Business News/ Videos / China To Overtake U.S. Military? Pentagon Sounds Alarm On Hypersonic Missiles, Homeland Risks

China To Overtake U.S. Military? Pentagon Sounds Alarm On Hypersonic Missiles, Homeland Risks

Updated: 25 Dec 2025, 08:06 pm IST Livemint

Pentagon's Stark Warning: China's Military Buildup Threatens US Homeland! New report under Trump reveals Beijing's rapid transformation—hypersonics outpacing America, evading defenses. Studying Ukraine war, deepening Russia ties, pressuring Taiwan. Golden Dome shield revived. Sharpest assessment yet amid domestic focus shift.

 
