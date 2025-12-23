Amazon Christmas discounts on gadgets: Great festive deals you shouldn’t miss

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 31.50 cm (12.4 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2) Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage Green
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, LTE, Aero Blue
Samsung Galaxy Tab A11+, 27.82 cm (11 inch) Display, 8 GB RAM, 256 GB Storage, 90Hz Refresh Rate, AI with Google Gemini, Dolby Atmos, Quad Speakers, Wi-Fi + 5G Tablet, Silver
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour
Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
Sony WF-C510 Wireless Bluetooth Earbuds with Mic, TWS, in Ear, Ambient Sound Mode, Small and Comfortable, IPX4, Quick Charge, Multipoint Connectivity, Customized EQ, Up to 22 Hours Battery- Black
Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls
OnePlus Buds 4 TWS Earbuds with Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, Dual Drivers and DACs, 3D Audio, Upto 45hrs Music Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Storm Gray
Spigen Audio Newly Launched SA-TW P10 True Wireless in Ear Earbuds with 30H Playtime, Upto 40dB 4 Multi-Mode ANC Pro, EQ Customizing App, 6-MIC, Gaming Mode, 10mm Driver, IPX4 - Black
OnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth Earbuds with up to 32dB Active Noise Cancellation, 10mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43h Music Playback -Harmonic Gray
Noise Master Buds, Sound by Bose in-Ear Bluetooth Earbuds, Up to 49dB Adaptive ANC, LHDC 5.0, Immersive Spatial Audio, 44H Playtime with 6 mic ENC, Dual Pairing, IPX5 Ear Buds TWS (Onyx)
Skullcandy Rail Wireless Earbuds with Mic - Multipoint Pairing, 42Hr Battery, Skull-iQ App, Alexa Voice Control, Fast Charging, Bluetooth – Black
Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Blue
Marshall Major IV Wireless Bluetooth On Ear Headphone with Mic (Black)
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue
JBL Tune 510BT, On Ear Wireless Headphones with Mic, up to 40 Hours Playtime, Pure Bass, Quick Charging, Dual Pairing, Bluetooth 5.0 & Voice Assistant Support for Mobile Phones (Black)
Skullcandy Hesh ANC Smartchoice Active Noise Cancelling Wireless Headphones with 40mm Drivers, 22Hr Playtime + Rapid Charge, Flat-Folding and Collapsible,Light Weight,Work with Android and iOS- Black
Noise Airwave Max 5 Wireless Over-Ear Headphones with Adaptive Hybrid ANC (up to 50dB), HFA Tech, 80H Playtime, Dual Pairing(Calm Beige)
soundcore by Anker Q20i Wireless Bluetooth Over-Ear Headphones with Hybrid Active Noise Cancelling, 40h Playtime in ANC Mode, Hi-Res Audio, Deep Bass, Personalization via App (Black)
Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE (4.6cm, Black, Compatible with Android only)
OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43'' AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]
Huawei Watch FIT 4 smartwatch, 1.82 Large Display, Up to 10-Day Battery Life, Dual Band GPS, 100+ Sports Modes, Fitness Health Tracker, Emotional Assistant, Compatible with Android iOS, Grey
Amazfit Active 2 44mm AMOLED Smart Watch, Built in GPS, 10day Battery, 5ATM Water Resistant, for iOS & Android, Accurate Readings, 2000 Nits Bright, 160+ Sports Mode, Sleep Monitor, Black Silicone
Redmi Watch 5 Lite, 1.96 Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Light Gold
Noise Endeavour 2 Rugged Smart Watch – 1.46″ AMOLED Display, Built-in GPS, ABC Sensors, Up to 7-Day Battery, 5ATM Water Resistance, AI, Strava Integration, for iOS & Android (Jet Black)
Noise Pro 6 Max Smart Watch:Intelligent AI, Endless AI Watch Faces, AI Companion, 1.96" AMOLED, Stainless Steel Build, Built-in GPS, 5 ATM, EN2 Processor, for iOS & Android(Jet Black)
ULTRAHUMAN Ring AIR-Smart Ring Activity Tracker, Size First Sizing Kit,Sleep Tracker,Smart Ring for Men/Women,Fitness Tracker (Matte Grey, 9)
Amazfit Helio Smart Ring, Wearable Fitness Tracker, Sleep Heart Rate Health Monitor, No App Subscription, 4 Days Battery Life, Fast Wireless Charging, 10 ATM Water-Resistance (Size 12)
aabo Ring, Health & Fitness Tracker Smart Ring, Advanced Sleep Monitoring, Stress & Activity Tracking, Titanium, IP68 Waterproof (Wireless Charging, Black, 13)
Gabit Smart Ring | 7+ Day Battery | Sleep, Fitness, Nutrition, Stress | Track Steps, VO2 Max, Recovery, Calorie Counter | Buy Sizing Kit First | Smart Ring for Men & Women | Titanium, Matte Black 10
boAt Valour Ring 1, Buy Sizing Kit First (Sizes 7-12), 40+ Active Modes, 24 * 7 Sleep Tracker, Titanium Built, 15 Days Battery, 5ATM, Scratch Resistant, Smart Ring for Men & Women (Carbon Black, 7)
boAt New Launch SmartRing Active Plus, Auto Heart Rate, Sleep, SpO2, Stress & Skin Temperature Monitor, Stainless-Steel Build, Lightweight, 30-Days Battery, Magnetic Charging Case(9, Midnight Black)
Leaf Halo Smart Ring | Health Tracker | Sleep, Fitness, Stress | Includes 30+ Workout Modes | Battery upto 10 Days | Buy Sizing Kit First | Track Steps, HRV, SPO2 & Periods | Carbon Black - Size 12
Sony ULT Field 1 with Massive Bass,12hrs Playtime,Hands Free Calling (with MIC),IP67(Waterproof,Dustproof,Rustproof),Sound Connect App,Wireless Bluetooth Speaker-Black
JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Black)
Marshall Emberton II 20 W Wireless Bluetooth Portable Outdoor Speaker (Black & Brass)
JBL Go 4, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors, Water & Dust Proof, Type C (Without Mic, Black)
Mivi Superbox Classic | 120W Wireless Bluetooth Speaker with in-Built Subwoofer | Powerful Bass, Treble & Volume Control | AUX, USB, Type-C Charging | Portable & Made in India
soundcore by Anker Motion+ Bluetooth Speaker with Hi-Res 30W Audio, Extended Bass and Treble, Wireless HiFi Portable Speaker with App, Customizable EQ, 12-Hour Playtime, IPX7 Waterproof, and USB-C
Sony New ULT Field 3 with Massive Bass| 24hr Playtime| Hands Free Calling(with Mic),IP67 (Waterproof,Dustproof,Rustproof),Shoulder Strap,Quick Charge,Wireless Bluetooth Speaker(SRS-ULT30)-White
