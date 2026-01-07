Subscribe

Britain’s Demographic Turning Point: Are Immigrants UK’s Only Hope Now?

Britain's Historic Demographic Flip: Deaths to Permanently Outnumber Births from 2026! Resolution Foundation warns UK crosses threshold unseen since early 1900s—native population shrinks forever. Pandemic spikes temporary; now structural. Net migration now sole driver of growth/stagnation/decline. Starmer vows cuts amid Reform UK surge, but lower numbers risk older, slower economy. Europe-wide birth rate crisis intensifies migration debate.

Published7 Jan 2026, 11:24 PM IST
