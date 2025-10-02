8 PM Deals are LIVE! Grab up to 45% off on best selling laptops for working professionals during Amazon Diwali Sale 2025

Lenovo IdeaPad Slim 3, Intel Core 12th Gen, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6(39.62cm), Windows 11, Office Home 2024, Arctic Grey, 1.63Kg, 82RK01ABIN, Intel UHD Graphics, Thin & Light, 1Yr ADP Free LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Dell Inspiron 5430, Intel Core i5 13th Gen-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD+ 14/35.56 cm, Win11+ MSO21, Platinum Silver, 1.59kg, Comfort View, Backlit KB, 15 Month McAfee, Thunderbolt 4.0 Port Laptop
HP 15, AMD Ryzen 3 7320U (8GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fc0500AU, FHD Camera w/Privacy Shutter Laptop
ASUS Vivobook 15,12th Gen,Intel Core i3-1215U (Intel UHD iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/14 Inch/60Hz/Chiclet Keyboard/42WHrs/Windows 11/Office 2021/Cool Silver/1.40 kg) X1504ZA-NJ322WS
HP Pavilion x360, 13th Gen Intel Core i5-1335U (16GB DDR4, 1TB SSD) FHD, 14/35.6 cm, Touchscreen 2-in-1, Win 11, Office 21, Silver, 1.51 kg, ek1010TU/1149tu, FPR, 5MP Camera, B&O, Backlit Laptop
ASUS Vivobook 15,13th Gen,Intel Core i5-1335U,FingerPrint Sensor(Intel Iris Xᵉ iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6/60Hz/Chiclet Keyboard/42WHrs/Windows 11/Office 2021/Quiet Blue/1.70 kg) X1504VA-NJ543WS
Dell Vostro, Intel Core i3 13th Gen - 1305U, 16GB DDR4 RAM, 512GB, FHD 15.6/39.6 cm, Windows 11, Office H&S 2024, Carbon Grey, 1.66Kg, 120Hz 250 nits Narrow Border Display, Intel UHD Graphics Laptop
Dell 15 Intel Core i5 13th Gen - 1334U, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, Windows 11, MSO21, Grey, 1.62kg, 120Hz 250 nits Display, 15 Month McAfee, Thin & Light Laptop
Dell Inspiron 3530, Intel Core i5 13th Gen - 1334U, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, Windows 11, MSO24, Silver, 1.62kg, Backlit Keyboard, 15 Month McAfee, Thin & Light Laptop
Dell DB14255, R5-340 AI Processor, 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, FHD Plus 14/35.56 cm, Win11+MSO 2024, Ice Blue, 1.52 Kg, 300 Nits IPS Display, AMD Radeon Graphics, Backlit+FPS Keyboard AI Powered Laptop
Dell 15, Intel Core i3 13th Gen - 1305U, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, Windows 11, MSO21, Titan Grey, 1.69kg, 120Hz 250 nits Display, 15 Month McAfee, Thin & Light Laptop
Dell 15, AMD Ryzen 7-7730U, 16GB DDR4, 512GB SSD, FHD 15.6/39.6 cm, Windows 11, Office H&S 2024, Platinum Silver, 1.63 Kg, 120Hz 250 nits, AMD Radeon Graphics, Standard Keyboard, Thin & Light Laptop
HP 15, AMD Ryzen 3 7320U (8GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fc0500AU, FHD Camera w/Privacy Shutter Laptop
HP 15, 13th Gen Intel Core i5-1334U (16GB DDR4, 512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, FHD, Win 11, Office 24, Silver, 1.59kg, fd0467tu, Iris Xe Graphics, FHD Camera, Backlit KB Laptop
HP 15, 13th Gen Intel Core i3-1315U (12GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fd0573TU, FHD Camera w/Shutter Laptop
HP Smartchoice Victus, 13th Gen Intel Core i5-13420H, 4GB RTX 3050, 16GB DDR4(Upgradeable) 512GB SSD, 144Hz, IPS, 300nits, FHD, 15.6''/39.6cm, Win11, Office24, Blue, 2.29kg, fa2190TX Gaming Laptop
HP 15, 13th Gen Intel Core i7-1355U (16GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, 15.6''/39.6cm, Win11, M365(1yr)* Office 24, Silver, 1.59kg, Iris Xe, FHD Camera w/Shutter, Backlit Laptop fd0468tu/fd0515tu
HP 15,Intel Ultra 5 125H (16GB DDR5, 1TB SSD) FHD, IPS, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)*Office24, Silver, 1.65kg, fd1354TU, Intel Arc Graphics, FHD Camera w/Shutter, AI Powered Laptop
Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 inch FHD Laptop, AMD Graphics, 16GB DDR5 5500Mhz Ram, 512GB SSD NVMe, Windows 11, Dolby Audio, Arctic Grey, 1 Year Onsite Brand Warranty
Lenovo Smartchoice Ideapad Slim 3 13Th Gen Intel Core I7-13620H 15.3 Inch(38.8Cm) WUXGA IPS Laptop(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Backlit Keyboard/1Yr ADP Free/Grey/1.6Kg),83K100CJIN
Lenovo ThinkBook 16 AMD Ryzen 5 7535HS (16GB RAM/512GB SSD/Win 11 Home/Office 2024/Backlit Keyboard/Fingerprint) 16 WUXGA IPS 300 Nits Thin & Light Laptop/1Y Warranty/Aluminium Top/1.7kg, 21MWA0BSIN
Lenovo IdeaPad Slim 3, 12th Gen Intel Core i5-12450H (16GB LPDDR5, 512GB SSD), Anti-glare, FHD 15.6(39.6cm), Win 11, Office Home 2024, Arctic Grey, 1.62Kg, 83ER00MDIN, Thin & Light, Backlit KB Laptop
Lenovo Smartchoice LOQ AMD Ryzen 7 7435HS, NVIDIA RTX 4050-6GB, 24GB RAM, 512GB SSD, 15.6/39.6cm, Windows 11, MS Office Home 2024, Grey, 2.4Kg, 83JC00EGIN, 100% sRGB, 3 Mon. Game Pass Gaming Laptop
Lenovo Yoga Slim 7, Intel Core Ultra 5 125H, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA-OLED 14(35.5cm), Windows 11, Office Home 2024, Grey, 1.39Kg, 83CV0085IN, 400Nits, 2Wx4 Speakers, 1Yr ADP Free, AI PC
Lenovo IdeaPad Slim 5, AMD Ryzen AI 7 350, 24GB RAM, 1TB SSD, WUXGA OLED 14(35.5cm), Win11, Office Home24, Grey, 1.4Kg, 83HX001NIN, Copilot+ PC, Backlit Keyboard, 1Yr ADP Free AI Powered Laptop
Lenovo IdeaPad Slim 3 13th Gen Intel Core i5-13420H 15.3 inch (38.8cm) WUXGA IPS Laptop (24GB RAM/1TB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Backlit Keyboard/1Yr ADP Free/Grey/1.6Kg), 83K100PLIN
Acer Aspire 3 Intel Core i3-1305U Processor Laptop with 35.56 cm (14) Full HD LED-Backlit IPS Display (16 GB RAM/512 GB SSD/WiFi 6/Intel Graphics/Win11 Home/65W) A324-53, Steel Gray, 1.45KG
Acer Aspire 3,
Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 3 5300U Processor, 16 GB RAM, 512GB SSD, Full HD, 15.6/39.62cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59KG, AL15-41, Metal Body, Premium Thin and Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Acer SmartChoice ALG, 13th Gen Intel Core i5-13420H, NVIDIA GeForce RTX 3050-6GB DDR6, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, 144Hz, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.99 KG, AL15G-53,Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Acer[SmartChoice Aspire Lite 12thGen Intel Core i5-12450H Premium Laptop(Win11Home/16GB RAM/512GB SSD/IntelUHD Graphics/MSO)AL15-52H, 39.62cm(15.6) FHD IPS Display,Backlit Keyboard,Pure Silver, 1.7KGView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/512 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6) HD Display, Pure Silver, 1.5 KGView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook 15,12th Gen,Intel Core i3-1215U (Intel UHD iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/14 Inch/60Hz/Chiclet Keyboard/42WHrs/Windows 11/Office 2021/Cool Silver/1.40 kg) X1504ZA-NJ322WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook 15 (2023), Intel Core i5-1335U 13th Gen, Thin and Light Laptop, 15.6 (39.62 Cms) FHD, (8GB RAM /512GB SSD/Intel Iris X?/Windows 11/Office 2021/Fingerprint/Blue/1.7 Kg), X1504VA-NJ523WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook S 15 OLED (2023), Intel Core EVO i5-13500H, 13th Gen, 16GB RAM, 512GB SSD, 2.8K OLED 120Hz, 15.6/39.62cm, Windows 11, MS Office 2021, Blue, 1.7KG, S5504VA-MA541WS, Iris Xe, 75WHr LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
ASUS Vivobook 15 (2023), Intel Core i3-1315U 13th Gen, 15.6 (39.62 cms) FHD, Thin and Light Laptop (8GB/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/Fingerprint/Silver/1.7 kg), X1504VA-NJ324WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
