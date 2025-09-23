Amazon Great Indian Festival Sale is Live for All! Huge discounts on gadgets, appliances and more from top brands

Samsung Galaxy Book3 Core i5 13th Gen 1335U - (8 GB/512 GB SSD/Windows 11 Home) Galaxy Book3 Thin and Light Laptop (15.6 Inch, Silver, 1.58 Kg, with MS Office)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo IdeaPad, Intel Core i5 12th Gen 12450H, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6(39.6cm), Windows 11, Office Home 2024, Arctic Grey, 1.62Kg, 83ER00MDIN, Thin & Light, 3months Game Pass Laptop
Acer SmartChoice Aspire Lite, AMD Ryzen 5-5625U Processor, 16 GB/512 GB, Full HD, 15.6/39.62 cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59 kg, AL15-41, Metal Body, Thin and Light Laptop
Dell 15, Intel Core i3 13th Gen - 1305U, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, Windows 11, MSO21, Titan Grey, 1.69kg, 120Hz 250 nits Display, 15 Month McAfee, Thin & Light Laptop
2022 Apple MacBook Air Laptop with M2 chip: 34.46 cm (13.6-inch) Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera. Works with iPhone/iPad; Silver
Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray
Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen + Keyboard |12.7 Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 512GB ROM|Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers|USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|Teal
Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) TFT LCD Display, 6 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11 (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 8GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi + 4G, Aero Blue
LG 164 cm (65 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 65UA82006LA
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA55UE81AFULXL
Xiaomi 126 cm (50 Inches) X Series 4K Ultra HD Smart Google TV L50MB-AIN
Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S22BM2-2 Years Warranty for Limited Period
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
Samsung 330 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Enabled Bespoke AI Refrigerator (RT34DG5A4DS8HL, Elegant Inox, Silver)
Godrej 600L 3 Star Frost Free Smart Convertible AI Powered 3 Intelligent Modes Toughened Glass Digital Touch Panel Inverter Side By Side Refrigerator(2025 Model,RS EONVELVET 646C RIT SM BL,Storm Blue)
LG 322 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S342SDSX, Dazzle Steel, Convertible with Express Freeze)
LG 655 L Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY, Dazzle Steel, Express Freeze | Multi Air-Flow)
LG 650 L, 3 Star, Smart Inverter Compressor, Convertible, Door Cooling+, Frost Free Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HDS3, Dazzle Steel, Express Freeze)
Samsung 330 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Enabled Bespoke AI Refrigerator (RT34DG5A4DBXHL, Luxe Black)
Godrej Smart Choice 10 Kg 5 Star, AI Tech, Inbuilt Heater, Fills Tub at ~0 Water Pressure, Steel Drum Fully Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ADA 10 5.0 FEFH GLGR, Glacial Grey)
LG 8 Kg, 5 Star, Wi-Fi, Direct Drive Technology, Steam Wash, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1208Z4M, Allergy Care, In-Built Heater, Touch Panel, Middle Black)
Samsung 8 kg, 5 star, Eco Bubble Technology, AI Control, Wi-Fi, Digital Inverter, Motor, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW80T504DAX1TL, Hygiene Steam, Inox)
IFB 8 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (SENATOR MBN 8012 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Mocha)
Samsung 9 kg, 5 star, Eco Bubble Technology, Wi-Fi, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA90BG4542BDTL, Versailles Gray)
OnePlus Watch 2 with Wear OS4,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100 hrs Battery Life,1.43'' AMOLED Display,Stainless Steel & Sapphire Crystal Build,Dual Frequency GPS,IP68 & Bluetooth Calling (Black Steel)
Amazfit T-Rex 3 Outdoor Rugged Military 48mm Smart Watch, Built in GPS, 27 Days Battery Life, Offline Maps, 2000 Nits Brightness, 10 ATM Water Resistance, AI Coach, for iOS & Android (Onyx)
OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43'' AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Forest Green]
Samsung Galaxy Watch8 Classic (46mm LTE, Black) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Stainless Steel | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus Smart Watch 1.83" HD Display, Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, 100 Sports Modes, IP67 Waterproof, SpO2 Monitor, Smart Watch for Man & Woman- Black
Samsung 1.5 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F18D1LHNNA)
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I3FWAGC)
LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19YNZE, White)
Daikin 0.8 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, 2022 Model, FTL28U, White)
Panasonic 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter Enabled, Higher Airflow, Copper Condenser, 7in1 Convertible, True AI, 4-Way, PM 0.1 Filter, CS/CU-NU18AKY5WX, White)
Godrej 2 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-In-1 Convertible Cooling, Self Clean Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy Duty Cooling At 52 °C, AC 2.0T EI 24I3T WZS, White)
