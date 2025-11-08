Inside India’s Strategic Oil Refill Plan And Why It Matters

India ramps up Strategic Petroleum Reserves amid Brent crude dip to $65/barrel & looming US sanctions on Russian giants Rosneft/LUKOIL on November 8, 2025! Modi govt fast-tracks procurement & expansion to hit IEA's 90-day benchmark (current 70-72 days). 88% oil imports at risk—$1 rise adds $1.5B bill! Watch the energy shield!
