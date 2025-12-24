New Indian Consular Centre Opens in Los Angeles! Faster passport renewals, OCI cards, visas & more for NRIs in California. VFS Global-operated ICAC slashes wait times—extended hours, weekends available. Part of 8 new US centres (total 17) - decentralised services for 5M+ Indian diaspora. End to long queues & distant travel!
