Business News/ Videos / 'Every Working Indian Must Have A Pension Account…', PFRDA Boss Outlines NPS Goals, Empowering PFMs

‘Every Working Indian Must Have A Pension Account…’, PFRDA Boss Outlines NPS Goals, Empowering PFMs

Updated: 29 Oct 2025, 12:51 pm IST Livemint

‘Every Working Indian Must Have A Pension Account…’, PFRDA Boss Outlines NPS Goals, Empowering PFMs | Mint Money PFRDA chairman S. Ramann outlines the regulator’s shift from designing centralised NPS products to empowering pension fund managers to innovate and expand India’s retirement coverage. Watch: Mint’s Deepti Bhaskaran in conversation with PFRDA chairperson S. Ramann