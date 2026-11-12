Viswanathan Anand was 1st, Anuj Shrivatri became 100th! Do you know who were India's 98 chess Grandmasters in between?

Thirty eight year after Vishwanathan Anand became India's first-ever chess Grandmaster, Anuj Shrivatri of Madhya Pradesh hit a century in the sport. The 22-year-old Shrivatri became India's 100th GM after winning the 7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship in Philippines. A five-time world champion, Anand got the nation it's first GM back in 1988.

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In a country, known for its craze in cricket, reaching the 100 GMs milestone is a indeed a rising graph for chess in India, with the younger bunch consisting D Gukesh, Arjun Erigaisi and R Praggnanandhaa among the notable names dominating at the world stage.

Such has been the domination recently, India got its last five GMs between July and November in 2026 alone. Ethan Vaz, Harshvardhan GB, S Ashwath and V Rathnavel got their GM titles just before Shrivatri. Gukesh is the reigning world champion and will defend his crown later this month.

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As we talk about the big names, we often forget who were in between. While Anand and Shrivatri will go down in history of Indian chess as the milestone makers, there are 98 in between who have made the country proud at some point in time or are making presently.

List of India's 100 chess Grandmasters

No. Grandmaster Year State 1 Viswanathan Anand 1988 Tamil Nadu 2 Dibyendu Barua 1991 West Bengal 3 Praveen Thipsay 1997 Maharashtra 4 Abhijit Kunte 2000 Maharashtra 5 Krishnan Sasikiran 2000 Tamil Nadu 6 Pentala Harikrishna 2001 Andhra Pradesh 7 Koneru Humpy 2002 Andhra Pradesh 8 Surya Shekhar Ganguly 2003 West Bengal 9 Sandipan Chanda 2003 West Bengal 10 Ramachandran Ramesh 2004 Tamil Nadu 11 Tejas Bakre 2004 Gujarat 12 Magesh Chandran Panchanathan 2006 Tamil Nadu 13 J. Deepan Chakkravarthy 2006 Tamil Nadu 14 Neelotpal Das 2006 West Bengal 15 Parimarjan Negi 2006 Delhi 16 Geetha Narayanan Gopal 2007 Kerala 17 Abhijeet Gupta 2008 Delhi 18 Subramanian Arun Prasad 2008 Tamil Nadu 19 Sundararajan Kidambi 2009 Tamil Nadu 20 R. R. Laxman 2009 Tamil Nadu 21 Sriram Jha 2010 Delhi 22 Deep Sengupta 2010 West Bengal 23 Baskaran Adhiban 2010 Tamil Nadu 24 S. P. Sethuraman 2011 Tamil Nadu 25 Harika Dronavalli 2011 Andhra Pradesh 26 M. R. Lalith Babu 2012 Andhra Pradesh 27 Vaibhav Suri 2012 Delhi 28 M. R. Venkatesh 2012 Tamil Nadu 29 Sahaj Grover 2012 Delhi 30 Vidit Gujrathi 2013 Maharashtra 31 M. Shyam Sundar 2013 Tamil Nadu 32 Akshayraj Kore 2013 Maharashtra 33 V. Vishnu Prasanna 2013 Tamil Nadu 34 Debashis Das 2013 Odisha 35 Saptarshi Roy Chowdhury 2013 West Bengal 36 Ankit Rajpara 2014 Gujarat 37 Aravindh Chithambaram 2014 Tamil Nadu 38 Karthikeyan Murali 2015 Tamil Nadu 39 Ashwin Jayaram 2015 Tamil Nadu 40 Swapnil Dhopade 2015 Maharashtra 41 S. L. Narayanan 2015 Kerala 42 Shardul Gagare 2016 Maharashtra 43 Diptayan Ghosh 2016 West Bengal 44 Priyadharshan Kannappan 2016 Tamil Nadu 45 Aryan Chopra 2016 Delhi 46 Srinath Narayanan 2017 Tamil Nadu 47 Himanshu Sharma 2017 Haryana 48 Anurag Mhamal 2017 Goa 49 Abhimanyu Puranik 2017 Maharashtra 50 M. S. Thejkumar 2017 Karnataka 51 Saptarshi Roy 2018 West Bengal 52 R. Praggnanandhaa 2018 Tamil Nadu 53 Nihal Sarin 2018 Kerala 54 Arjun Erigaisi 2018 Telangana 55 Karthik Venkataraman 2018 Andhra Pradesh 56 Harsha Bharathakoti 2018 Andhra Pradesh 57 P. Karthikeyan 2018 Tamil Nadu 58 Stany G. A. 2018 Karnataka 59 Visakh N. R. 2019 Tamil Nadu 60 D. Gukesh 2019 Tamil Nadu 61 P. Iniyan 2019 Tamil Nadu 62 Swayams Mishra 2019 Odisha 63 Girish A. Koushik 2019 Karnataka 64 Prithu Gupta 2019 Delhi 65 Raunak Sadhwani 2019 Maharashtra 66 G. Akash 2020 Tamil Nadu 67 Leon Luke Mendonca 2021 Goa 68 Arjun Kalyan 2021 Tamil Nadu 69 Harshit Raja 2021 Maharashtra 70 Raja Rithvik R. 2021 Telangana 71 Sankalp Gupta 2021 Maharashtra 72 Mitrabha Guha 2021 West Bengal 73 Bharath Subramaniyam 2022 Tamil Nadu 74 Rahul Srivatshav P. 2022 Telangana 75 Pranav V. 2022 Tamil Nadu 76 Pranav Anand 2022 Karnataka 77 Aditya Mittal 2022 Maharashtra 78 Koustav Chatterjee 2023 West Bengal 79 Pranesh M. 2023 Tamil Nadu 80 Vignesh N. R. 2023 Tamil Nadu 81 Sayantan Das 2023 West Bengal 82 Prraneeth Vuppala 2023 Telangana 83 Aditya Samant 2023 Maharashtra 84 Vaishali Rameshbabu 2024 Tamil Nadu 85 Shyaam Nikhil P. 2024 Tamil Nadu 86 Srihari L. R. 2025 Tamil Nadu 87 Harikrishnan A. Ra 2025 Tamil Nadu 88 Divya Deshmukh 2025 Maharashtra 89 Rohith Krishna S. 2025 Tamil Nadu 90 Ilamparthi A. R. 2025 Tamil Nadu 91 V. S. Raahul 2025 Tamil Nadu 92 Aaryan Varshney 2026 Delhi 93 Aarav Dengla 2026 Maharashtra 94 Mayank Chakraborty 2026 Assam 95 Aronyak Ghosh 2026 West Bengal 96 Ethan Vaz 2026 Goa 97 Harshavardhan G. B. 2026 Tamil Nadu 98 Aswath S. 2026 Tamil Nadu 99 V. S. Rathanvel 2026 Tamil Nadu 100 Anuj Shrivatri 2026 Madhya Pradesh

