Highly rated projectors from ₹5290, up to 80% off in Amazon Diwali Sale; WZATCO, EGate, BenQ deals were never this low

WZATCO Yuva Go Plus, Full HD 1080p Native, Android 13.0 Smart Home Projector 4k Ultra HD, Rotatable Design, Auto & 4D Keystone with Netflix, Prime etc, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, ARC, WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
E GATE Duster 8X Projector | 100% Dust Proof | Automatic Android Projector | 800 ISO Lumen | 1080p Native & 4K HDR | HDMI ARC | 18watt DSP Audio, Voice Remote, 1GB-32GB, Triple Wifi6, Netflix, EGateView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Lumio Arc 5 Projector | Official Google TV & Netflix | 1080p Full HD | 4K Downscaling via HDMI | 200 ANSI Lumens | 100 Screen | Auto Keystone, Obstacle Avoidance | Dolby Audio | Bluetooth SpeakerView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
BenQ X500i 4K Smart 4LED Short Throw Smart Home Cinema Projector,2200 ANSI Lumens,Excellent Colors 95% Rec709,Upto 200Inch Screen Size,16MS Low Input Lag,10W Speakers,Android TV,2D Keystone,HDMIView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Viewsonic X1000-4K (3840x2160) Resolution, HDR Ultra Short Throw Smart LED Projector, 2nd Generation,4 LED Light Source+Harman Kardon+Inbuilt 40w+Smart bluettoth & WiFi, HDMI-2, USB Type A-3View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Portronics Beem 470 Mini Smart LED Projector,720p HD,2000 Lumens,Pre-Installed Streaming Apps(Netflix, Prime Video, Hotstar),Auto Keystone,3W Speaker,Adjustable Angle, Wireless Screen MirroringView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ZEBRONICS PIXAPLAY PRO 500, Ultra Short Throw, Smart Projector, 12500 Lumens, 90 Inch Screen Size, Electronic Focus, Android, Air Mouse, Built-in Speaker, Bluetooth, HDMI, WiFi, 1080p, MiracastView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
WZATCO Yuva Go Android 13.0 Smart Projector, 1080P & 4K Support, Rotatable Design, Auto & 4D Keystone with Netflix, Prime etc, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, ARC, 720P Native, WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
WZATCO Yuva Go Pro Native 1080P Android 13.0 Smart Projector, Auto Keystone, 4X Brighter, 4K HDR Support, Rotatable Design with Netflix, Prime etc, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, ARC, WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
WZATCO Yuva Go Pro Fully Automatic Native 1080P Android 13.0 Smart Projector, Auto Focus, Auto 4D Keystone, 4X Brighter, 4K HDR Support, Rotatable Design, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, ARC, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
WZATCO Legend Pro Certified Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080P Fully Automatic, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, DRM L1, Google Assistant | Chromecast | Android TV 11.0, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
WZATCO Legend Optimus, Netflix Certified, Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080P Fully Automatic, 2000 ANSI, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, Portable Room Cinema, Sealed, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
WZATCO Yuva Blaze Plus, Netflix Certified, Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080P Fully Automatic, 1000 ANSI, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, Portable Room Cinema, 270° Rotate, GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
WZATCO Yuva Go Max, Android 13, Fully Automatic, Smart Home Projector 4k Ultra HD, Native 1080P, Live TV, HDMI ARC, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, Portable Room Cinema, 270° Rotate, GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
