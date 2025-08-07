Subscribe

10 Best smartwatch deals from top brands with up to 90% off! Last chance, Amazon Great Freedom Festival ends tonight

Kanika Budhiraja
Published7 Aug 2025, 04:12 PM IST
The Amazon Great Freedom Festival Sale 2025 is almost over, ending tonight. If you’ve been waiting for the right time to purchase a smartwatch, this is your moment. Top brands like Noise, boAt, Samsung, Garmin, and Fitbit have joined in with some of the best deals you’ll find this year.

With up to 90% off, this is your last chance to grab a smartwatch that meets all your needs. From fitness tracking to everyday smart features, don’t miss out on these exclusive offers before the sale ends tonight. Act now and make the most of these amazing deals.

Best smartwatch offers from top brands:

Best Samsung smartwatch deals: Up to 64% off in Amazon Sale 2025

Samsung smartwatches are now available at up to 64% off during the Amazon Great Freedom Festival 2025. Packed with features like health tracking, long battery life, and seamless integration with Android devices, these smartwatches deliver exceptional value.

From the Galaxy Watch 6 to the Galaxy Watch Ultra, there’s a model suited for every lifestyle. Don’t miss out on these exclusive offers in the Amazon Sale 2025. Grab your Samsung smartwatch at a fantastic price before the sale ends tonight.

Best offers on Samsung smartwatches:

Last chance for Garmin smartwatch deals: Up to 34% off in Amazon Sale 2025

The Amazon Great Freedom Festival Sale 2025 ends tonight and if you've been eyeing a Garmin smartwatch now is the time to act. With significant discounts on top models like the Garmin Venu and Forerunner series these offers are too good to miss.

Garmin smartwatches are known for their accurate fitness tracking, impressive battery life and durability for outdoor activities. This is your last chance to grab one at a reduced price before the sale ends tonight. Don't let these amazing deals pass you by and act quickly before they’re gone.

Best offers on Garmin smartwatches:

Final hours for Fitbit smartwatch deals: Up to 12% off in Amazon Sale 2025

The Amazon Great Freedom Festival Sale 2025 is ending tonight, and this is your final chance to grab a Fitbit smartwatch at incredible prices. With discounts on top models like the Versa and Sense, you won't find better offers anytime soon.

Fitbit smartwatches are ideal for those focused on health and wellness, offering heart rate monitoring, sleep tracking, and a range of fitness features. Don't let this opportunity slip by. These deals are only available for a few more hours. Hurry and grab your Fitbit before the sale concludes today.

Best offers on Fitbit smartwatches:

Noise smartwatch deals with up to 72% off in Amazon Sale 2025

The Amazon Great Freedom Festival Sale 2025 is going on and ends today, making it the perfect time to grab a Noise smartwatch. With up to 72% off, models like the ColorFit Pro and ColorFit Pulse are available at prices you won’t see again soon.

Noise smartwatches offer a range of features, including fitness tracking, heart rate monitoring, and long battery life. If you're looking for a fitness companion or a smartwatch for daily use, these deals are hard to miss. Grab your Noise smartwatch before the sale ends today.

Best offers on Noise smartwatches:

Exclusive boAt smartwatch deals: Up to 72% off in Amazon Sale 2025

The Amazon Great Freedom Festival Sale 2025 is going strong and wrapping up today. If you’ve been eyeing a boAt smartwatch, now’s the time to grab one with discounts up to 72%. Models like the boAt Storm and boAt Wave are offered at incredible prices, but these offers won’t last.

With fitness tracking, heart rate monitoring, and long lasting battery life, boAt smartwatches are perfect for anyone looking for a reliable, stylish device. Don’t wait, get yours before these deals are gone.

Best offers on boAt smartwatches:

Massive discounts on Fire-Boltt smartwatches: Up to 90% off in Amazon Sale 2025

The Amazon Great Freedom Festival Sale 2025 is nearing its end, and Fire-Boltt smartwatches are among the best offers you’ll find. With discounts of up to 90%, this is the perfect time to get your hands on top models like the Fire-Boltt Cobra and Fire-Boltt Beast at exceptional prices.

Fire-Boltt smartwatches come packed with features like heart rate tracking, fitness monitoring, and impressive battery life. This is your last chance to grab a high performance smartwatch with such a huge price drop.

Best offers on Fire-Boltt smartwatches:

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
FAQs

How long will the smartwatch deals last?

The deals are part of the Amazon Great Freedom Festival Sale 2025 and end tonight.

Are there any additional discounts available?

Additional discounts may apply depending on the payment method or credit card offers.

Do these smartwatch deals apply to all models?

Yes, the sale includes a wide range of models from popular smartwatch brands.

What features should I look for in a smartwatch?

Look for features like fitness tracking, heart rate monitoring, sleep tracking, and battery life.

Are these smartwatches compatible with both iOS and Android?

Yes, many smartwatches from brands like Samsung, Garmin, and Fitbit are compatible with both iOS and Android devices.

