Pentagon's Stark Warning: China's Military Buildup Threatens US Homeland! New report under Trump reveals Beijing's rapid transformation—hypersonics outpacing America, evading defenses. Studying Ukraine war, deepening Russia ties, pressuring Taiwan. Golden Dome shield revived. Sharpest assessment yet amid domestic focus shift.
