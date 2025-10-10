Amazon Great Indian Festival: Get gaming laptops with top specs at great prices from HP, Lenovo and other brands

ASUS ROG Strix Scar 16 (2024), Intel Core i9 14900HX 14th Gen, 16(40.64cm) 2.5K QHD+240Hz, Gaming Laptop (32GB DDR5/2TB SSD/12GB RTX 4080/Win11/Per-Key RGB/90WHr/Black/2.65Kg),G634JZR-CM932WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Lenovo LOQ 12th Gen Intel Core i5-12450HX 15.6 (39.6cm) 144Hz 300Nits FHD IPS Gaming Laptop (16GB RAM/512GB SSD/NVIDIA RTX 3050 6GB/Win 11/Office 2024/3 Mon. Game Pass/Grey/2.4Kg), 83GS00PJINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
MSI Katana 17, Intel 14th Gen. i9-14900HX, 44cm QHD 240Hz Gaming Laptop (16GB/1TB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 5070, GDDR7 8GB/Black/2.7Kg) B14WGK-085INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Cyborg 15 AI, Intel Core Ultra 7 155H,Built-in AI, 40CM Gaming Laptop(16GB/1TB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 4060, GDDR6 8GB/Translucent Black/1.9Kg), A1VFK-049INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP OMEN, 13th Gen Intel Core i7-13700HX, 6GB NVIDIA RTX 4050, 16GB DDR5, 512GB SSD, (Win11, Office21, Black, 2.1kg) 165Hz, 7MS, IPS, WUXGA, 16-inch (40.6cm), Gaming Laptop, RGB KB, u0022TXView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Zbook Power G4-A /15.6(39.6 cm) FHD Display Creator Laptop AMD Ryzen 7 6800H/1TB SSD/16GB RAM/NVIDIA Quadro T600 (4 GB GDDR6 Dedicated)/Windows 11 Home/Microsoft Office 2021View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition Gaming Laptop Intel Core i7-13620H Processor (16GB/1TB/NVIDIA RTX4050/Win11Home) A3D15-71GM, 39.6 cm(15.6) UHD 3840 x 2160 IPS Display, Obsidian Black, 2.32KGView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS TUF Gaming A15, AMD Ryzen 7 7435HS Gaming Laptop(NVIDIA RTX 3050-4GB/60W TGP/16GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6/144Hz/RGB KB/48WHr/Windows 11//Graphite Black/2.30 Kg) FA506NCR-HN054WView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook 16X 13th Gen,Intel Core i5-13420H Creator/Gaming Laptop(NVIDIA RTX 3050-4GB/16GB/512GB/FHD+/16.0/144Hz/Windows 11/M365 Basic(1Year)*/Office Home 2024/Indie Black/1.67 kg)K3605VC-RP412WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS TUF Gaming F15, 15.6 FHD 16:9, 144Hz 250nits, Intel Core i7-13620H 13th Gen, Gaming Laptop (16GB RAM/512GB SSD/RTX 4050/Windows 11/Office Home/90WHr Battery/Mecha Gray/2.2 Kg), FX507VU-LP210WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS TUF Gaming F16,Intel Core 5 Processor 210H Gaming Laptop (RTX 3050A-4GB/65WTGP/16GB/512GB/FHD+/16/144Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Mecha Gray/2.20 Kg) FX607VB-RL087WS/76WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS ROG Strix G16 13th Gen, Intel Core i7-13650HX Gaming Laptop(NVIDIA RTX 4050-6GB/140W RGP/16GB RAM/1TB SSD/FHD+/16/165Hz/RGB KB/90WHr/Windows 11/Office 2021/Eclipse Gray/2.50 Kg) G614JU-N3200WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo LOQ 2024 12Th Gen Intel Core I5-12450HX | NVIDIA RTX 3050 6GB (16GB RAM/512GB SSD/15.6 (39.6Cm)/Windows 11/Office Home 2024/100% Srgb/3 Mon. Game Pass/Grey/2.4Kg), 83GS00LNIN Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo LOQ, Intel Core i5 13th Gen 13450HX, NVIDIA RTX 4050 6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6(39.6cm), Windows 11, Office Home 2024, Grey, 2.4Kg, 83DV00X4IN, 100% sRGB, 3 Mon. Game Pass Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo Smartchoice LOQ, Intel Core i5-12450HX, 12th Gen, RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 144Hz 300Nits, 15.6/39.6cm, Windows 11, MS Office 21, Grey, 2.4Kg, 83GS003UIN, Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo Legion 5 Intel Core i7-14650HX 16 (40.64cm) WQXGA IPS 350Nits 165Hz Gaming Laptop (16GB/1TB SSD/Win 11/Office 2021/NVIDIA RTX 4070 8GB/100%sRGB/Alexa/3 Month Game Pass/Grey/2.3Kg), 83DG009DINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo Legion 7 Intel Core i9-12900HX 16 (40.64cm) QHD IPS 165Hz 500Nits Gaming Laptop (32GB/1TB SSD/Win 11/Office 2021/NVIDIA RTX 3080Ti 16GB/Alexa/3 Month Game Pass/Storm Grey/2.53Kg), 82TD009KINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo Smartchoice LOQ AMD Ryzen 7 7435HS, NVIDIA RTX 4050-6GB, 24GB RAM, 512GB SSD, 15.6/39.6cm, Windows 11, MS Office Home 2024, Grey, 2.4Kg, 83JC00EGIN, 100% sRGB, 3 Mon. Game Pass Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
MSI Thin 15, Intel 13th Gen. Core i5-13420H, 40CM FHD 144Hz Gaming Laptop(16GB/512GB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 3050,GDDR6 4GB/Cosmos Gray/1.86Kg), B13UC-1805INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
