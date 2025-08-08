Subscribe

Sale prices extended: Save up to 60% on laptops, tablets and more gadgets in Mega Electronics Day Sale

Amazon has extended its sale prices with fresh Electronics Day deals. From smartwatches to audio gear, grab the best tech at unbeatable prices before this surprise sale ends.

Amit Rahi
Published8 Aug 2025, 11:45 AM IST
Best gadget deals still live in the electronics sale
Best gadget deals still live in the electronics sale

Just when you thought the savings were over, Amazon has surprised shoppers by extending its gadget sale under a fresh new banner, the Electronics Day Sale. Whether you missed the main event or want one last chance to upgrade your tech, this finale brings back major deals on top-rated gadgets across every category.

Our PicksFAQs

Our Picks

From smartwatches and wireless earbuds to portable speakers and smart home devices, the discounts are still impressive. With prices slashed for a limited time, now’s your chance to bag the best-selling gadgets at brilliant value. Here are the top picks you shouldn't miss while the offers last.

Laptops are available at up to 43% off during the Amazon Sale

Top-rated laptops are now up to 43% off in the Amazon Sale. From productivity workhorses to ultra-portable options, the deals cover all needs and budgets.

Brands like HP, Dell, ASUS, and Lenovo are offering exciting models. Look out for extra savings via exchange offers, No Cost EMI, and bank card discounts.

Gaming laptops now available at 38% off in the Amazon Sale

Upgrade your gaming setup with powerful gaming laptops now available at up to 38% off. These machines come packed with dedicated GPUs, high refresh rate displays, and superior cooling.

Top models from Acer, MSI, ASUS, and HP are on offer. Pair your purchase with No Cost EMI, exchange deals, or bank discounts to get the best value.

Tablets get a massive 48% discount on Amazon

Tablets for work, study, and entertainment are now available at up to 48% off. Enjoy sleek designs, vibrant displays, and long battery life—all at affordable prices.

Choose from leading brands like Samsung, Xiaomi, Apple, and OnePlus. Look for bundle offers, bank deals, and EMI plans for maximum savings.

Smartwatches now up to 60% off in the Amazon Sale

Track your health and stay connected with smartwatches now discounted by up to 60%. Get features like SpO2 monitoring, AMOLED displays, and Bluetooth calling.

Popular choices from Samsung, Amazfit and more are available. Enjoy extra discounts with No Cost EMI and instant bank offers during the sale.

Earphones available at 62% off in the Amazon Sale

Upgrade your audio with wired and wireless earphones at up to 62% off. These offer crisp sound, deep bass, and long battery life—perfect for calls and music.

Top brands like Samsung, OnePlus, boAt, and JBL have strong offers. Watch out for additional discounts through coupons and bank card deals.

Bluetooth speakers now available at 55% off on Amazon

Turn up the volume with portable Bluetooth speakers at up to 55% off. Get punchy bass, stereo sound, and hours of battery life—perfect for travel or parties.

Brands like Sony, JBL and more are offering big price drops. Pair it with card offers or exchange deals for even more savings.

Similar articles for you

Top 10 windows laptops from Dell, Asus and more for August 2025

Top 5 laptops under 60000: Best picks from Apple, Dell and more

Top 10 best seller tablets in 2025, buyers are picking from budget favourites to flagships

10 Best smartwatch deals from top brands with up to 90% off! Last chance, Amazon Great Freedom Festival ends tonight

Disclaimer: Mint has an affiliate marketing partnership, which means we may get some commission on purchases you make through the retailer sites links provided. These partnerships do not influence our editorial content, which is free from any bias or marketing pitch. We strive to provide accurate and unbiased information to help you make informed decisions. We recommend verifying details with the retailer before making a purchase.

 

 
Catch all the Technology News and Updates on Live Mint.
Business NewsTechnologyGadgetsSale prices extended: Save up to 60% on laptops, tablets and more gadgets in Mega Electronics Day Sale

FAQs

What is the Amazon Electronics Day Sale?

It’s a continuation of Amazon’s previous gadget sale, offering extended deals on electronics and smart devices for a short period.

Are the deals really different from the previous sale?

Some are carried forward, while others are newly added. It’s a mixed bag of old favourites and fresh bargains.

Can I still get bank or exchange offers?

Yes, select gadgets still come with additional bank discounts, no-cost EMI, and exchange offers, depending on availability.

Is this sale across all categories?

No, it's focused on electronics and gadgets — not fashion, home, or groceries.

Will prices go back up after this event?

Yes, once the Electronics Day Sale ends, these extended prices will likely revert to standard rates.

Read Next Story