What's next for Indian chess? As the whole nation continues to celebrate Shrivatri, all eyes will be up on Gukesh later this month when the Indian reigning World Champion take on a challenging contest against Uzbekistan's Javokhir Sindarov in his title defence at the FIDE World Chess Championship 2026.

Gukesh is scheduled to defend his world championship crown in a 14-game classical chess match against Sindarov from November 24 to December 12, 2026. The contest will take place at the Fondation Martin Bodmer in Cologny, Geneva, Switzerland.

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The Indian prodigy will look to retain the title he won in December 2024 after defeating China's Ding Liren in Singapore. At 18 years, six months and 24 days, Gukesh became the youngest World Chess Champion in history. His title triumph marked a significant milestone in Indian chess, as he became only the second Indian after Anand to become a world champion.

Gukesh earned his Grandmaster title in January 2019 at the age of 12 years, seven months and 17 days, establishing himself as one of the youngest players to achieve the distinction.

About the Author Koushik Paul Koushik lives and breathes sports. After transitioning from his own aspirations of becoming a professional athlete, he successfully channeled that lif...Read More ✕ Koushik Paul



While he possesses a versatile command over all sports, he finds his niche in cricket, specializing in breaking news, long-form interviews, global sporting updates, and high-energy live blogs. Koushik’s professional perspective was further sharpened through the 2020 AIPS Young Reporters Programme, where he gained invaluable insights from renowned international journalists, including Keir Radnedge and Riccardo Romani from the United Kingdom, and Martin Mazur from Argentina. Currently based between Kolkata and Delhi, Koushik remains at the forefront of the breaking developments that shape the public sporting discourse. When he isn't tracking scores or deconstructing plays, he can be found exploring new landscapes on his travels or channeling his creative energy into the kitchen.



If you have a compelling story to share or know an individual who deserves the spotlight, please reach out via email at Koushik lives and breathes sports. After transitioning from his own aspirations of becoming a professional athlete, he successfully channeled that lifelong passion into a prolific career, documenting the action both from the sidelines and the editorial desk. With over eight years of industry experience, Koushik joined LiveMint as a Deputy Chief Content Producer in 2024, following impactful stints at Outlook India, India.com, Sportskeeda, Women’s CricZone, and OrissaPOST. A 2017 Journalism and Mass Communication graduate from Maharaja Manindra Chandra College, Kolkata, Koushik has reported on high-profile events including the FIFA U17 World Cup 2017, Ranji Trophy, FIH Pro League, FIH World League finals, the Indian Premier League, and Lionel Messi’s historic visit to Kolkata in 2025.While he possesses a versatile command over all sports, he finds his niche in cricket, specializing in breaking news, long-form interviews, global sporting updates, and high-energy live blogs. Koushik’s professional perspective was further sharpened through the 2020 AIPS Young Reporters Programme, where he gained invaluable insights from renowned international journalists, including Keir Radnedge and Riccardo Romani from the United Kingdom, and Martin Mazur from Argentina. Currently based between Kolkata and Delhi, Koushik remains at the forefront of the breaking developments that shape the public sporting discourse. When he isn't tracking scores or deconstructing plays, he can be found exploring new landscapes on his travels or channeling his creative energy into the kitchen.If you have a compelling story to share or know an individual who deserves the spotlight, please reach out via email at koushik.paul@htdigital.in