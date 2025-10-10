Subscribe

Highly rated projectors from ₹5290, up to 80% off in Amazon Diwali Sale; WZATCO, EGate, BenQ deals were never this low

Amazon Diwali Sale 2025 brings highly rated projectors from 5,290. WZATCO and EGATE lead budget smart picks, WANBO adds bright Android TV units, while BenQ and Epson suit home cinema and gaming with better colour, lower lag. Choose by room, throw, and budget.

Kanika Budhiraja
Published10 Oct 2025, 05:00 PM IST
Highly rated projectors are at the lowest ever this time, starting <span class='webrupee'>₹</span>5,290 in Amazon Great Indian Festival 2025.
Highly rated projectors from 5,290, with up to 80% off in the Amazon Diwali Sale, headline the Amazon Great Indian Festival 2025. The sale is live till Diwali week, bringing the highest price drops this season. Expect offers, coupons, and bank deals across budget, portable, and home theatre picks.

Our Picks

Brands lead the story: WZATCO, EGATE, and WANBO for bright Android TV and low cost Full HD; BenQ and Epson for colour true cinema and low lag gaming; ViewSonic and Portronics for versatile use. Compare brightness, resolution, throw distance, and OS, then match discounts to room, screen size, and budget.

Top deals on highest rated projectors shortlisted for you:

WZATCO projectors at up to 76% off this Amazon Diwali Sale

Known for sharp Full HD, quick autofocus, and reliable auto keystone, WZATCO adds Android TV, Chromecast, and useful speakers. The picture stays clean for movies and cricket, and setup is easy with fast focus and keystone tools.

With up to 76% off in the Amazon Great Indian Festival, save on 1080p smart models. Add bank offers for better prices. If you want a living room or bedroom projector, this is the moment.

WZATCO highest rated projectors deals:

EGATE projectors up to 70% off in the Amazon Diwali Sale

EGATE offers LED projectors with Android TV, quick keystone, and speakers. Stream Prime Video or YouTube, mirror your phone, and plug in consoles through HDMI or USB. Simple menus and stable colours suit family viewing.

At up to 70% off, prices are the best this season. Add coupons and bank offers, get India backed warranty, and enjoy big screen movies and cricket. A trustworthy starter for living rooms or bedrooms.

EGATE highest rated projectors deals:

BenQ projectors up to 40% off in the Amazon Diwali Sale

BenQ delivers colour accurate images, brightness, and tuned cinema modes. Many models keep input lag low for consoles and PCs, with easy setup via keystone and zoom. The picture stays natural for movies, cricket, and OTT.

With up to 40% off in the Amazon Great Indian Festival 2025, prices hit lows. Stack coupons and bank offers to grab 4K HDR or sharp 1080p. For dependable cinema and responsive gaming, BenQ is the safe pick.

BenQ highest rated projectors deals:

Epson projectors up to 28% off in the Amazon Diwali Sale

Epson’s 3LCD projectors deliver bright, natural colour in living rooms with no rainbow effect. Cinema and sports modes look clean, text stays sharp, and many models add Android TV or easy casting for OTT apps.

With up to 28% off in the Amazon Great Indian Festival Sale, prices are at lows. Add coupons and bank offers, get reliable India service, and lock a big screen for movies, cricket, and family nights today.

Epson highest rated projectors deals:

Portronics projectors up to 79% off this Amazon Diwali Sale

Portronics brings easy home viewing with LED projectors that connect well in small rooms. Beem models handle HDMI and USB, accept streaming sticks, offer keystone correction, and include speakers for movie nights and cricket.

With up to 79% off in the Amazon Great Indian Festival Sale, prices are low. Combine coupons and bank offers to save more. If you want a big screen for family rooms or hostels, this timing makes sense.

Portronics highest rated projectors deals:

ViewSonic projectors at up to 54% off this Amazon Diwali Sale

ViewSonic blends sharp images with extras. Select models add Harman Kardon speakers, auto keystone, quick focus, USB C and HDMI for phones and consoles. Cinema and game modes keep motion smooth and faces natural.

At up to 54% off in Amazon Diwali Sale and Amazon Great Indian Festival Sale, prices dip. Choose 1080p or 4K, short throw for small rooms, or a portable LED. Ready for movies, cricket and gaming.

ViewSonic highest rated projectors deals:

Zebronics projectors now up to 73% off in the Amazon Diwali Sale

Zebronics brings big screen viewing with LED light sources, native 1080p options, quick keystone, Bluetooth audio, and ports for Fire TV, consoles, and set top boxes. Select models add wireless casting for phones.

With prices down by up to 73% in Amazon Diwali Sale and Amazon Great Indian Festival Sale, entry cost drops. Add bank offers or coupons and set up a bright screen for movies, cricket, or kids’ cartoons.

Zebronics highest rated projectors deals:

FAQs

Are projectors from ₹5,290 good for movies?

Yes for casual viewing; choose 1080p resolution and at least ~250 to 400 ANSI lumens in dark rooms.

What brightness should I pick for a living room?

Aim for 1,500 to 3,000 ANSI lumens or a 3LCD model for better daytime visibility.

Do budget models support Netflix and Prime Video?

Many use Android TV or support a Fire TV Stick via HDMI for all major apps.

1080p vs 4K which to buy on sale?

1080p suits small to mid screens and costs less; 4K is sharper for 100–120 inches.

What is throw distance and why does it matter?

It is how far the projector sits from the screen; it decides your screen size.

Short throw or long throw, which is better?

Short throw fits tight rooms; long throw works when you can place the unit farther.

