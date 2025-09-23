Subscribe

Amazon Great Indian Festival 2025 is LIVE! Exclusive smartwatch deals with up to 80% off on flagship and budget options

The Amazon Great Indian Festival 2025 is here! Grand opening deals are live for all members, featuring exclusive offers on smartwatches from big brands like Samsung, Garmin, Fitbit, boAt, noise and more.

Kanika Budhiraja
Updated23 Sep 2025, 07:50 AM IST
The Amazon Great Indian Festival 2025 is officially live, bringing festive cheer to all shoppers across India. As part of the Diwali Sale, Amazon has unveiled grand opening deals on smartwatches, offering exclusive discounts.

These deals feature flagship and budget friendly smartwatches from top brands, ensuring there's something for every wrist, whether you're looking for fitness tracking, luxury designs, or advanced health features.

Top brands like Samsung, Garmin, Amazfit, Fitbit, Fossil, and boAt are offering significant discounts on their latest smartwatch models. To maximise savings, customers can avail themselves of additional perks such as instant discounts with SBI credit and debit cards, exchange offers, and no cost EMI options. These deals are available on the Amazon Great Indian Festival sale event page.

Grand opening deals are out on smartwatches during Amazon Great Indian Festival 2025

Samsung smartwatches at up to 70% off in Amazon Great Indian Festival 2025

The Amazon Great Indian Festival is live for all members, offering incredible discounts on Samsung smartwatches as part of the Amazon Diwali Sale 2025.

With up to 70% off, this is your chance to grab the latest Galaxy Watch 8, Galaxy Watch Ultra, and more at unbeatable prices. From fitness tracking to smart features, these exclusive deals are not to be missed. Shop now and grab your Samsung smartwatch today.

Top deals live on Samsung smartwatches:

Up to 42% off on Garmin smartwatches in Amazon Great Indian Festival 2025

The Amazon Great Indian Festival 2025 brings exclusive deals on Garmin smartwatches during the Amazon Diwali Sale 2025. Enjoy up to 42% off on models like the Garmin Instinct 2X Solar and Garmin Forerunner 965 GPS Triathlon Smartwatch.

Built for adventure and sports enthusiasts, these smartwatches offer exceptional durability and advanced tracking features. Don’t miss the chance to grab these premium watches at unbeatable prices.

Top deals live on Garmin smartwatches:

Unlock up to 75% off on Amazfit smartwatches in Amazon Great Indian Festival 2025

The Amazon Great Indian Festival 2025 is live with amazing deals on Amazfit smartwatches. With discounts of up to 75%, grab stylish and feature packed smartwatches that offer excellent performance and fitness tracking.

After a reliable fitness companion or a sleek everyday wearable? These offers make it the perfect time to shop. Don’t miss out on these incredible savings.

Top deals live on Amazfit smartwatches:

Get up to 80% off on Noise smartwatches in Amazon Great Indian Festival 2025

The Amazon Great Indian Festival 2025 offers exciting deals on Noise smartwatches during the Amazon Diwali Sale 2025. With discounts up to 80%, this is the perfect time to grab a smartwatch that combines style, fitness tracking, and long battery life.

Explore exclusive offers and make the most of the festive season savings. Don't miss out on these incredible deals on Noise smartwatches.

Top deals live on Noise smartwatches:

Unbeatable offers on boAt smartwatches in Amazon Great Indian Festival with up 80% off

The Amazon Great Indian Festival 2025 is live, bringing exclusive deals on boAt smartwatches during the Amazon Diwali Sale 2025.

With impressive discounts, you can get your hands on boAt’s feature packed smartwatches that offer advanced fitness tracking, long battery life, and stylish designs. Best time to buy a new boAt smartwatch right now from Amazon.

Top deals live on boAt smartwatches:

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
 
FAQs

Are there any exclusive offers on fitness-focused smartwatches in this sale?

fitness-focused smartwatches like those from Garmin, Fitbit, and Amazfit are available with special discounts, including up to 70% off during the festival.

Can I find budget-friendly smartwatches in the Amazon Diwali Sale 2025?

he sale features amazing deals on budget-friendly smartwatches from brands like boAt, Noise, and Fastrack, with discounts up to 80%.

Can I get no-cost EMI on smartwatches in the Amazon Great Indian Festival 2025?

Yes, several smartwatches are available with no-cost EMI options, making it easier to shop without a financial burden.

Are there deals on smartwatches with health tracking features?

There are several deals on smartwatches equipped with health tracking features such as heart rate monitoring, GPS, and sleep tracking from brands like Fitbit, Garmin, and Amazfit.

What are the best smartwatch deals in Amazon Great Indian Festival 2025?

The best smartwatch deals include up to 80% off on popular models from leading brands like Samsung, Garmin, and Noise. Look for exclusive offers on flagship and budget-friendly smartwatches.

