De-dollarisation & BRICS: How US Dollar As Fiat Currency Is Facing Existential & Credibility CrisisUpdated: 23 Jan 2026, 12:35 pm IST
Fiat money is government-issued currency, like the US Dollar or Euro, that isn't backed by a physical commodity (like gold) but derives its value from trust in the issuing government and market supply/demand. When one side keeps printing more currency while the other side worries about geopolitical risks, that balance breaks.