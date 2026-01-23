English
  • English
  • हिंदी
Active Stocks
Fri Jan 23 2026 15:59:42
  1. Eternal share price
  2. 258.65 -6.29%
  1. Tata Steel share price
  2. 187.55 -0.92%
  1. NTPC share price
  2. 336.80 -1.66%
  1. ICICI Bank share price
  2. 1,343.35 -0.17%
  1. Bharat Electronics share price
  2. 409.90 -1.84%
Business News/ Videos / How Macron’s $775 Viral Sunglasses In Davos Sparked iVision’s BIGGEST EVER One Day Stock Rally

How Macron’s $775 Viral Sunglasses In Davos Sparked iVision’s BIGGEST EVER One Day Stock Rally

Updated: 23 Jan 2026, 07:28 pm IST Livemint

Macron’s Viral Davos Sunglasses Send iVision Tech Shares Soaring 28%! French President’s aviator shades (Pacific S 01 by Henry Jullien, €659) spark massive meme frenzy & comparisons to Tom Cruise in Top Gun. Stock jumps biggest single-day gain ever, adding €3.5M market cap in two sessions. CEO Stefano Fulchir: “Wow effect.” Gifted in 2024; Macron reportedly paid & chose French-made. Eyes protected due to burst vessel. Even Trump jokes about it!

 
Recommended For You

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Yes, Continue

You are just one step away from creating your watchlist!

Login Now

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.

Your session has expired, please login again.

Yes, Continue