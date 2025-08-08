Sale prices extended: Save up to 60% on laptops, tablets and more gadgets in Mega Electronics Day Sale

Acer [SmartChoice Aspire Lite AMD Ryzen 5-5625U Processor, 16 GB/512 GB, Full HD, 15.6/39.62 cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59 kg, AL15-41, Metal Body, Thin and Light LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Dell 15 Thin & Light Laptop, 13th Generation Intel Core i3-1305U Processor, 8GB DDR4 + 512GB SSD, 15.6 (39.62cm) FHD 120Hz 250 nits Display, Windows 11 + MSO21, 12 Month McAfee, Grey, 1.69kgView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#featuredFlag}}{{/featuredFlag}} {{^featuredFlag}}{{#percentage}}{{/percentage}}{{/featuredFlag}}
Lenovo Yoga Slim 7 Intel Core Ultra 5 125H 14(35.5cm) WUXGA-OLED 400Nits Laptop (16GB RAM/512GB SSD/AI PC/2Wx4 Speakers/Windows 11/Office Home 2024/1Yr ADP Free/Grey/1.39Kg), 83CV0085INView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo Smartchoice Ideapad Slim 3 13Th Gen Intel Core I7-13620H 15.3 Inch(38.8Cm) WUXGA IPS Laptop(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Backlit Keyboard/1Yr ADP Free/Grey/1.6Kg),83K100CJINView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook 15,13th Gen,Intel Core i5-13420H(Intel UHD iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6/60Hz/Backlit Keyboard/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Quiet Blue/1.70 kg) X1502VA-BQ836WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS Vivobook S16, Intel Core Ultra 5 225H, Metallic Design Laptop (Intel iGPU/16GB RAM/512GB SSD/FHD+/16/144Hz/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Cool Silver/1.7 Kg) S3607CA-RP065WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP 15, 13th Gen Intel Core i7-1355U (16GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, 15.6’’/39.6cm, Win11, M365(1yr)* Office 24, Silver, 1.59kg, Iris Xe, FHD Camera w/Shutter, Backlit Laptop fd0468tu/fd0515tuView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion), QC Snapdragon X (16GB LPDDR5x, 1TB SSD) 2K, 14/35.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.35kg, he0015QU, Ultra Light-Weight, Next-Gen AI LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Acer Nitro V 16, Intel Core i5-14th Gen 14450HX Processor,RTX 4050-6 GB GDDR6,16GB/512 GB,WUXGA IPS, 16.0/40.64cm, 165 Hz, Win 11 Home,Obsidian Black,2.5 kg, ANV16-71, Backlit kB, Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo LOQ AMD Ryzen 7 7435HS | NVIDIA RTX 3050A 4GB (24GB RAM/512GB SSD/144Hz Refresh Rate/15.6 (39.6cm)/Windows 11/Office Home 2024/3 Mon. Game Pass/Grey/2.4Kg), 83JC00GDIN AI Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo Smartchoice LOQ AMD Ryzen 7 7435HS, NVIDIA RTX 4050-6GB, 24GB RAM, 512GB SSD, 15.6/39.6cm, Windows 11, MS Office Home 2024, Grey, 2.4Kg, 83JC00EGIN, 100% sRGB, 3 Mon. Game Pass Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Dell G-series-15-5530-laptop - 15.6-inch FHD, Intel Core i5-13450HX, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050, Orange Backlit Keyboard & G-Key, Windows 11 Home, Dark Shadow Gray, 2.65 KgView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Victus, 13th Gen Intel Core i5-13420H, 6GB RTX 3050,16GB DDR4 Upgrade (Upto 32GB) 512GB SSD, FHD,144Hz,300 nits,IPS, 15.6/39.6cm, Win11, M365* Office24, Mica Silver,2.3kg, fa2700TX, Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
ASUS TUF F16, 14th Gen, Intel Core i7 14650HX, Gaming Laptop(RTX 5060-8GB/115W TGP/16GB/1TB /FHD+/16/165Hz/90WHrs/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Jaeger Gray/2.2 Kg) FX608JMR-RV049WSView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HP Victus, 13th Gen Intel Core i7-13620H, 8GB RTX 5050 (Upgradeable 24GB DDR5, 1TB SSD) FHD, 144Hz, IPS, 300nits, 15.6/39.6cm, Win11, M365*Office24, Mica Silver, 2.29kg, fa2309TX, RGB, Gaming LaptopView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo Tab M11 with Pen| Wi-Fi Connectivity| 8 GB RAM, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera, GreenView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo {Smartchoice) Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 256 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6eView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Tab S9 FE [Smartchoice], RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, GrayView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Xiaomi Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2) Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos | Graphite GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Redmi Pad 2, Active Pen Support, 27.94cm(11) Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 4GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, GreenView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch6 Classic Bluetooth (43mm, Black, Compatible with Android only) | Introducing BP & ECG FeaturesView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Active Edge 46mm Smartwatch, AI Health Coach for Gym, Outdoor Activity & Exercise, Ultra Long 16 Days Battery, 10ATM Water Resistance, Stylish Rugged Design, Android/iOS, GPS (Mint Green)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Silver, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG MonitorView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
OnePlus Watch 2 with Wear OS4,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100 hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,Stainless Steel & Sapphire Crystal Build,Dual Frequency GPS,IP68 & Bluetooth Calling (Black Steel)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Active 2 44mm AMOLED Smart Watch, Built in GPS, 10day Battery, 5ATM Water Resistant, for iOS & Android, Accurate Readings, 2000 Nits Bright, 160+ Sports Mode, Sleep Monitor, Black SiliconeView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Amazfit Active Smart Watch with AI Fitness Exercise Coach, GPS, Bluetooth Calling & Music, 14 Day Battery, 1.75 AMOLED Display & Alexa-Enabled, Fitness Watch for Android & iPhone (Midnight Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
HUAWEI Watch GT 5 41mm Smartwatch, Up to 7 Days Battery Life, iOS & Android Compatible,Built in Maps, Pro-Level Sports Call&Message Reply, Free FreeBuds 5I (White)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Buds FE (Graphite)| Powerful Active Noise Cancellation | Enriched Bass Sound | Ergonomic Design | 30-Hour Battery LifeView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Sony WF-C700N Noise Cancellation Bluetooth Earbuds with Mic, TWS, Up to 20Hrs Battery, Adaptive Sound Control- BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy in Ear Wireless Earbuds 3 Pro (Silver) with Galaxy Ai | Adaptive ANC | Real-Time Interpreter | 24-Bit Hi-Fi Audio | Up to 37H Battery | Ip57View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Huawei FreeClip, Innovative Clip Design, Intensive Open-Ear Listening Experience, AI Background Noise Cancellation for Calls, Super Long Battery Life, Android & iOS, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 Earbuds, BTv5.4 with Auracast, TrueResponse Drivers, Adaptive ANC, Anti‑Wind + Transparency Modes, 30 Hrs Battery, Qi Fast Charge, 6‑Mics, 2Y Warranty, Black-CopperView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Samsung Galaxy Buds Core (Black) with Galaxy AI | Powerful Active Noise Cancellation | Enriched Bass | IP54View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
JBL New Launch Tune Beam 2 TWS, ANC Earbuds, 48Hr Playtime,Dual Connect, Ambient Aware, Relax Mode, Customized EQ with Headphones App, 6 Mics for Clear Calls, Spatial Sound, Personi-Fi 3.0 (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
SONY ULT Field 1 with Massive Bass,12hrs Playtime,Hands Free Calling (with MIC),IP67(Waterproof,Dustproof,Rustproof),Sound Connect App,Wireless Bluetooth Speaker-BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
soundcore by Anker Motion+ Bluetooth Speaker with Hi-Res 30W Audio, Extended Bass and Treble, Wireless HiFi Portable Speaker with App, Customizable EQ, 12-Hour Playtime, IPX7 Waterproof, and USB-CView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Marshall Emberton II 20 W Wireless Bluetooth Portable Outdoor Speaker (Black & Brass)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Sony New ULT Field 3 with Massive Bass| 24hr Playtime| Hands Free Calling(with Mic),IP67 (Waterproof,Dustproof,Rustproof),Shoulder Strap,Quick Charge,Wireless Bluetooth Speaker(SRS-ULT30)-GreyView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}
Bose New SoundLink Flex Portable Bluetooth Speaker (2nd Gen), Portable Outdoor Speaker with Hi-Fi Audio, Up to 12 Hours Battery Life, Waterproof and Dustproof, BlackView Details {{#product}} View Details {{/product}}
|{{#rating}} {{/rating}}
{{#productPrice}} ₹{{productPrice}} {{/productPrice}}
{{#discountedPrice}} ₹{{discountedPrice}} {{/discountedPrice}}
| {{#percentage}}{{/percentage}}