Samsung 28L, Convection Microwave Oven with Curd Making(MC28A5013AK/TL, Black, 10 Yr warranty)
LG 28 L Convection Microwave Combination OvenOven (MC2846BV, Black, Auto Cook, Defrost, Indian Cuisine, Tandoor Se, Child Lock, Steam Cook & Stainless Steel Cavity)
Samsung 21 L, Convection Microwave Oven (CE73JD-B1/XTL, Black, Various Cooking Modes, Pre heat, Eco Mode, Power Defrost, Auto Cook, Wire Rack, Ceramic Enamel Cavity with 10 year warranty)
Midea 20L Solo Microwave Oven (MMO20CXAMMPEBK, Black, 5 power levels & Defrost function)
KAFF K-Series KEC 60A Filterless Auto-Clean Kitchen Chimney, 60 CM, Curved Glass,1450 m3/hr Suction, Touch & Motion Sensor, 2 Years Comprehensive and Lifetime on Motor Warranty* | Black
Crompton Intelli Sense 90cm 1626m3/hr Slant Kitchen Chimney| Filterless Intelligent Autoclean| Smart On| Built In Oil Collector| Touch+ Motion Sensor Control| 5 Yrs Motor & 1 Yr Overall Warranty
Elica 90cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with FULL GRILL | 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | SPT MAX FL 900 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion SensorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
JBL Cinema SB590 Deep Bass, Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center channel for superior voice clarity, HDMI eARC, Bluetooth & Optical Connectivity (440W)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Sony HT-S40R Real 5.1ch Dolby Audio Soundbar for TV with Subwoofer & Wireless Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (600W, Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical Connectivity, Sound Mode)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
ZEBRONICS 1100 Watts Powerful Soundbar, 7.2.4 Home Theatre, Wireless (Dual Satellites + Dual Driver Subwoofer) Dual Radiators, DTS X, Dolby Atmos, Karaoke UHF Mic, HDMI eARC, Optical (Juke BAR 10000)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
boAt Aavante Bar 3600/3500, 500W Signature Sound,5.1CH, Wall Mountable Design, Bass & Treble with Master Remote Control, Bluetooth Sound Bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Bose New Smart Ultra Soundbar with Dolby Atmos Plus Alexa, Wireless Bluetooth AI Surround Sound System for TV, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
OBAGE Ultra Ultimate 2.1 Home Theatre System | 350W Peak Output | Powered Non-Pressed Subwoofer | Bluetooth 5.3, HDMI ARC, Optical in, USB | Deep Bass Surround Sound for TV, Music & MoviesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
DREAME D10 Plus Gen 2 Robot Vacuum Cleaner with Automatic Dust Emptying, Stores up to 90 Days of Dust, LiDAR Navigation, 6000 Pa Suction Power for Carpets and Pet Hair, 285-Minute Battery, WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Havells FAB Water Purifier with UV+Revitalizer Purification technology, Powerful 4 stage Purification, Smart Alerts with Auto –energy Saver, (Green and White), suitable for TDS <300 ppm waterView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Native by Urban Company M1 RO Water Purifier | No Service for 2 Years | 2-year Unconditional Warranty | RO+UV+Copper+Alkaline | 8L Storage | 4-in-1 Health BoosterView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Livpure GLO PRO++ RO+UV+UF | Water Purifier for Home - 7 L Storage | Free Standard Installation | Suitable for Borewell, Tanker, Municipal Water | BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Aquaguard Sure Delight NXT RO+UV Water Purifier | Free Service Plan worth <span class=webrupee>₹</span>2000 | India’s #1 Water Purifier | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water | 30x Impurity Removal vs Local PurifiersView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Orient Electric Aura Rapid Pro Instant Geyser for home| 5.9 Litre Instant Water Heater | Stainless Steel Tank | Shockproof | 6.5 bar pressure| For Low & Mid Rise Buildings| 5 years warranty by OrientView Details {{#product}} View Details {{/product}}
V-Guard Zio Geyser 5 Litre Instant Water Heater | Advanced Multi-Layered Safety | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard | White-BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Havells Instanio 3L Instant Water Heater(Geyser)| Temp. Sensing LED Indicator| Rust & Shock Proof Body| ISI Marked|Warranty: 5 year on Inner Tank| High Rise Compatible (White Blue)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
Coway Airmega 150 (Ap-1019C) Air Purifier For Home,Longest Filter Life 8500Hrs (Approx. 1.5-2 Yrs),Anti-Virus True Hepa Filter (H13),Kills Allergies,Virus,Germs & Pm 0.01 With 99.999% Efficiency,WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
LEVOIT Core Mini Air Purifier For Coverage Area 183 Sq Ft, H13 Truehepa Filter, Remove 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, With Fragrance Sponge, (2 Years Warranty), WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Philips AC0920 Smart Air Purifier for Home| Real Time AQI Display | Covers upto 300 sqft|Removes 99.97% of Viruses,Allergens,Dust and PM2.5 |HEPA Filter|Filter Life Upto 9000 Hrs | Ideal for BedroomsView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Qubo Smart Air Purifier Q500 for Home by Hero Group | 500 Sqft | 99.99% Allergen Removal | HEPA H13 | 9000 Hrs Filter Life | App & Voice Control | Energy Saving | Ultra-Quiet BLDC Motor (White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
