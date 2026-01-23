How Macron’s $775 Viral Sunglasses In Davos Sparked iVision’s BIGGEST EVER One Day Stock RallyUpdated: 23 Jan 2026, 07:28 pm IST
Macron’s Viral Davos Sunglasses Send iVision Tech Shares Soaring 28%! French President’s aviator shades (Pacific S 01 by Henry Jullien, €659) spark massive meme frenzy & comparisons to Tom Cruise in Top Gun. Stock jumps biggest single-day gain ever, adding €3.5M market cap in two sessions. CEO Stefano Fulchir: “Wow effect.” Gifted in 2024; Macron reportedly paid & chose French-made. Eyes protected due to burst vessel. Even Trump jokes about it!