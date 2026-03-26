IPL 2026 complete schedule announced: Dates, time, venues, updated squads, live streaming info - All you need to know

The 19th edition of the Indian Premier League (IPL) is set to kick-off in just two day's time when defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) take on Sunrisers Hyderabad in the tournament opener at the M Chinnaswamy stadium in Bengaluru on March 28.

Like the previous seasons, IPL 2026 will have 74 matches (70 in league stage and 4 in knockouts), with each team playing 14 matches each. After initially announcing the first phase due to uncertainty regarding Assembly Election dates, the BCCI on Thursday announced the complete schedule. The IPL 2026 league stage ends on May 24 with KKR playing Delhi Capitals at home.

Also Read | RCB suffer massive blow before IPL 2026 opener; star bowler unavailable

A total of 20 matches will be played across 10 venues in Bengaluru, Mumbai, Guwahati, New Chandigarh, Lucknow, Kolkata, Chennai, Delhi, Ahmedabad and Hyderabad, including four double-headers in the first phase which ends on April 12. The second phase starts on April 13 with Sunrisers Hyderabad taking on Rajasthan Royals in Hyderabad.

The evening matches will start at 7:30 PM IST, while the day games commence at 3:30 PM IST. A total of 12 double headers will be played in the league stage with the first the first on April 4 as Delhi Capitals host Mumbai Indians at home in an afternoon game, followed by Gujarat Titans clashing against Rajasthan Royals in Ahmedabad.

It must be noted that RCB's will play five home games in Bengaluru and two in Raipur. Similarly, New Chandigarh will play host to Punjab Kings' four games while the Shreyas Iyer-led side play three in Dharamshala. Rajasthan Royals will play three home matches in Guwahati and four in Jaipur.

IPL 2026 complete schedule

Date Match Start time (IST) Venue March 28 Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad 7:30 PM M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru March 29 Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders 7:30 PM Wankhede Stadium, Mumbai March 30 Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings 7:30 PM ACA Stadium, Guwahati March 31 Punjab Kings vs Gujarat Titans 7:30 PM New PCA stadium, Mullanpur April 1 Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals 7:30 PM Ekana Stadium, Lucknow April 2 Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad 7:30 PM Eden Gardens, Kolkata April 3 Chennai Super Kings vs Punjab Kings 7:30 PM M Chidambaram Stadium, Chennai April 4 Delhi Capitals vs Mumbai Indians 3:30 PM Arun Jaitley Stadium, Delhi April 4 Gujarat Titans vs Rajasthan Royals 7:30 PM Narendra Modi Stadium, Ahmedabad April 5 Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants 3:30 PM Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad April 5 Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings 7:30 PM M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru April 6 Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings 7:30 PM Eden Gardens, Kolkata April 7 Rajasthan Royals vs Mumbai Indians 7:30 PM ACA Stadium, Guwahati April 8 Delhi Capitals vs Gujarat Titans 7:30 PM Arun Jaitley Stadium, Delhi April 9 Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants 7:30 PM Eden Gardens, Kolkata April 10 Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru 7:30 PM ACA Stadium, Guwahati April 11 Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad 3:30 PM New PCA stadium, Mullanpur April 11 Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 7:30 PM M Chidambaram Stadium, Chennai April 12 Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans 3:30 PM Ekana Stadium, Lucknow April 12 Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru 7:30 PM Wankhede Stadium, Mumbai

Also Read | IPL 2026: Why there is no opening ceremony before RCB vs SRH at Chinnaswamy

While Bangladesh's Mustafizur Rahman was removed from IPL 2026, there have been several injury replacements so far with Harshit Rana and Akash Deep among the notable ones. Both Rana and Akash Deep were to play for Kolkata Knight Riders (KKR) and have already been replaced. Rahman was also slated to play for KKR after being bought for ₹9.2 crore in the auction.

List of players ruled out in IPL 2026

Franchise Player Ruled Out Reason Replacement Player Kolkata Knight Riders Harshit Rana Knee surgery Navdeep Saini Kolkata Knight Riders Akash Deep Lumbar stress injury Saurabh Dubey Kolkata Knight Riders Mustafizur Rahman BCCI directive Blessing Muzarabani Rajasthan Royals Sam Curran Groin injury Dasun Shanaka Chennai Super Kings Nathan Ellis Hamstring injury Spencer Johnson Sunrisers Hyderabad Jack Edwards Foot injury David Payne Gujarat Titans Prithviraj Yarra Injury Kulwant Khejroliya

