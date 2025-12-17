Rajya Sabha HEATED Clash: Raghav Chadha & Digvijaya Singh Grill Nitin Gadkari on Toll Taxes & Pothole-Ridden Highways! AAP & Congress MPs slam pay tolls on incomplete roads policy. Gadkari defends with stats—but gets EXPOSED on his own past statements? Praveen Gautam analyses the fiery exchange & minister's contradictions!
Recommended For You
Feedback
Select your Category
Your Message
No Network
Server Issue
Internet Not Available
Wait for it…
Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.