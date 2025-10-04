Subscribe

Exclusive discounts on newly launched 2025 tablets with up to 53% off from Apple, Samsung, Lenovo, Xiaomi and OnePlus

Exclusive discounts on 2025 tablets are going on now. The Amazon Great Indian Festival offers up to 53% off Apple, Samsung, Lenovo, Xiaomi and OnePlus, plus extra savings with bank offers and coupons. Limited time; check specs and buy today.

Kanika Budhiraja
Published4 Oct 2025, 06:00 PM IST
Amazon Great Indian Festival exclusive tablet deals going on now.
The Amazon Great Indian Festival Sale is here with exclusive offers on the newly launched 2025 tablets. From Apple iPads to Samsung Galaxy Tabs, Lenovo, Xiaomi and OnePlus, some of the most awaited devices are now available at discounted prices. With up to 53% off, buyers can finally grab premium tablets at attractive rates.

Our Picks

On top of these deals, shoppers can also stack extra savings through bank offers, exchange discounts and no cost EMI options. This short window brings the best chance to upgrade your device with the latest technology, ensuring you get both value and performance.

Top deals on newly launched tablets of 2025:

Samsung 2025 tablet deals at the Amazon Great Indian Festival Sale: Up to 50% off

Samsung’s newly launched 2025 tablets get festival pricing on Amazon. Expect bright displays, fast processors, and S Pen support. Stack bank offers, coupons, exchange value, and no cost EMI. The window wraps up soon.

Pick your size and panel first then check refresh rate, storage and 5G. Look for DeX mode, long software support, large battery and fast charging. Compare platform carts and lock the tablet that fits your day.

Top deals on newly launched Samsung tablets:

Lenovo 2025 tablet deals at the Amazon Great Indian Festival Sale: Up to 53% off

Lenovo’s newly launched 2025 tablets are marked down for the Amazon Great Indian Festival Sale. Expect bright displays, long battery life, and smooth performance. Add bank offers, coupons, exchange value, and no cost EMI for extra savings.

Choose between Pad Pro and Pad series, match size, storage, and 5G needs. Check pen and keyboard support, RAM, refresh rate, and charging. Compare carts, confirm warranty and service reach, place your order.

Top deals on newly launched Lenovo tablets:

Apple iPad 2025 tablet deals with up to 21% off in Amazon Diwali Sale

Apple iPad tablets have discounts up to 21% off. The Amazon Great Indian Festival Sale is going on and will be wrapped up soon, so shortlist now. Expect M series speed, Liquid Retina displays, Pencil support and long updates.

Stack card offers, coupons, no cost EMI and exchange savings. Choose size and panel, check storage, 5G and battery life. Confirm Pencil and keyboard support, compare carts, and verify warranty and service before you order.

Top deals on Apple newly launched iPads:

Xiaomi and Realme tablets up to 41% off in the Amazon Great Indian Festival

Festival pricing brings savings up to 41% on Xiaomi and Realme tablets. Fresh 2025 launches appear alongside select 2024 models at sharp reductions, with smooth high refresh screens, fast processors, long battery life, and Wi Fi or 5G choices. Stock may clear fast.

Compare storage tiers, RAM, and accessories such as stylus or folio keyboard. Check software support, charging wattage, and service coverage. Add card offers, coupons, exchange value, and no cost EMI to cut the bill, then order before the window closes.

Top deals on newly launched Xiaomi and realme tablets:

OnePlus 2025 tablet deals at the Amazon Great Indian Festival Sale: Up to 30% off

OnePlus tablets see festival pricing at the Amazon Great Indian Festival Sale, with savings up to 40 percent. Expect high refresh displays, fast Snapdragon chips, big batteries with fast charging, and OxygenOS features that sync with your phone.

Pick size and storage, then check 5G or Wi Fi, refresh, and pen or keyboard support. Stack card offers, exchange value, and no cost EMI. Confirm warranty and service, order before the window closes.

Top deals on newly launched OnePlus tablets:

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 
 
FAQs

What counts as a newly launched tablet?

Models released this year or late last year, now listed as new arrivals.

Do card offers stack with sale prices?

Yes, instant bank savings usually add on top of the listed deal.

Is 5G worth paying for on a tablet?

Choose 5G if you need mobile data away from Wi Fi; otherwise Wi Fi is fine.

Do these tablets support a stylus and keyboard?

Many do; confirm pen model, pressure levels, and official folio support.

Any tips for gaming on tablets?

Look for a strong chipset, at least 6 GB RAM, high refresh, and low touch latency.

