Indigo CEO Confirms: Will Take Time To Return To A Normal Situation, Would Be Between...Updated: 05 Dec 2025, 08:05 pm IST
IndiGo CHAOS: CEO Pieter Elbers admits 1,000+ flights CANCELLED today—worst day yet! Amid 3-day meltdown from system reboot, crew shortages & FDTL norms, airline apologizes: Shaken our 19-year reliability. Full recovery? Dec 10-15, despite govt's Monday promise. Cancellations drop below 1K tomorrow. Stranded passengers, refunds assured—don't rush airports! What's behind India's biggest airline crisis?