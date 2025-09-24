Hello User
Business News/ Videos / Indians Express Anger & Frustration Over Trump's H1B Visa Fee Hike | ' We Indians Run Their Economy'

Indians Express Anger & Frustration Over Trump's H1B Visa Fee Hike | ' We Indians Run Their Economy'

Updated: 24 Sept 2025, 04:26 pm IST Abhinav Trivedi

Trump's sudden H1B visa Fee hike to $100,000 has taken many Indians by surprise. In this episode of Say What Abhinav Trivedi, Deputy Editor, LiveMint, goes out and talks to Indians, young and old and asks them their opinion on Donald Trump's decision and what impact will it likely have on Indian & American Economies. What ar #donaldtrump #h1bvisa #visa #usatoday #india #narendramodi #makeinindia #abhinavtrivedi #indiansinusa #itsectorstocks #itsectorjobs #infosys #wipro #tcs #techmahindrashare #technology #visa #passport #america