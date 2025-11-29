Black Friday Sale LIVE on Amazon: Get laptops, tablets, smartwatches, air fryers, vacuums at up to 80% off on top brands

Subscribe

Kanika Budhiraja
Published29 Nov 2025, 12:00 PM IST
Black Friday 2025 LIVE on Amazon, the biggest price drop of the year with up to 80% off across electronics and home appliances.
Black Friday 2025 LIVE on Amazon, the biggest price drop of the year with up to 80% off across electronics and home appliances.

Amazon’s Black Friday Sale 2025 is now live, and it honestly feels like the weekend we have been saving our carts for. From laptops, tablets, smartwatches and speakers to air fryers, vacuum cleaners, geysers, mixer grinders, water purifiers and more, almost every key gadget and home appliance section has a price cut.

Apple, Samsung, HP, Lenovo, LG and Sony show up across most deal sections, and many listings come layered with bank offers, no cost EMI and exchange benefits, so the final payable amount often ends up far lower than the tag you first see. It is the kind of stacked deal setup that actually helps if you are counting every thousand before saying yes to a new laptop, TV or home appliance.

Laptops are up to 53% off in Amazon Black Friday Sale

The Amazon Black Friday Sale brings a mix of laptops for work, study and gaming, with models from HP, Dell, Acer, Lenovo, Asus and more under the Black Friday Sale banner. It is easy to compare screens, processors and storage in one place.

If you have been stretching an old machine, this is a moment to move to SSD storage and clearer displays. Laptop prices in the Amazon Black Friday Sale pull mid-range options within reach.

Top deals on laptops:

Tablets are up to 55% off in Amazon Black Friday Sale

In the Amazon Black Friday Sale, tablet deals cover compact reading tabs, bigger screens for streaming and study friendly options with keyboard support. You see Android tablets and iPads across different budgets, so it is easier to match size, storage and use case.

If you have been borrowing a family device or managing everything on your phone, this Black Friday Sale window is a good time to move to a dedicated tablet for classes, OTT, light work and travel.

Top deals on tablets:

Smartwatches are up to 80% off in Amazon Black Friday Sale

In the Amazon Black Friday Sale, smartwatch deals run from entry level fitness bands to AMOLED calling watches with GPS, SPO2 tracking and heart rate alerts, so you can pick by features instead of guessing on specs.

If you have been checking steps on your phone or using an older watch with patchy tracking, this Black Friday Sale lets you move to clearer displays and more dependable data for daily walks, runs, sleep logs and everyday office wear.

Top deals on smartwatches:

Geysers are up to 62% off in Amazon Black Friday Sale

In the Amazon Black Friday Sale, geyser deals cover instant heaters for small bathrooms and larger storage models for families, so you can match litre capacity with daily use instead of guessing. You will find vertical and horizontal units from known brands grouped clearly in one place.

If your current water heater takes too long or struggles in winter, this Black Friday Sale is a good window to move to a faster, safer geyser for the season ahead.

Top deals on geysers:

Vacuum cleaners are up to 71% off in Amazon Black Friday Sale

In the Amazon Black Friday Sale, vacuum cleaner deals cover basic dry models, wet and dry units and handy cordless sticks, so you can pick cleaning gear that matches floors, rugs and busy rooms at home without stretching the budget.

This Black Friday Sale is a straightforward time to move from manual sweeping to deeper cleaning, with options from familiar brands that handle daily dust, pet hair and resets with less effort and more consistency.

Top deals on vacuum cleaners:

Air fryers are up to 66% off in Amazon Black Friday Sale

In the Amazon Black Friday Sale, air fryer deals run from small baskets to larger family models with digital controls and presets, so you can see food without opening the tray. You will see brands like Philips, Havells, AGARO and more across wattage and capacity brackets.

For anyone shifting from deep frying to lighter everyday cooking, this Black Friday Sale is a good nudge to bring home an air fryer for snacks, reheats and quick dinner sides.

Top deals on air fryers:

Water purifiers are up to 68% off in Amazon Black Friday Sale

In the Amazon Black Friday Sale, water purifier deals cover basic UV models, RO systems with storage tanks and compact units for small kitchens, so you can compare capacity and stages easily. Leading brands sit across entry and mid-range price bands.

If you have been managing bottled water or an older filter, this Black Friday Sale is a good time to move to a purifier you trust for daily drinking, cooking and family use.

Top deals on water purifiers:

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
 
FAQs

Are laptop deals good in the Amazon Black Friday Sale?

Yes, you’ll find laptops across brands and budgets with strong price drops on everyday, gaming and work machines.

What kind of tablet offers are available in the Black Friday Sale?

The sale covers Android tablets and iPads with cuts on study, streaming and kids-friendly models in different sizes and storage options.

Are smartwatches worth buying during the Amazon Black Friday Sale?

Yes, many smartwatches and fitness trackers get heavy discounts, making it easier to pick better displays and health features without overspending.

Do home appliances also get Black Friday discounts on Amazon?

Yes, you’ll see deals on air fryers, vacuum cleaners, geysers, mixer grinders, water purifiers and more across multiple brands.

Are there separate Black Friday deals on TVs and audio products?

Yes, TVs, soundbars, Bluetooth speakers and party speakers usually see sizeable price cuts, often clubbed with limited-time model-specific offers.

Can I upgrade multiple gadgets together in this sale?

You can, as laptops, tablets, smartwatches and key appliances are all covered under the Amazon Black Friday Sale at the same time.

