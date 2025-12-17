English
Business News/ Videos / Gadkari vs Chadha on Toll: Big Rejig In 2026? Minister’s BIG Announcement after Chadha’s Demand

Gadkari vs Chadha on Toll: Big Rejig In 2026? Minister’s BIG Announcement after Chadha’s Demand

Updated: 17 Dec 2025, 10:50 pm IST Livemint

Rajya Sabha HEATED Clash: Raghav Chadha & Digvijaya Singh Grill Nitin Gadkari on Toll Taxes & Pothole-Ridden Highways! AAP & Congress MPs slam pay tolls on incomplete roads policy. Gadkari defends with stats—but gets EXPOSED on his own past statements? Praveen Gautam analyses the fiery exchange & minister's contradictions!

 
