Macron’s Viral Davos Sunglasses Send iVision Tech Shares Soaring 28%! French President’s aviator shades (Pacific S 01 by Henry Jullien, €659) spark massive meme frenzy & comparisons to Tom Cruise in Top Gun. Stock jumps biggest single-day gain ever, adding €3.5M market cap in two sessions. CEO Stefano Fulchir: “Wow effect.” Gifted in 2024; Macron reportedly paid & chose French-made. Eyes protected due to burst vessel. Even Trump jokes about it!
Recommended For You
Feedback
Select your Category
Your Message
No Network
Server Issue
Internet Not Available
Wait for it…
Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.