E GATE Atom 4X+ Fully Automatic Projector 4k Ultra HD | Whale TV+ Live TV on Android | Brightest 400 ISO | Native 1080p, Netflix, Prime | USB-HDMI ARC+CEC | HDR+HLG | WiFi 6, BT, FlexAngle, Egate GoldView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
E Gate Duster 5X Pro | 100% Apps Certified Netflix, Prime | 100% Dust Proof | Fully Automatic Native 1080p Projector | Android 13 + Live TV | Voice-BT Remote, ScreenFree, 500 ISO, HDMI-ARC-WiFi6 EGATEView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Egate Zen DLP 6X Smart Projector 4K Ultra HD Support and Native 1080p with Battery |Automatic Portable Projector for Home with 600 ISO Lumens & 1200 FC, Android 9.0, 2GB-32GBView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
E Gate K9 Pro-Max 7X + FTS Automatic Projector with Certified Netflix, Prime | 700 ISO Lumens | Full HD 1080p Native | Auto (Focus + Keystone) | 2 HDMI, 2 USB, Dual WiFi & BT | EgateView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
E Gate K9 Pro-Max 6X, Automatic Android Projector | 600 ISO Lumens & 1200fc | Full HD 1080p Native | Auto (Focus + Keystone) | Netflix, Prime etc | 2 HDMI, 2 USB, Dual WiFi & BT | EgateView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
E GATE Duster 9X 100% Dust Proof Automatic Android Projector, Ultra Bright 1000 ISO Lumens & 2100FC, Native 1080p & 4k Ultra HDR, 2 HDMI with ARC, Bluetooth & Dual-Band Wifi6, Android TV, 2GB + 32GBView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
E Gate i9 Pro-Max Android, 1080p Native Full HD Home Projector, 4k Support, 6900 Lumen LED, 534cm Screen | Inbuilt Speaker | 4P+4D Digital Keystone, with Netflix, Prime etc | WiFi & BT | E05i33,BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
BenQ X3100i 4K UHD 4LED Gaming Projector | 3300 ANSI Lumens | 100% DCI-P3 | Game Modes with Low Input lag- 240Hz @ 1080p - 4.2ms | Android TV | 10W Speakers | 2D Keystone | eARC | 3D | PS5/Xbox | HDMIView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
BenQ GV31 Smart Portable LED FHD Projector,Built-in Battery,Excellent Colors 98% REC 709,Upto 100inches Screen Size,135° Projection,16W Speakers,Certified Android TV,WiFi,HDMI,USB-CView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
BenQ TH575 4K Compatible Full HD Home Cinema Projector 3800 ANSI lumens, Excellent 1.07 Billion Colors, Upto 200inches Screen Size,16ms Low Input Lag,10W Chamber Speaker, HDMIView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
BenQ GV50 Laser Portable FHD Projector,Built-in Battery,Excellent Colors 92% REC709, 500ANSI Lumens bright,Upto 120inches Screensize,135° Projection,18W Speaker, builtin GoogleTV,WiFi,HDMI,USB-C,whiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
BenQ TK700 4K UHD HDR Home Cinema Projector 3200 ANSI lumens, Excellent Colors 96% REC 709, Upto 200inches Screen Size, Sports Mode, eARC, 16ms Low Input Lag, 2D Keystone,3DView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
BenQ MH560, Full HD (1080p) DLP Projector, 3800 ANSI lumens High Brightness, Excellent 1.07 Billion Colors, Upto 200 Inches Screen Size, 16 ms Low Input lag, 10 W Chamber Speakers, Dual HDMI Port.View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Epson Eh-Tw6250 Smart Laser Video Projector - 4K Pro-Uhd, 2800 Lumens, Smart Android TV, 3Lcd Technology, USB & HDMI, Video Games, 4K Streaming, Built-In Speaker, Home CinemaView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Epson Eb-972 Xga 3Lcd Projector/ 3-Chip Technology/Color &White Brightness: 4100 Lumens1/ Split Screen/Auto Vertical Keystone/Low-Cost Lamps Up to 17,000 Hours in Eco Mode2 - Wi-FiView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Eps0n EB-E01 XGA 3LCD Projector with 3,300 Lumens Brightness, HDMI & Long-Lasting Lamp – Perfect for Business PresentationsView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Epson EB-X49 XGA Projector Brightness: 3600lm with HDMI Port (Optional Wi-Fi) (V11H982040), WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Portronics