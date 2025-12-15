Amazon Mega Electronics Days: Unmissable tech deals on laptops, tablets, smartwatches and more

HP 15, Intel Core Ultra 5 125H (16GB DDR5, 1TB SSD) FHD, IPS, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)*Office24, Silver, 1.65kg, fd1354TU, Intel Arc Graphics, FHD Camera w/Shutter, AI Powered LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Lenovo IdeaPad Slim 1, AMD Ryzen 5 5500U, 16GB RAM, 512GB SSD, HD, 15.6, Windows 11 Home, MS Office 21, Cloud Grey, 1.61Kg, 82R400ERIN, Integrated AMD Graphics, 1Yr ADP Free, Thin and Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 14, Windows 11, Office Home 2024, Mixed Black, 1.38 kg, E1404FA-NK3325WS, AMD Radeon iGPU, M365 Basic (1Year)*, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo ThinkBook 16, AMD Ryzen 7 7735HS, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA IPS 16, Windows 11 Home, 1.7kg, 21MWA0AUIN, Backlit Keyboard, Fingerprint, 300 Nits, 1Y Warranty, Aluminium Top LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo V15 Intel Core i3 13th Gen (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office 2024/Iron Grey) 15.6 FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin & Light Laptop/1Y Onsite/1.65 kg, 83CCA08KINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo V14 Intel Core i5 13th Gen 14 FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin and Light Laptop (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office 2024/Iron Grey/1.43 kg), 83A0A0PTINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Book4 | Intel Core 5 120U (14th Gen) |16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Pro | Fingerprint Reader | Intel Iris XE Graphics | RJ45 |15.6/39.6 cm Full HD |1.53KG | Silver- NP754XGK-LS2INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Dell SmartChoice G15-5530, Intel Core i5 13th Gen - 13450HX, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, Windows 11, MS Office 24, Dark Shadow Grey, 2.65Kg Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS TUF Gaming A15, AMD Ryzen 7 7435HS Gaming Laptop(NVIDIA RTX 3050-4GB/60W TGP/16GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6/144Hz/RGB KB/48WHr/Windows 11//Graphite Black/2.30 Kg) FA506NCR-HN054WView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Smartchoice Victus, AMD Ryzen 7 7445HS, 6GB RTX 3050, 16GB DDR5(Upgradeable) 512GB SSD, FHD, 144Hz, 300 nits, 15.6/39.6cm, Win 11, M365* Office24, Blue, 2.29kg, fb3134AX/3120ax, Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
acer SmartChoice ALG, 13th Gen Intel Core i5-13420H, NVIDIA GeForce RTX 3050-6GB DDR6, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, 144Hz, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.99 KG, AL15G-53,Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Nitro V, AMD Ryzen 5 6600H Hexa-core Processor, NVIDIA GeForce RTX 3050-6GB GDDR6(16GB DDR5/512GB) IPS FHD, 15.6/39.6cm, 165 Hz, Win 11 Home, Obsidian Black, 2.1KG, ANV15-41, Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS TUF Gaming F16,Intel Core 5 Processor 210H Gaming Laptop (RTX 3050A-4GB/65WTGP/16GB/512GB/FHD+/16/144Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Mecha Gray/2.20 Kg) FX607VB-RL087WS/76WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
MSI Thin 15, Intel 13th Gen. i5-13420H, 40CM FHD 144Hz Gaming Laptop (16GB/1TB NVMe SSD/Windows 11 Home/NVIDIA GeForce RTX 3050, GDDR6 6GB/Cosmos Gray/1.86Kg) B13UDX-128INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Apple iPad 11″: A16 chip, 27.69 cm (11″) Model, Liquid Retina Display, 128GB, Wi-Fi 6, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint ColourView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11) Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Tab S10 FE, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) Display, AI Writing, Desktop Mode, Pre Loaded Pro Apps, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo Tab M11 with Pen| Wi-Fi Connectivity| 8 GB RAM, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera, GreenView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Icon Arc 2.01 Immersive Curved Display Smartwatch, 10-Day Battery, 1ATM Water Resistant, Functional Crown, 100+ Sports Modes, Health Suite™, Voice Assistant, Built-in Games (Jet Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Ultra 3 Luminary with Indias 1st Ever Personalised Notification Alerts (Lumilert), 1.96 AMOLED Display, Premium Metallic Dial, Send Upto 5 Emojis (Lumiping), Health Suite (Jet Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
boAt New Launch Storm Infinity Max, 20 Days Maximum Battery, Biggest Battery Capacity Ever! 2.01 (5.1cm) Display, Functional Crown, AI Nudges, BT Calling, Smart Watch for Men & Women (Sports Blue)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fire-Boltt Ninja Call 2 Bluetooth Calling Smartwatch with 27 Sports Mode (Black) Free SizeView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
