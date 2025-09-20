Only 3 days to go for Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Grab early laptop deals now

Apple MacBook Air Laptop: Apple M1 chip, 13.3-inch/33.74 cm Retina Display, 8GB RAM, 256GB SSD Storage, Backlit Keyboard, FaceTime HD Camera, Touch ID. Works with iPhone/iPad; Space GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - MidnightView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky BlueView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Apple 2023 MacBook Pro (16-inch, Apple M3 Max chip with 16‑core CPU and 40‑core GPU, 48GB Unified Memory, 1TB) - Space BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU: Built for Apple Intelligence, (16.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Space BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Max chip with 14‑core CPU and 32‑core GPU: Built for Apple Intelligence, (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 36GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP 14 (2025), 245 G10 AMD Ryzen 5 7520U Quad Core - (8 GB/512 GB SSD/AMD Radeon Graphics) Thin and Light Business Laptop/14.0 HD Display/Ash Grey/1.36 kgView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP 15 (2025), Intel Core i3 13th Gen 1315U - (16 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Business Laptop/15.6 HD Display/Ash Grey/1.5 kg/MS Office 2021View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP 15, AMD Ryzen 3 7320U (8GB LPDDR5, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, Win 11, Office 21, Silver, 1.59kg, fc0154AU, AMD Radeon Graphics, 1080p FHD Camera LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Pavilion x360, 13th Gen Intel Core i5-1335U (16GB DDR4, 512GB SSD) Touchscreen, 14/35.6cm, FHD, Win 11, Office 21, Silver, 1.51kg, ek1074tu/1148tu, Iris Xe, FPR, 5MP Camera, Backlit KB LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Chromebook X360 Intel Celeron N4120 14 inch(35.6 cm) Micro-Edge, Touchscreen, 2-in-1 Laptop (4GB RAM/64GB eMMC/Chrome OS/Intel UHD Graphics,1.49Kg), 14a-ca0506TUView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Victus Gaming Laptop, AMD Ryzen 5 5600H, AMD 4GB Radeon RX 6500M Graphics, 15.6-inch (39.6 cm), FHD, IPS, 8GB DDR4, 512GB SSD, Backlit KB, B&O (Win 11, Blue, 2.29 kg), fb0147AX, fb0184axView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Smartchoice Omen AMD Ryzen 7 7840Hs, 8GB RTX 4060 (16GB DDR5, 1TB SSD) FHD, 165Hz, 300Nits, IPS, 16.1/40.9cm, Win11, Office 21, Black, 2.32kg, Xd0020ax, RGB kb, Tempest Cooling, AI Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo V15 Intel Celeron N4500 15.6 (39.62 cm) FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin and Light Laptop (8GB RAM/256GB SSD/Windows 11 Home/Black/1Y Onsite/1.7 kg), 82QYA00MINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo IdeaPad Slim 3, Intel Core i3, 12th Gen, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD, 15.6/39.62cm, Windows 11, Office Home 2024, Arctic Grey, 1.63Kg, 82RK01ABIN, Intel UHD Graphics, 1Yr ADP Free LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U DOS 15.6 inch FHD Thin & Lite Laptop, AMD Graphics, 16GB DDR5 5500Mhz Ram, 512GB SSD,Dolby Audio,Premium Grey, 1 Year Onsite Brand WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo IdeaPad Slim 1 AMD Ryzen 5 5500U 15.6 HD Thin and Light Laptop (16GB/512GB SSD/Integrated AMD Graphics/Windows 11 Home/MSO 21/1Yr ADP Free/Cloud Grey/1.61Kg), 82R400ERINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 inch FHD Thin & Lite Laptop, AMD Graphics, 16GB DDR5 5500Mhz Ram, 512GB SSD NVMe, Windows 11, Dolby Audio, Arctic Grey, 1 Year Onsite Brand WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo ThinkBook 16 AMD Ryzen 5 7535HS (16GB RAM/512GB SSD/Win 11 Home/Office 2024/Backlit Keyboard/Fingerprint) 16 WUXGA IPS 300 Nits Thin & Light Laptop/1Y Warranty/Aluminium Top/1.7kg, 21MWA0BSINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo Smartchoice LOQ AMD Ryzen 7 7435HS, NVIDIA RTX 4050-6GB, 24GB RAM, 512GB SSD, 15.6/39.6cm, Windows 11, MS Office Home 2024, Grey, 2.4Kg, 83JC00EGIN, 100% sRGB, 3 Mon. Game Pass Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Chromebook CM14, Octa-Core MediaTek Kompanio 520, 14 (32.46 Cms) FHD, Thin and Light Chromebook (8GB RAM/128GB eMMC Storage/Chrome OS/Gray/1.45 Kg), CM1402CM2A-NK0129View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook 15 (2023), Intel Core i3-1315U 13th Gen, 15.6 (39.62 cms) FHD, Thin and Light Laptop (8GB/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/Fingerprint/Silver/1.7 kg), X1504VA-NJ324WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook 15,12th Gen,Intel Core i3-1215U (Intel UHD iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/14 Inch/60Hz/Chiclet Keyboard/42WHrs/Windows 11/Office 2021/Cool Silver/1.40 kg) X1504ZA-NJ322WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook 15 (2023), Intel Core i5-1335U 13th Gen, Thin and Light Laptop, 15.6 (39.62 Cms) FHD, (8GB RAM /512GB SSD/Intel Iris X?