Subscribe

Amazon Great Republic Day Sale Ends Today! Get best laptops at up to 45% off from Dell, HP, Lenovo, Acer and more

If you’ve been waiting for a budget laptop, today’s Amazon Great Republic Day Sale brings some of the best laptop deals from Dell, HP, Lenovo and Acer with discounts up to 45% off. Check SSD, warranty and return terms before you buy.

Published22 Jan 2026, 12:00 PM IST
Deal alert for you, Laptop prices are dropping fast on Amazon, with up to 45% off before the sale ends tonight.
Deal alert for you, Laptop prices are dropping fast on Amazon, with up to 45% off before the sale ends tonight.(Amazon)

By Kanika Budhiraja

Kanika is a senior tech writer, gadget and appliance reviewer, and tech news enthusiast with over six years of experience. She covers new tech trends, gadget reviews, AI developments and product launches, always trying to keep things easy to follow and genuinely useful. Most of her day goes into affiliate work around TVs, soundbars, home audio systems, air conditioners and air purifiers. She compares products, checks prices and looks for deals that fit how people really live and spend. As a senior content producer, Kanika works across news, reviews, explainers and buying guides, trying to keep pace with fast launches without losing sight of what readers actually need. She enjoys slow, honest testing more than hype and is happiest when a story helps someone buy one thing with confidence instead of scrolling for hours. When she is not at her desk, she is usually binge-watching a new series or planning her next trip, collecting small ideas and moments that quietly find their way back into her work.

AI Quick Read

If you’ve been putting off a laptop upgrade, today is your deadline. The Amazon Great Republic Day Sale is in its last few hours, and laptop prices are dropping across the board with discounts going up to 45%. Dell, HP, Lenovo, Acer and other popular brands are in the lineup, so it’s a good time to check models that felt overpriced last week.

Our PicksFAQs

Our Picks

Research-Backed Choices

Every product we recommend is chosen through a combination of Primary Research and Secondary Research.

Just don’t buy on discount alone. Look for an SSD, pick enough RAM for your daily use, and match the processor to what you actually do. Warranty and return terms matter more than most people realise, especially during the last-day rush. With the sale ending tonight, the better configurations won’t stay in stock for long.

Top deals

HP laptops up to 38% off in Amazon Sale Final Day deals

If an HP laptop has been on your shortlist, today’s your best shot to buy it for less. On the last day of the Amazon sale, select HP Pavilion, Victus and 14-inch models are available with discounts going up to 38% off. Focus on SSD storage, at least 8GB RAM, and a processor that matches your workload. Stock usually drops fast on final-day deals.

Top deals

Last Day Dell laptop deals bring up to 46% off on Amazon Sale

If you want a Dell laptop without stretching your budget, this is the day to check Amazon. The final-day offers show cuts of up to 46% off across Inspiron for regular use, Vostro for office tasks, and G-series machines for entry-level gaming. Pick SSD storage first, then decide RAM based on your work. Also scan for MS Office bundle and warranty terms before placing the order.

Top deals

Last Day Amazon Sale Lenovo laptops drop up to 41% off

Lenovo laptop deals are heating up on the last day of the Amazon Sale, with cuts going up to 41% off. If you type a lot, ThinkPad and ThinkBook models still have the best keyboards. Students can save on IdeaPad Slim options, while LOQ machines cover light gaming. Check screen brightness, charger wattage, and warranty terms, not just RAM. The good SKUs disappear early tonight, so shortlist and buy with confidence.

Top deals

Acer laptop deals on Amazon Sale Last Day bring up to 40% off

Acer is a smart place to look if you want value without cutting too many corners. On the last day of the Amazon sale, Acer laptops are seeing discounts up to 40% off across Aspire for daily tasks, Swift for lighter carry, and Nitro for budget gaming. Focus on thermal design, port selection, and display quality, especially if you work long hours.

Top deals

ASUS laptop deals on Amazon Sale Last Day offer up to 31% off

ASUS is pushing strong last-day laptop offers on Amazon, with discounts reaching up to 31% discount across VivoBook for everyday use, ZenBook for lighter premium builds, and TUF series for gaming on a tighter spend. Pay attention to panel type, battery size, and fan noise in the specs. If you edit photos or juggle tabs all day, a 16GB RAM variant is worth picking over a bigger discount.

Top deals

Similar stories for you

Laptops get massive price cuts as Amazon’s Republic Day sale kicks off – 45% off on MacBook, HP, Dell, and more

Last 2 days to avail price drop deals on gaming laptops from Asus, Lenovo and more

Want a future ready machine? AMD Ryzen 7 PC and laptops are a good bet for gaming, productivity and more

Bring home the gaming thrill this New Year with a gaming laptop

Gaming laptop with 1TB storage: Which model to choose and why

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
 
Catch all the Technology News and Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates & Live Business News.
Business NewsTechnologyGadgetsAmazon Great Republic Day Sale Ends Today! Get best laptops at up to 45% off from Dell, HP, Lenovo, Acer and more

FAQs

Which laptop brands usually give the biggest discounts on Amazon sale?

Dell, HP, Lenovo, ASUS and Acer usually lead the price cuts across budgets.

What specs should I prioritise during last-day laptop deals?

SSD storage, at least 8GB RAM, and a recent Intel i5/Ryzen 5 (or better) matter most.

Should I buy a laptop with HDD if it’s cheaper?

Only if you’re on a tight budget, because SSD laptops feel faster in daily use.

What screen should I choose for work or study?

Pick Full HD IPS if possible, because it’s easier on the eyes than basic panels.

How do I know a laptop is a new 2025 or 2026 model?

Check the processor generation, launch year in the listing, and model number on the brand site.

Read Next Story