NoiseFit Halo 1.43 AMOLED Display, Bluetooth Calling Round Dial Smart Watch, Premium Metallic Build, Always on Display, Smart Gesture Control, 100 Sports Modes (Forest Green)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Fire-Boltt Axiom Smart Watch 1.43 AMOLED Display, Health & Fitness Tracking, Always-On Screen, Wireless Charging, Rotating Crown, Bluetooth Calling, Metal Case Watch for Man & Woman - Silver WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Pulse 4 Max Smart Watch with AI Create (Indias 1st Ever with Unlimited Watch Faces), AI Search, 1.96 AMOLED Display, Functional Crown, Premium Metallic Finish, Health Suite (Jet Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Active 2 44mm AMOLED Smart Watch, Built in GPS, 10day Battery, 5ATM Water Resistant, for iOS & Android, Accurate Readings, 2000 Nits Bright, 160+ Sports Mode, Sleep Monitor, Black SiliconeView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Silver, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Balance 46mm AMOLED Smart Watch, Body Composition, 14 Days Battery, Dual-Band GPS, BT Calling, VO2 Max, Aluminium Alloy Frame, Temperature Sensor, Train Smarter with AI Zepp Coach(Sunset Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Google Pixel Watch 2 with The Best of Fitbit Heart Rate Tracking, Stress Management, Safety Features - Android Smartwatch - Obsidian Black Active Band - Wi-FiView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
OnePlus Watch 2 with Wear OS 4,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs battery life,1.43’’ AMOLED Display, Stainless Steel & Sapphire Crystal build,Dual Frequency GPS, 5 ATM, IP68 & BT Calling (Black Steel)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Huawei Watch GT 5 41mm Smartwatch, Up to 7 Days Battery Life, iOS & Android Compatible,Built in Maps, Pro-Level Sports Call&Message Reply, Free FreeBuds 5I (White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Endeavour Pro Outdoor Rugged Military Smart Watch, Titanium Alloy Bezel, Dual-Band GPS, 164ft Water Resistance, 28 Days Battery on Standby, AI Companion, for iOS & Android (Carbon Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Sony WF-C710NSA | Dual Noise Cancellation Wireless Bluetooth in Ear Earbuds | AI Call Quality | 40Hrs Battery W/O ANC | 30Hrs Battery with ANC - BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch ControlsView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback, 2-mic Clear Calls, 3D Spatial Audio, AI Translation, 12.4mm Drivers, Dual-Device Connectivity, 47ms Low Latency - Ash BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
JBL New Launch Tune Beam 2 TWS, ANC Earbuds, 48Hr Playtime,Dual Connect, Ambient Aware, Relax Mode, Customized EQ with Headphones App, 6 Mics for Clear Calls, Spatial Sound, Personi-Fi 3.0 (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
OnePlus Buds 4 TWS Earbuds with Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, Dual Drivers and DACs, 3D Audio, Upto 45hrs Music Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Storm GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
realme Buds T310 True Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC, 360° Spatial Audio, 12.4mm Dynamic Bass Driver, Upto 40Hrs Battery and Fast Charging (Vibrant Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Newly Launched Air Buds 6 in-Ear Bluetooth TWS - AI Enabled Smartbuds, ANC (up to 32db), Personalised App, in-Ear Detection, Voice Control, Google Fast Pair, BT v5.3(Charcoal Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
JBL Tune 770NC Wireless Over Ear ANC Headphones with Mic, Upto 70 Hrs Battery, Speed Charge : 5 min Charge Gives up to 3H of Playback, Google Fast Pair, Dual Pairing, BT 5.3 (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
soundcore by Anker Q20i Wireless Bluetooth Over-Ear Headphones with Hybrid Active Noise Cancelling, 40h Playtime in ANC Mode, Hi-Res Audio, Deep Bass, Personalization via App (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Noise Airwave Max 5 Wireless Over-Ear Headphones with Adaptive Hybrid ANC (up to 50dB), HFA Tech, 80H Playtime, Dual Pairing(Calm Beige)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
GOBOULT Formerly Boult Newly Launched Mustang Thunder Bluetooth Headphones with Upto 70H Playtime, Brightness LEDs, 40mm Driver, Zen ENC Mic, Type-C Fast Charging, Over Ear Wireless Headphone with MiView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Skullcandy Hesh ANC Smartchoice Over-Ear Active Noise Cancelling Wireless Headphones 40mm Drivers,22Hr Playtime+Rapid,Flat-Folding and Collapsible,Light Weight,Work with Android,iOS-Preppy SummerView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}