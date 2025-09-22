California Bans ICE, Law Enforcers From Wearing Masks In Fresh Feud With Trump AdministrationUpdated: 22 Sept 2025, 11:33 pm IST
California Gov. Gavin Newsom signs historic No Secret Police Act banning masks for ICE and law enforcement, effective January 1, 2026! In a bold strike against Trump's immigration crackdown, the law prohibits face coverings like balaclavas during operations, citing raids in Los Angeles where masked agents sparked protests and violence. Exceptions for medical masks and undercover work, but Trump officials call it despicable.