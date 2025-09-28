Subscribe

Amazon Great Indian Festival 2025 offers up to 85% off on best external SSDs, HDDs, USB drives and microSD cards now

Amazon Great Indian Festival 2025 brings savings on SSDs, HDDs, USB flash drives and microSD cards. Amazon Diwali Sale adds coupons and deals, so grab dhamaka offers on these storage devices before discounts change.

Kanika Budhiraja
Published28 Sep 2025, 02:39 PM IST
Amazon Diwali Sale upgrade backup with discounted HDDs and SSDs today.
Amazon Great Indian Festival 2025 is live with Amazon sale storage deals on the best storage devices you actually need. From external SSD deals and external HDD deals to everyday USB flash drive deals, we surface the best storage devices deals in one place. Expect sharp drops on portable SSD and portable hard drive picks.

Our Picks

Amazon Diwali Sale adds coupon drops and bank discounts to sweeten prices. Compare final cart totals, card offers, exchange values, and delivery promises to lock the best value. If you need a quick USB pen drive or a roomy portable hard drive for backups, we spotlight clear winners from trusted brands.

Best deals on storage devices in Amazon Great Indian Festival:

Best SSDs up to 64% off in Amazon Diwali Sale 2025

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 brings fresh discounts on SSDs for faster boot, smoother games, and quick backups. You can save up to 64% off on portable and internal options across trusted brands like Samsung, SanDisk, WD, Seagate, Crucial, Kingston, and Lexar.

Compare 500GB, 1TB, and 2TB capacities, look for USB 3.2 Gen 2 or NVMe speeds, and stack bank offers and exchange to lock the best final price today fast.

Top deals on best SSDs:

Best HDDs up to 61% off in Amazon Diwali Sale 2025

Amazon Diwali Sale 2025 pushes Amazon sale storage deals on hard drives from Western Digital, Seagate, and Toshiba with up to 61% discount. Pick portable hard drives and desktop HDDs in 1TB to 5TB capacities for backups, media libraries, and consoles.

Compare cart totals, bank offers, and exchange to lock the best storage devices deals. Check 7200 rpm, cache size, USB Type C, and warranty at checkout carefully today.

Best deals on HDDs:

microSD cards up to 85% off in Amazon Diwali Sale 2025

Amazon Diwali Sale 2025 brings drastic discount offers on microSD cards from SanDisk, Samsung, Lexar, Kingston, and Silicon Power. Pick A2, V30, UHS I U3 options for phones, cameras, GoPro, and drones; compare 64GB to 1TB capacities and app performance labels.

Check seller, warranty, and read/write speeds, then stack bank offers. Add to cart on listings and verify the final price carefully before coupons change or stock runs out.

Best deals on microSDs:

USB flash drives up to 63% off in Amazon Diwali Sale 2025

Pick SanDisk, Samsung, Kingston, Lexar, WD and HP with USB 3.2 speeds, Type C and Type A options. Compare 64GB to 512GB capacities, OTG for phones, and hardware encryption. Check seller, warranty, and rated read write speeds.

Apply bank offers and coupons at checkout, then verify the final price before stock or codes change in your cart.

Top deals on USB flash drives:

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
 
FAQs

Which is faster, external SSD or HDD

External SSD is much faster and more shock resistant for quick transfers.

For bulk backups, SSD or HDD

HDD gives larger capacity at lower cost for archives and media libraries.

SATA SSD vs NVMe SSD

NVMe uses PCIe for far higher speeds while SATA peaks near 550 MB per second.

USB 3.2 Gen 2 vs Gen 1

Gen 2 supports up to 10 Gbps and suits fast SSDs while Gen 1 is 5 Gbps.

Type C or Type A USB drive

Type C fits modern phones and laptops while Type A suits older ports.

Best microSD rating for 4K video

Choose V30 and U3 with A2 for apps and reliable 4K capture.

UHS I vs UHS II microSD

UHS II is faster but needs a matching camera or reader to benefit.

