yash Vir Singh, Tejaswin Shankar, Yashas Palaksha, Santhosh Kumar Tamilarasan, Preeti Pawar, Ankush Panghal, Jaismine Lamboria, Arundhati Choudhary, Jadumani Singh Mandengbam, Sakshi Chaudhary, Priya Ghanghas, Lovlina Borgohain, Sachin Siwach, Narender Berwal, Harsh Singh, Shraddha Kadubal Chopade, Rohit Basir Majgul, Asmita Dey, Yamini Mourya, Navneet Singh, Dinesh Kumar, Nayanmoni Saikia, Ansa Babu, Neeru Pathak, Rashdeep Kaur, Vishal TK, Rajesh Ramesh, Dinesh Kumar, Harshveer Singh Sekhon, Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Jemsh Singh Keithellakpam.

Where is India in the medal table?

India is 10th in the standings with 17 medals (3 gold, 10 silver, 4 bronze).