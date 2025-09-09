Save more with lowered GST on smart TVs, projectors, headphones and more; upgrade your tech now

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B (Black)View Details {{#product}} View Details {{/product}}
LG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR7500PSC (Dark Iron Gray)
Philips 139 cm (55 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55PQT8100/94
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA55UE81AFUXL
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 7 4K Ultra HD AI Smart Mini LED Google TV K-55XR70 (Black)
Lumio Arc 5 Projector | Official Google TV & Netflix | 1080p Full HD | 200 ANSI Lumens | Upto 100 Screen | Auto Keystone & Focus | Obstacle Avoidance | HDMI Arc | Dolby Audio | Bluetooth Speaker
WZATCO Yuva Go Android 13.0 Smart Projector, 1080P & 4K Support, Rotatable Design, Auto & 4D Keystone with Netflix, Prime etc, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, ARC, 720P Native, White
E GATE Atom 3X | Real Full HD 1080p Native, 13.0 Automatic Android Projector | 300 ISO | Rotatable Design | 4K HDR Support | Inbuilt Netflix, Prime | ARC-HDMI, USB, Wifi-6, BT, Screen Mirroring, Egate
Portronics Beem 520 Smart LED Projector with Built-in Stand, Supports 1080p, 2200 Lumens, Ceiling Mountable, Bluetooth & Wi-Fi, Auto Keystone, 720p HD Native, 3W Speaker, Adjustable Height & Angle
WZATCO Yuva Go Plus, Full HD 1080p Native, Android 13.0 Smart Home Projector 4k Ultra HD, Rotatable Design, Auto & 4D Keystone with Netflix, Prime etc, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, ARC, White
Portronics Beem 440 Smart LED Projector with 720p HD Resolution, Rotatable Design, Built-in Streaming Apps (Netflix, Prime Video, Hotstar), 2000 Lumens, Screen Mirroring, 3 Watts Speaker (White)
Zebronics PixaPlay® 73 Android Smart Projector, 720p Native, Support 4K, OTT Apps (Netflix, PrimeVideo, Hotstar), 200° Rotatable, 3300 Lumens, Auto Keystone, Miracast, 3W Speaker, 130 Screen, WiFi|BT
Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black
Marshall Major IV Wireless Bluetooth On Ear Headphone with Mic (Black)
Sony WH-1000XM4 Industry Leading Wireless Noise Cancellation Bluetooth Over Ear Headphones with Mic for Phone Calls, 30 Hours Battery Life, Quick Charge, AUX, Touch Control and Voice Control - Black
Sennheiser Momentum 4 Wireless Over Ear Headphones, German Design, ANC, 60h Battery, Customizable Sound, 4 Digital Mics for Crystal-Clear Calls, Multipoint Connectivity, 2 Yr Warranty, Black/Copper
Sony WH-1000XM5 Best Active Noise Cancelling Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic for Clear Calling,Battery Life 30 Hours -Black
Bose New QuietComfort Wireless Noise Cancelling Headphones, Bluetooth Over Ear Headphones with Up to 24 Hours of Battery Life - Black
Sony ULT Wear WH-ULT900N Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Massive Bass, Up to 50Hrs Battery-Grey
JBL Live 770NC True Adaptive Noise Cancellation Headphones Wireless Over Ear, Spatial Sound, 65Hrs Playtime, Speed Charge, Multipoint Connect and Personi-Fi 2.0, BT 5.3, Google Fast Pair, Alexa, Black
JBL Live Pro 2 Premium in Ear Wireless TWS Earbuds, ANC Earbuds, 40Hr Playtime, Dual Connect, Customized Bass with Headphones App, 6 Mics for Clear Calls, Wireless Charging, Alexa Built-in (Black)
JBL New Launch Live Beam 3 TWS,Hi-Res Audio True ANC Earbuds,Smart Case with Touch Display,48H Playtime,Wireless Charging,6 Mic,Multipoint Connection,Ip55 Proof, Headphones App,Personi-Fi 3.0 (Blue)
Sony WF-C700N Noise Cancellation Bluetooth Earbuds with Mic, TWS, Up to 20Hrs Battery, Adaptive Sound Control- Black
JBL New Launch Tune Beam 2 TWS, ANC Earbuds, 48Hr Playtime,Dual Connect, Ambient Aware, Relax Mode, Customized EQ with Headphones App, 6 Mics for Clear Calls, Spatial Sound, Personi-Fi 3.0 (Black)
JBL New Launch Tune Buds 2 TWS, ANC Earbuds, 48Hr Playtime,Dual Connect, Ambient Aware, Relax Mode, Customized EQ with Headphones App, 6 Mics for Clear Calls, Spatial Sound, Personi-Fi 3.0 (Black)
OnePlus Buds Pro 3 Bluetooth TWS in-Earbuds Dual Drivers, Dual Dacs, Dynaudio Eqs, AI-Powered Translator, Up to 50Db Adaptive Noise Cancellation, Up to 43Hrs Battery.
