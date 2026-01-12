Hello User
Business News/ Videos / How Trump’s U.S. Sent A WARNING To Xi Jinping’s China With Maduro’s Capture

How Trump’s U.S. Sent A WARNING To Xi Jinping’s China With Maduro’s Capture

Updated: 12 Jan 2026, 11:59 pm IST Livemint

Trump’s Venezuela Raid Sends SHOCKWAVES to Beijing! US forces storm Caracas, capture Maduro & wife—dozens dead, Chinese/Russian air defenses neutralized in minutes. Billions in oil funds frozen in US accounts. Message clear: Stay out of America’s backyard. China’s 20-year Latin America push (loans, ports, oil deals) exposed as vulnerable. Cuba intel stations, Panama Canal firms, Argentina/Peru bases now in crosshairs. Power play escalates!