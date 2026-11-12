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Viswanathan Anand was 1st, Anuj Shrivatri became 100th! Do you know who were India's 98 chess Grandmasters in between?

Madhya Pradesh's Anuj Shrivatri became India's 100th Grandmaster after winning the 7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship in Sinacaban in Philippines. 

Koushik Paul
Updated12 Nov 2026, 02:08 PM IST
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Vishwanathan Anand (L) became India's first-ever chess Grandmaster in 1988. 38 years later Anuj Shrivatri completed the century.
Vishwanathan Anand (L) became India's first-ever chess Grandmaster in 1988. 38 years later Anuj Shrivatri completed the century.
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Thirty eight year after Vishwanathan Anand became India's first-ever chess Grandmaster, Anuj Shrivatri of Madhya Pradesh hit a century in the sport. The 22-year-old Shrivatri became India's 100th GM after winning the 7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship in Philippines. A five-time world champion, Anand got the nation it's first GM back in 1988.

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In a country, known for its craze in cricket, reaching the 100 GMs milestone is a indeed a rising graph for chess in India, with the younger bunch consisting D Gukesh, Arjun Erigaisi and R Praggnanandhaa among the notable names dominating at the world stage.

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Such has been the domination recently, India got its last five GMs between July and November in 2026 alone. Ethan Vaz, Harshvardhan GB, S Ashwath and V Rathnavel got their GM titles just before Shrivatri. Gukesh is the reigning world champion and will defend his crown later this month.

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As we talk about the big names, we often forget who were in between. While Anand and Shrivatri will go down in history of Indian chess as the milestone makers, there are 98 in between who have made the country proud at some point in time or are making presently.