OnePlus Buds Pro 2 Bluetooth TWS in Ear Earbuds, Spatial Audio Dynamic Head Tracking,co-Created with Dynaudio,Upto 48dB Adaptive Noise Cancellation,Upto 40Hrs Battery[Green]
Marshall Emberton II 20 W Wireless Bluetooth Portable Outdoor Speaker (Black & Brass)
Sony ULT Field 1 with Massive Bass,12hrs Playtime,Hands Free Calling (with MIC),IP67(Waterproof,Dustproof,Rustproof),Sound Connect App,Wireless Bluetooth Speaker-Black
Beats Pill – Wireless Bluetooth Speaker and Portable Charger via USB-C – Up to 24 Hours Battery Life, IP67 Water Resistant, Apple & Android Compatible, Built-in Microphone – Matt Black
JBL Charge 5 Wi-Fi, Wireless Portable Bluetooth Speaker, Original Pro Sound, 20 Hours Playtime, Deep Bass, Built-in Powerbank, Wi-Fi with AirPlay, IP67 Water & Dustproof, One App (Black)
Sonos Era 100 | Smart Speaker with WiFi, Bluetooth, Amazon Alexa - White
Bose SoundLink Revolve+(Series II) Portable and Long-Lasting Bluetooth Speaker with 360° Wireless Surround Sound, 17 Hours of Battery Life, Water and Dust Resistant (Triple Black)
Acer Nitro Vg271U M3 27 Inch IPS Wqhd 2560X1440 Pixels Gaming Backlight Led LCD Monitor|180Hz Refresh Rate|0.5 Ms Response|Dci-P3 95%,Hdr10 Support|2X Hdmi,1X Dp|Eye Care|Stereo Speakers,Black
LG 32MR50C (32 Inch) Full HD Curved Monitor (1920 x 1080) with 100Hz, 5ms, VA Panel, AMD FreeSync™, HDMI X 2, VGA, Headphone Out, Tilt, Reader Mode, Flicker Safe, 3-Side Virtually Borderless - Black
Dell 24 inch P2425H Monitor IPS FHD|100Hz| 99% sRGB | 250 cd/m2 (Typical) 5ms| 1500:1 Contrast Ratio| 5X USB 3.2 Gen1 1x HDMI 1.4 1xDP 1xVGA| Height Tilt Swivel Pivot |USB-C Downstream | Flicker Free
LG 29WQ500 (29 inch) UltraWide FHD (2560 x 1080) IPS Monitor with AMD FreeSync™, 100Hz, 1ms, HDR10, OnScreen Control & Dual Controller, 3-Side Virtually Borderless, Dynamic Action Sync - Black
BenQ GW2786TC 27 IPS 100Hz Full HD Coding Monitor |USB-C(65W PD)| Daisy Chain| 99% sRGB| Coding Mode| Height Adjust|HDMI| DP| USB Hub| 2Wx2 Speakers| Eye Care| Noise Cancelling Microphone (White)
Samsung 27 (68.5cm) Odyssey G5 Fast IPS 2K Gaming Monitor|QHD 2560 x 1440|180 Hz|1ms|350nits|HDR 400
MSI MAG 27CQ6F 27 Inch 2K WQHD Curved Gaming Monitor - 1500R 2560 x 1440 Rapid VA Panel, 180 Hz / 0.5ms (GtG, Min.), Adaptive-Sync - DP 1.4a, HDMI 2.0b CECView Details {{#product}} View Details {{/product}}