MSI Katana A17 AI, AMD 8th Gen. Ryzen 9 8945HS,Built-in AI, 44CM Laptop(16GB/1TB NVMe SSD/Windows 11 Home/Nvidia GeForce RTX4050, 6GB GDDR6/Black/2.6Kg), B8VE-884INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Sword 16 HX, Intel 14th Gen. i7-14700HX, 41CM 16:10 FHD+ 144Hz Gaming Laptop(16GB/1TB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 4050, GDDR6 6GB /Cosmos Gray/2.3Kg), 14VEKG-210INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
MSI Thin 15, Intel 13th Gen. i5-13420H, 40CM FHD 144Hz Gaming Laptop (16GB/512GB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 3050, GDDR6 4GB/Cosmos Gray/1.86Kg) B13UC-125INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
MSI Katana 15, Intel 14th Gen. i7-14650HX, 40CM QHD 165Hz Gaming Laptop (16GB/512GB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 5050, GDDR7 8GB/Black/2.4Kg) B14WEK-266INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
MSI Vector 16, Intel Series 2 Core Ultra 7 255HX, 41cm QHD+ 240Hz Gaming Laptop (16GB/1TB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GDDR7 12GB/Cosmos Gray/2.7Kg) A2XWHG-443INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Victus, 13th Gen Intel Core i5-13420H, 6GB RTX 4050 (16GB DDR4, 512GB SSD) FHD, 144Hz, IPS, 15.6/39.6cm, Win11, Office21, Mica Silver,2.3kg, fa1319TX/2701tx, Backlit,Enhanced Cooling Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP OMEN Gaming, 14th Gen Intel Core i7-14650HX, 8GB RTX 4060 (16GB DDR5, 1TB SSD) 144Hz, IPS, FHD, 16.1-inch (40.9 cm) Win11, Office21, Black, 2.39 kg, wf1150TX, RGB KB, Tempest Cooling, Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Victus, 13th Gen Intel Core i5-13420H, 6GB RTX 3050, 16GB DDR4(Upgradeable) 512GB SSD, FHD, 144Hz, 300 nits, IPS, 15.6/39.6cm, Win11, M365* Office24, Mica Silver, 2.3kg, fa2700TX, Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Victus, AMD Ryzen 9-8945HS, 8GB RTX 4060, 16GB RAM (Upgradeable) 1TB SSD, 144Hz, 300nits, IPS, FHD, 15.6/39.6cm, Win11, M365* Office 24, Blue, 2.29Kg, Backlit, fb3025AX, AI Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Victus, 13th Gen Intel Core i5-13420H, 4GB NVIDIA RTX 2050 Gaming Laptop (16GB RAM, 1TB SSD) 144Hz, IPS, 15.6/39.6cm, Flicker-Free, Win11,Office21, Mica Silver, 2.3Kg, Enhanced Cooling, fa1307txView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP OMEN Gaming, 14th Gen Intel Core i7-14650HX, 16GB DDR5, 1TB SSD, 8GB NVIDIA RTX 4060, 16.1-inch(40.9cm), 144Hz, IPS, FHD Laptop, Backlit KB, HyperX audio (Win 11, Office 21, Black, 2.39kg) wf1096TXView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP OMEN Gaming AI Laptop, Intel Core Ultra 7 155H, 8GB NVIDIA RTX 4060,16GB LPDDR5x, 1TB SSD (Win 11,Office 21, Black,1.63kg) 120Hz, 0.2MS, 3K, OLED, 14-inch(35.6cm), Tempest Cooling, RGB KB, fb0007TXView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer ALG, Intel Core i7-13th Gen 13620H Processor, NVIDIA GeForce RTX 3050-6GB(16GB/512GB) FHD, 39.62cm(15.6), 144Hz, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.99KG, AL15G-53, Premium Metal Body,Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer ALG, Intel Core i5-12th Gen 12450H Processor, NVIDIA GeForce RTX 2050-4GB (16GB/1TB) FHD, 15.6/39.62cm, 144Hz, Win 11 Home, Steel Gray, 1.99KG, AL15G-52, Premium Metal Body Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer NITRO V 15, AMD Ryzen 7-7445HS octa-core processor, NVIDIA GeForce RTX 4050- 6 GB GDDR6(16GB DDR5, 512GB)IPS FHD, 15.6/ 39.62cm, 165Hz, Win 11 Home, Obsidian black, 2.1KG, ANV15-41 Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Nitro V 16, Intel Core i5 14th Gen - 14450HX, NVIDIA GeForce RTX 4050-6GB, 16 GB RAM, 512 GB SSD, WUXGA IPS,16/40.6 cm, 165 Hz, Windows 11 Home, Black, ANV16-71, Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer ALG, Intel Core i7-13th Gen 13620H Processor, NVIDIA GeForce RTX 3050-6GB(16GB/512GB) FHD, 39.62cm(15.6), 144Hz, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.99KG, AL15G-53, Premium Metal Body,Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Predator Helios Neo 16 Gaming Laptop 14th Gen Intel Core i7 Processor (Windows 11 Home/16 GB/1 TB SSD/NVIDIA GeForce RTX 4050) PHN16-72 with 40.64 cm (16) WUXGA DisplayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Nitro V, Intel Core i5- 13th Gen 13420H processor, NVIDIA GeForce RTX 4050-6 GB GDDR6(16GB DDR5/512GB)IPS FHD, 39.62cm(15.6), 165 Hz, Win 11 Home,Obsidian black, 2.113 kg, ANV15-51,Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Aspire 5 Gaming Laptop 13th Gen Intel Core i5 (Windows 11 Home/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/NVIDIA GeForce RTX 2050), A515-58GM 39.62 cm (15.6) IPS Full HD Display, Steel Gray, 1.78 KGView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}