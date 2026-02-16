Amid Concerns Over AI Eating Up Jobs, IT Minister Vaishnaw Says Upskilling & Reskilling Is Essential
Union Minister Ashwini Vaishnaw at India AI Impact Summit 2026: AI as a Creator’s Ally, Not Competitor! In insightful session with MPA CEO Charles Rivkin, Vaishnaw highlights job creation via Indian Institute of Creative Technology (IICT) campuses, advanced labs & content creator labs in 15,000 schools/colleges. Emphasizes AI complements human creativity, protects IP rights & entrepreneurship. Warns deepfakes threaten society—needs global resolution. “AI should enhance, not replace creators.”