List of India's 100 chess Grandmasters

No.GrandmasterYearState
1Viswanathan Anand1988Tamil Nadu
2Dibyendu Barua1991West Bengal
3Praveen Thipsay1997Maharashtra
4Abhijit Kunte2000Maharashtra
5Krishnan Sasikiran2000Tamil Nadu
6Pentala Harikrishna2001Andhra Pradesh
7Koneru Humpy2002Andhra Pradesh
8Surya Shekhar Ganguly2003West Bengal
9Sandipan Chanda2003West Bengal
10Ramachandran Ramesh2004Tamil Nadu
11Tejas Bakre2004Gujarat
12Magesh Chandran Panchanathan2006Tamil Nadu
13J. Deepan Chakkravarthy2006Tamil Nadu
14Neelotpal Das2006West Bengal
15Parimarjan Negi2006Delhi
16Geetha Narayanan Gopal2007Kerala
17Abhijeet Gupta2008Delhi
18Subramanian Arun Prasad2008Tamil Nadu
19Sundararajan Kidambi2009Tamil Nadu
20R. R. Laxman2009Tamil Nadu
21Sriram Jha2010Delhi
22Deep Sengupta2010West Bengal
23Baskaran Adhiban2010Tamil Nadu
24S. P. Sethuraman2011Tamil Nadu
25Harika Dronavalli2011Andhra Pradesh
26M. R. Lalith Babu2012Andhra Pradesh
27Vaibhav Suri2012Delhi
28M. R. Venkatesh2012Tamil Nadu
29Sahaj Grover2012Delhi
30Vidit Gujrathi2013Maharashtra
31M. Shyam Sundar2013Tamil Nadu
32Akshayraj Kore2013Maharashtra
33V. Vishnu Prasanna2013Tamil Nadu
34Debashis Das2013Odisha
35Saptarshi Roy Chowdhury2013West Bengal
36Ankit Rajpara2014Gujarat
37Aravindh Chithambaram2014Tamil Nadu
38Karthikeyan Murali2015Tamil Nadu
39Ashwin Jayaram2015Tamil Nadu
40Swapnil Dhopade2015Maharashtra
41S. L. Narayanan2015Kerala
42Shardul Gagare2016Maharashtra
43Diptayan Ghosh2016West Bengal
44Priyadharshan Kannappan2016Tamil Nadu
45Aryan Chopra2016Delhi
46Srinath Narayanan2017Tamil Nadu
47Himanshu Sharma2017Haryana
48Anurag Mhamal2017Goa
49Abhimanyu Puranik2017Maharashtra
50M. S. Thejkumar2017Karnataka
51Saptarshi Roy2018West Bengal
52R. Praggnanandhaa2018Tamil Nadu
53Nihal Sarin2018Kerala
54Arjun Erigaisi2018Telangana
55Karthik Venkataraman2018Andhra Pradesh
56Harsha Bharathakoti2018Andhra Pradesh
57P. Karthikeyan2018Tamil Nadu
58Stany G. A.2018Karnataka
59Visakh N. R.2019Tamil Nadu
60D. Gukesh2019Tamil Nadu
61P. Iniyan2019Tamil Nadu
62Swayams Mishra2019Odisha
63Girish A. Koushik2019Karnataka
64Prithu Gupta2019Delhi
65Raunak Sadhwani2019Maharashtra
66G. Akash2020Tamil Nadu
67Leon Luke Mendonca2021Goa
68Arjun Kalyan2021Tamil Nadu
69Harshit Raja2021Maharashtra
70Raja Rithvik R.2021Telangana
71Sankalp Gupta2021Maharashtra
72Mitrabha Guha2021West Bengal
73Bharath Subramaniyam2022Tamil Nadu
74Rahul Srivatshav P.2022Telangana
75Pranav V.2022Tamil Nadu
76Pranav Anand2022Karnataka
77Aditya Mittal2022Maharashtra
78Koustav Chatterjee2023West Bengal
79Pranesh M.2023Tamil Nadu
80Vignesh N. R.2023Tamil Nadu
81Sayantan Das2023West Bengal
82Prraneeth Vuppala2023Telangana
83Aditya Samant2023Maharashtra
84Vaishali Rameshbabu2024Tamil Nadu
85Shyaam Nikhil P.2024Tamil Nadu
86Srihari L. R.2025Tamil Nadu
87Harikrishnan A. Ra2025Tamil Nadu
88Divya Deshmukh2025Maharashtra
89Rohith Krishna S.2025Tamil Nadu
90Ilamparthi A. R.2025Tamil Nadu
91V. S. Raahul2025Tamil Nadu
92Aaryan Varshney2026Delhi
93Aarav Dengla2026Maharashtra
94Mayank Chakraborty2026Assam
95Aronyak Ghosh2026West Bengal
96Ethan Vaz2026Goa
97Harshavardhan G. B.2026Tamil Nadu
98Aswath S.2026Tamil Nadu
99V. S. Rathanvel2026Tamil Nadu
100Anuj Shrivatri2026Madhya Pradesh

What's next for Indian chess?

As the whole nation continues to celebrate Shrivatri, all eyes will be up on Gukesh later this month when the Indian reigning World Champion take on a challenging contest against Uzbekistan's Javokhir Sindarov in his title defence at the FIDE World Chess Championship 2026.

Gukesh is scheduled to defend his world championship crown in a 14-game classical chess match against Sindarov from November 24 to December 12, 2026. The contest will take place at the Fondation Martin Bodmer in Cologny, Geneva, Switzerland.

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The Indian prodigy will look to retain the title he won in December 2024 after defeating China's Ding Liren in Singapore. At 18 years, six months and 24 days, Gukesh became the youngest World Chess Champion in history. His title triumph marked a significant milestone in Indian chess, as he became only the second Indian after Anand to become a world champion.

Gukesh earned his Grandmaster title in January 2019 at the age of 12 years, seven months and 17 days, establishing himself as one of the youngest players to achieve the distinction.

About the Author

Koushik Paul

Koushik lives and breathes sports. After transitioning from his own aspirations of becoming a professional athlete, he successfully channeled that lif...Read More

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