BMW Recalls Over 87,000 Vehicles Over SHOCKING Safety Risk | Explained

BMW Recalls 87,000+ Vehicles Worldwide Over Engine Starter Fire Risk! German luxury carmaker issues massive global recall for starters made July 2020–July 2022—excessive electromagnet wear could cause short circuits, overheating & vehicle fires while driving. Affects 16 models; owners urged to replace immediately & avoid leaving cars unattended with engine running (especially remote start). BMW: “Worst-case scenario: fire while driving.” Proactive fix underway—no major earnings impact expected.

Published13 Feb 2026, 09:29 PM IST
Business NewsVideosBMW Recalls Over 87,000 Vehicles Over SHOCKING Safety Risk | Explained
