10 Best smartwatch deals from top brands with up to 90% off! Last chance, Amazon Great Freedom Festival ends tonight

Fire-Boltt Rise Smart Watch, 1.85 HD Display, Metal Body with Bluetooth Calling, Rotating Crown, AI Voice Assistant, 120 Sports Modes, Neon UI, SpO2 & Heart Rate Monitoring (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt New Launch Ultima Prime Smartwatch with 1.43 AMOLED Display, Personalized Fitness Nudges, Functional Crown,100+ Sports Modes, Watch Face Studio (Royal Berry), BrownView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Ultima Regal w/ 2.01”(5.10 cm) Crystal-Clear AMOLED Display, 1000 NITS Brightness,Premium Metal Body, Functional Crown, 100+ Sports Modes, Fitness Smart Watch for Men & Women (Steel Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch6 LTE (44mm, Graphite, Compatible with Android only) | Introducing BP & ECG FeaturesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch6 Bluetooth (44mm, Graphite, Compatible with Android only) | Introducing BP & ECG FeaturesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch6 Classic Bluetooth (43mm, Black, Compatible with Android only) | Introducing BP & ECG FeaturesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch6 Classic Bluetooth (43mm, Silver, Compatible with Android only) | Introducing BP & ECG FeaturesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch8 (44mm, LTE, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant IndexView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Silver, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm, LTE, White) with Upto 100h battery | 3nm Processor | Dual GPS | Quick Button/Siren | Sapphire Glass & Titanium | 10ATM & IP68 | BP & ECG Monitor | Energy Score & AGEsView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Green, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE (47mm, Black, Compatible with Android only) | Introducing BP & ECG FeaturesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Garmin Venu Sq 2 GPS Smartwatch, All-Day Health Monitoring, Long-Lasting Battery Life, AMOLED Display, Slate and Shadow GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
GARMIN Forerunner 55, GPS Running Watch with Daily Suggested Workouts, Up to 2 Weeks of Battery Life (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Garmin Instinct 2, Graphite Smartwatch, Built-in Sports Apps and Health Monitoring, Ultratough Design Features, GraphiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fitbit Versa 4 Fitness Watch (Black/Graphite Aluminium) with 6-Month Premium MembershipView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fitbit Sense 2 Health & Fitness Watch (Blue Mist/Soft Gold Aluminium) with 6-Month Premium MembershipView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fitbit Versa 4 Fitness Watch (Waterfall Blue/Platinum Aluminium) with 6-Month Premium MembershipView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fitbit Sense 2 Health & Fitness Watch (Lunar White/Platinum Aluminium) with 6-Month Premium MembershipView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fitbit Versa 4 Fitness Watch (Beet Juice/Copper Rose Aluminium) with 6-Month Premium MembershipView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Twist Go Round dial Smartwatch with BT Calling, 1.39 Display, Metal Build, 100+ Watch Faces, IP68, Sleep Tracking, 100+ Sports Modes, 24/7 Heart Rate Monitoring (Gold Link)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
NoiseFit Halo 1.43 AMOLED Display, Bluetooth Calling Round Dial Smart Watch, Premium Metallic Build, Always on Display, Smart Gesture Control, 100 Sports Modes (Vintage Brown)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Halo Plus 1.46 Super AMOLED Display Elite Smart Watch, Bluetooth Calling, Stainless Steel Build, Always on Display, Upto 7 Days Battery (Elite Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Diva Smartwatch with Diamond Cut dial, Glossy Metallic Finish, AMOLED Display, Mesh Metal and Leather Strap Options, 100+ Watch Faces, Female Cycle Tracker Smart Watch for Women (Gold Link)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt New Launch Ultima Ember Smartwatch w/ 1.96” (4.97 cm) AMOLED Display, Personalized Fitness Nudges, Functional Crown, 100+ Sports Modes, Custom Watch Faces (Royal Berry)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt New Launch Ultima Prime smartwatch with 1.43” AMOLED Display, Personalized Fitness Nudges, Functional Crown,100+ Sports Modes, Watch Face Studio (Onyx Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt New Launch Ultima Prime smartwatch with 1.43” AMOLED Display, Personalized Fitness Nudges, Functional Crown,100+ Sports Modes, Watch Face Studio (Steel Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Enigma Daze Womens Luxury Smart Watch w/ 1.3”(3.3cm) Luminous Display, Emergency SOS Live Location Sharing, Functional Crown, Watch Face Studio, QR Tray, BT Calling, HR & SpO2 (Metallic Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Ultima Regal w/ 2.01”(5.10 cm) Crystal-Clear AMOLED Display, 1000 NITS Brightness,Premium Metal Body, Functional Crown, 100+ Sports Modes, Fitness Smart Watch for Men & Women (Cherry Blossom)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt New Launch Ultima Ember Smartwatch w/ 1.96” (4.97 cm) AMOLED Display, Personalized Fitness Nudges, Functional Crown, 100+ Sports Modes, Custom Watch Faces (Steel Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Ultima Regal w/ 2.01”(5.10 cm) Crystal-Clear AMOLED Display, 1000 NITS Brightness,Premium Metal Body, Functional Crown, 100+ Sports Modes, Fitness Smart Watch for Men & Women (Active Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Enigma Gem Womens Luxury Smart Watch w/ 1.19” (3.02cm) AMOLED Display, Emergency SOS Live Location Sharing, Watch Face Studio, QR Tray, BT Calling, 700+ Active Mode, HR & SpO2 (Rose Gold)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Chrome Horizon, Video Watch Faces, 1.51” AMOLED Display, HRV & VO2 Max, Auto-Activity Detection, ASAP Charge, Advanced Bluetooth Calling, IP68, HR & SpO2 Monitor Smart Watch(Midnight Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt Chrome Horizon, Video Watch Faces, 1.51” AMOLED Display, HRV & VO2 Max, Auto-Activity Detection, ASAP Charge, Advanced Bluetooth Calling, IP68, Heart Rate & SpO2 Monitor Smart Watch(Coco Brown)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fire-Boltt Talk Bluetooth Calling Smartwatch, 1.39 TFT Display with Dual Button, Hands On Voice Assistance, 120 Sports Modes, in Built Mic & Speaker (Talk, Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fire-Boltt Phoenix Pro Smart Watch 1.39 inch Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, Metal Body with 120+ Sports Modes, SpO2, Heart Rate Monitoring (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fire-Boltt Ring X Smartwatch 2.01” Display with Always On Display, Bluetooth Calling, Wireless Charging, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, Health Suite, 500+ Watchfaces (Black S)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fire-Boltt Brillia Smart Watch with 51.3mm (2.02 inch) AMOLED Display, Bluetooth Calling, SpO2, Heart Rate Monitoring, 120+ Sports Modes (Brillia, Dark Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fire-Boltt Expedition Smartwatch 1.39 Full Touch GPS Tracking Smart Watch Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 360 * 360 Pixel High Resolution, Health Suite & Rugged Outdoor BuiltView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fire-Boltt Ring X Smartwatch 2.01” Display with Always On Display, Bluetooth Calling, Wireless Charging, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, Health Suite, 500+ Watchfaces (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fire-Boltt Phoenix Pro Smart Watch 1.39 inch Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, Metal Body with 120+ Sports Modes, SpO2, Heart Rate Monitoring (Gold Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fire-Boltt Brillia Pro Smart Watch with 51.3mm (2.02 inch) AMOLED Display, Bluetooth Calling, SpO2, Heart Rate Monitoring, 120+ Sports Modes, IP67 Waterproof, Long Battery Life (Grey Wave)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}