/Windows 11/Office 2021/Fingerprint/Blue/1.7 Kg), X1504VA-NJ523WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron N4500, Fingerprint Sensor (Intel HD iGPU/8GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6/60Hz/42WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Star Black/1.57 kg) E510KA-EJ9011WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 3 7320U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD, 14/35.56cm, Windows 11, Office 2021, Black, 1.38KG, E1404FA-NK325WS, 42WHr, Thin and Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS VivoBook 15 (2022), Intel Core i3-1215U, 12th Gen, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD, 15.6/39.62cm, Windows 11, MS Office 2021, Icelight Silver, 1.7KG, X1502ZA-EJ322WS, Backlit KB LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Aspire 3 (2025) Intel Core i3 13th Gen 1305U - (16 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Laptop/15.6 FHD IPS Display/Metal Body/Silver/1.5 Kg/MSO 2021/3 Years WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Aspire 3 (2025) Intel Core i3 13th Gen 1305U - (24 GB/512 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home) Thin and Light Laptop/15.6 FHD IPS Display/Metal Body/Silver/1.5 Kg/MSO 2021/3 Years WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 3 5300U Processor, 16 GB RAM, 512GB SSD, Full HD, 15.6/39.62cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59KG, AL15-41, Metal Body, Premium Thin and Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Aspire Lite, Intel Core i3 13th Gen - 1305U, 16GB RAM, 512GB SSD, Full HD 15.6/39.62 cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-53, Metal Body, 36 WHR, Thin and Light Premium LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Aspire 3, 13th Gen, Intel Core i5-1334U Processor Laptop with 35.56 cm (14) FHD LED-Backlit IPS Display (16GB RAM/512GB SSD/Intel Graphics/Win11Home) A324-53 Backlit Keyboard Steel Gray 1.45KGView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer [SmartChoice Aspire 3 Laptop Intel Core Celeron N4500 Processor Laptop (8 GB LPDDR4X SDRAM/512 GB SSD/Win11 Home/38 WHR/HD Webcam) A325-45 with 39.63 cm (15.6) HD Display, Pure Silver, 1.5 KGView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
acer Professional 14[New Launch], 13th Gen Intel Core i7-1355U Turbo Boost, 32GB DDR4, 1TB SSD, Win11 Pro, MSO21, 14inch FHD Laptop, 3 Year Warranty, Metal ID, Fingerprint, Backlit KB, Silver, 1.34kgView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer ALG, Intel Core i5 13th Gen - 13420H, NVIDIA GeForce RTX 3050-6GB DDR6, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, 144Hz, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.99 KG, AL15G-53,Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
DELL 14 (2025) Intel Core i5 13th Gen 1335U - (16 GB/512 GB SSD/Intel Graphics/Windows 11 Pro) Thin and Light Business Laptop/14.1 FHD Display/Grey/1.5 kg/MS Office 2021/3 Years ADP WarrantyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Dell Gaming G15-5530, Intel Core i5 13th Gen-13450HX, NVIDIA GeForce RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 250nits 15.6/39.62cm, 120Hz, Windows11, MSOffice 2021,Dark Shadow Gray,2.65Kg Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Dell SmartChoice G15-5530, Intel Core i5 13th Gen - 13450HX, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, Windows 11, MS Office 21, Dark Shadow Grey, 2.65Kg Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Dell 15, Intel Core i3 13th Gen - 1305U, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, Windows 11, MSO21, Titan Grey, 1.69kg, 120Hz 250 nits Display, 15 Month McAfee, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Dell Vostro, Intel Core i3 13th Gen - 1305U, 16GB DDR4 RAM, 512GB, FHD 15.6/39.6 cm, Windows 11, Office H&S 2024, Carbon Grey, 1.66Kg, 120Hz 250 nits Narrow Border Display, Intel UHD Graphics LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Dell Inspiron 3530, Intel Core i7 13th Gen - 1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6/39.62 cm, Windows 11, Office H&S 2024, Silver, 1.62kg, Backlit KB, M365, 15 Month McAfee, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Dell Inspiron 3535, AMD Ryzen 5-7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD WVA IPS 15.6/39.62 cm, Windows 11, MSO24, Platinum Silver, 1.67kg, 120Hz, Standard Keyboard, 15 Month McAfee, Thin & Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}