Beem 450 Smart LED Projector with 1080p Full HD Resolution, Built-in Streaming Apps (Netflix, Prime Video, Hotstar), 4000 Lumens, Screen Mirroring, 3 Watt Speaker, Bluetooth, Wi-Fi (White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Portronics Beem 460 Smart LED Projector with 1080p Full HD, 4000 Lumens, Streaming Apps (Netflix, Prime Video, Hotstar), Automatic Focus, Auto Keystoning, Bluetooth, Wi-fi, 10W Speakers (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Portronics Beem 540 Android 13 Smart LED Projector, Ultra HD 4K Support, Streaming Apps, Auto Focus, Auto Keystone, 4000 Lumens, Screen Mirroring, Adjustable Height & Angle, Wi-fi, BT,HDMI,USB(White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Portronics Pico 14 Rechargeable DLP Mini Projector | Android 13 | 720p Full HD | 1600 Lumens | Upto 100 Display | Auto Keystone & Focus | Wi-Fi/Bluetooth 5.4/HDMI/Type-C | 3W Speaker | WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Portronics Beem 530 Smart LED Projector,1080p Full HD,7600 Lumens,Bluetooth & Wi-Fi, Auto Keystone,15W Speaker,Android Based Interface, Wireless Screen Mirroring(White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Portronics Beem 300 Smart LED Projector with Android, 4300 Lumens (300 ANSI), 1080p FHD Resolution, Up to 200 Inches, OTT Apps, WiFi/Ethernet, Screen Mirroring, 10 Watt Speaker (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Portronics Beem 490 Smart LED Projector with 1080p Full HD, Streaming Apps (Netflix, Prime Video, Hotstar), Automatic Focus, Auto Keystone Correction, 6000 Lumens, Bluetooth, Wi-fi, 5W Speaker (Grey)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ViewSonic LED Projector, LX60HD, 1080p, Google TV, HDMI & VGA Interface, Smart Home TheaterView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Viewsonic Pa503W(1280X800) Resolution, Wxga Business and Education Projector, 3800 Ansi Lumens, Vertical Keystone+Speaker, Hdmi, Audio-in - WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ViewSonic Pa700S 4500 Lumens Svga High Brightness Projector with Vertical Keystone for Business and Education, WhiteView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ViewSonic PA700W 4500 Lumens WXGA High Brightness Projector w Vertical Keystone for Business and EducationView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ZEBRONICS PIXAPLAY 67, Smart LED Projector, 8000 Lumens, 4K Support, 150 Inches Screen Size, Auto [ Focus | Keystone ], BT v5.2, HDMI, USB, RJ45, WiFi, 1080p Native, APP Support, BT Remote, MiracastView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ZEBRONICS PIXAPLAY 63, Smart LED Projector, 5000 Lumens, 150 Inch Screen Size, 200° Tilt Mechanism, Auto Keystone Adaptation, Android, Built-in Speaker, Bluetooth, HDMI ARC, WiFi, 1080p, MiracastView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ZEBRONICS PIXAPLAY 18,Smart LED Vertical Projector, 8200 Lumens, 4K Support,Dolby Audio,200 inch Screen Size,HDMI,USB, WiFi,Supports Bluetooth,1080p Native,Electronic Focus,APP Support,MiracastView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ZEBRONICS PIXAPLAY 59, Smart Projector, 1080p, 20000 Lumens, 200 Screen Size, Auto [ Focus | Keystone | Obstacle Detection | Screenfit ], BT v5.0, WiFi, HDMI-ARC, Type C DP, APP Support, MiracastView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ZEBRONICS PIXAPLAY 55, Smart Projector, 8000 Lumens, 4K Support, 150 Inch Screen Size, Quad Core Processor, Bluetooth, HDMI, USB, WiFi, mSD, AUX, 1080p Native, APP Support, MiracastView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ZEBRONICS PIXAPLAY 58, Smart Projector, 11500 Lumens, 4K Support, 210 Inch Screen Size, Quad Core Processor, Bluetooth, HDMI, USB, WiFi, AUX, 1080p Native, APP Support, MiracastView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}