Full list of updated IPL 2026 squads

Team Players Chennai Super Kings Ruturaj Gaikwad (C), Dewald Brevis, MS Dhoni, Kartik Sharma, Sarfaraz Khan, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Sanju Samson, Aman Khan, Shivam Dube, Zak Foulkes, Ramakrishna Ghosh, Anshul Kamboj, Jamie Overton, Matthew Short, Prashant Veer, Khaleel Ahmed, Rahul Chahar, Shreyas Gopal, Gurjapneet Singh, Matt Henry, Akeal Hosein, Spencer Johnson, Mukesh Choudhary, Noor Ahmad Mumbai Indians Hardik Pandya (C), Quinton de Kock, Danish Malewar, Robin Minz, Ryan Rickelton, Sherfane Rutherford, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Atharva Ankolekar, Raj Bawa, Corbin Bosch, Will Jacks, Mayank Rawat, Naman Dhir, Mitchell Santner, Shardul Thakur, Tilak Varma, Ashwani Kumar, Trent Boult, Jasprit Bumrah, Deepak Chahar, AM Ghazanfar, Mayank Markande, Mohd Izhar, Raghu Sharma. Royal Challengers Bengaluru Rajat Patidar (C), Jordan Cox, Tim David, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Jacob Bethell, Kanishk Chouhan, Venkatesh Iyer, Vihaan Malhotra, Mangesh Yadav, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Abhinandan Singh, Satvik Deswal, Jacob Duffy, Bhuvneshwar Kumar, Vicky Ostwal, Rasikh Salam, Suyash Sharma, Swapnil Singh, Nuwan Thushara (unlikely to join), Josh Hazlewood Kolkata Knight Riders Ajinkya Rahane (C), Rinku Singh, Finn Allen, Tejasvi Dahiya, Manish Pandey, Rovman Powell, Angkrish Raghuvanshi, Ramandeep Singh, Sarthak Ranjan, Tim Seifert, Rahul Tripathi, Daksh Kamra, Cameron Green, Sunil Narine, Rachin Ravindra, Anukul Roy, Vaibhav Arora, Saurabh Dubey, Kartik Tyagi, Blessing Muzarabani, Prashant Solanki, Umran Malik, Varun Chakravarthy, Navdeep Saini, Matheesha Pathirana (awaiting NOC) Delhi Capitals Axar Patel (C), Abishek Porel, David Miller, Karun Nair, Pathum Nissanka, Sahil Parakh, KL Rahul, Nitish Rana, Prithvi Shaw, Tristan Stubbs, Ajay Mandal, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Madhav Tiwari, Auqib Nabi, Dushmantha Chameera, Kyle Jamieson, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, T Natarajan, Lungi Ngidi, Vipraj Nigam, Tripurana Vijay, Mitchell Starc (awaiting NOC) Rajasthan Royals Riyan Parag (C), Aman Rao, Shubham Dubey, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Lhuan-dre Pretorius, Ravi Singh, Vaibhav Sooryavanshi, Donovan Ferreira, Ravindra Jadeja, Dasun Shanaka, Sam Curran, Jofra Archer, Brijesh Sharma, Nandre Burger, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Adam Milne, Sushant Mishra, Vignesh Puthur, Ravi Bishnoi, Sandeep Sharma, Kuldeep Sen, Yash Raj Punja, Yudhvir Singh Punjab Kings Shreyas Iyer (C), Priyansh Arya, Pyla Avinash, Harnoor Singh, Prabhsimran Singh, Vishnu Vinod, Nehal Wadhera, Azmatullah Omarzai, Cooper Connolly, Marco Jansen, Musheer Khan, Mitchell Owen, Shashank Singh, Marcus Stoinis, Suryansh Shedge, Arshdeep Singh, Xavier Bartlett, Yuzvendra Chahal, Praveen Dubey, Ben Dwarshuis, Lockie Ferguson, Harpreet Brar, Vishal Nishad, Vijaykumar Vyshak, Yash Thakur Lucknow Super Giants Rishabh Pant (C), Abdul Samad, Akshat Raghuwanshi, Ayush Badoni, Matthew Breetzke, Mukul Choudhary, Himmat Singh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Arshin Kulkarni, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Akash Singh, Avesh Khan, Mohammed Shami, Mohsin Khan, Anrich Nortje, Prince Yadav, Digvesh Rathi, Manimaran Siddharth, Arjun Tendulkar, Naman Tiwari, Mayank Yadav, Josh Inglis, Wanindu Hasaranga (awaiting NOC) Sunrisers Hyderabad Ishan Kishan (C), Salil Arora, Travis Head, Heinrich Klaasen, Ravichandran Smaran, Aniket Verma, Abhishek Sharma, Brydon Carse, Harsh Dubey, Krains Fuletra, Liam Livingstone, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Harshal Patel, Shivam Mavi, Shivang Kumar, Jack Edwards, Amit Kumar, Praful Hinge, Eshan Malinga, David Payne, Sakib Hussain, Onkar Tarmale, Jaydev Unadkat, Zeeshan Ansari, David Payne, Pat Cummins (to miss initial games) Gujarat Titans Shubman Gill, Anuj Rawat, Tom Banton, Jos Buttler, Kumar Kushagra, Sai Sudharsan, M Shahrukh Khan, Jason Holder, Glenn Phillips, Rashid Khan, Nishant Sindhu, Manav Suthar, Rahul Tewatia, Washington Sundar, Arshad Khan, Ashok Sharma, Gurnoor Brar, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Kulwant Khejrolia, Kagiso Rabada, Sai Kishore, Ishant Sharma, Luke Wood, Jayant Yadav.



Where to watch IPL 2026 matches? Star Sports is the official broadcaster of the IPL in India. All the matches of IPL 2026 will be telecast live on Star Sports channels in several regional languages besides native English. Live streaming of IPL 2026 matches will be available on JioStar app and website. The evening matches will start at 7:30 PM IST while the day matches will have a 3:30 PM IST start.

