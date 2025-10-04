Exclusive discounts on newly launched 2025 tablets with up to 53% off from Apple, Samsung, Lenovo, Xiaomi and OnePlus

Samsung Galaxy Tab S9, S Pen in-Box, 27.81 cm (11 inch) Dynamic AMOLED 2X Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo Idea Tab Smartchoice | Wi-Fi + 5G |11 Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C| Luna GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11) Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2) Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos | Graphite GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) TFT LCD Display, 6 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, CoralredView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra with AI, S Pen in-Box, 36.9 cm (14.6 inch) Dynamic AMOLED 2X Display, 12 GB RAM, 256 GB Storage, Wi-Fi Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) TFT LCD Display, 6 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) TFT LCD Display, 6 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, SilverView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Samsung Galaxy Tab S9 FE [Smartchoice], RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen+Keyboard |12.7 Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 256GB ROM| Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers| USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|TealView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|8 GB RAM, 128 GB ROM|AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300| Quad JBL Speakers| 10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6eView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo Idea Tab Smartchoice |11 Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi | Luna GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display, 500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple iPad Pro 11″ (M4): Ultra Retina XDR Display, 2TB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, LiDAR Scanner, Wi-Fi 6E, All-Day Battery Life, Nano-Texture Glass — Space BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple iPad (10th Generation): with A14 Bionic chip, 27.69 cm (10.9″) Liquid Retina Display, 256GB, Wi-Fi 6 + 5G Cellular, 12MP front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life – BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple iPad Pro 11″ (M4): Ultra Retina XDR Display, 256GB, Landscape 12MP Front Camera / 12MP Back Camera, LiDAR Scanner, Wi-Fi 6E, Face ID, All-Day Battery Life, Nano-Texture Glass — SilverView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 256GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E + 5G Cellular, Touch ID, All-Day Battery Life — BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Apple iPad Mini (A17 Pro): Apple Intelligence, 21.08 cm (8.3″) Liquid Retina Display, 256GB, Wi-Fi 6E, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — Space GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
Xiaomi Pad 6| Qualcomm Snapdragon 870| Powered by HyperOS | 144Hz Refresh Rate| 6GB, 128GB| 2.8K+ Display (11-inch/27.81cm) Tablet| Dolby Vision Atmos| Quad Speakers| Wi-Fi| GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
realme Pad 2 (11.5 120Hz 2K) Tablet, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi + 4G (LTE), Helio G99, Dolby Atmos Quad Speakers, 8360mAh Battery, 33W SUPERVOOC, Android 13 UI 4.0 – Inspiration GreenView Details {{#product}} View Details {{/product}}
XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2) Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos | Graphite GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
realme Pad 2 Lite 27.81 Cm (10.9Inch) 90Hz 2K Eyecomfort Display, 4GB RAM,128 GB Memory,8300mAh Battery, Mediatek Helio G99 with Quad Speakers 4G Calling + WiFi Connectivity Tablet (Space Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
realme Pad 2 Lite 27.81 Cm (10.9Inch) 90Hz 2K Eyecomfort Display, 4GB RAM,128 GB Memory,8300mAh Battery, Mediatek Helio G99 with Quad Speakers 4G Calling + WiFi Connectivity Tablet (Nebula Purple)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11 (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
OnePlus Pad 2(12.1 Inch)LCD Display,12GB RAM, 256GB Storage,Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate,Dolby Vision & Atmos,Open Canvas,AI features,6 speakers,Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]View Details {{#product}} View Details {{/product}}
OnePlus Pad 3 Worlds Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, GreenView Details {{#product}} View Details {{/product}}
