Inside Nvidia's $20 Billion Gamble Ever: The Mega Groq AI Deal Explained

Inside Nvidia’s $20 Billion Gamble Ever: The Mega Groq AI Deal Explained

Updated: 25 Dec 2025, 11:18 pm IST Livemint

Nvidia DROPS $20B Bomb: Buys Groq Assets in Biggest Deal Ever! AI chip king absorbs inference powerhouse (ex-Google engineers' ultra-fast tech)—cloud business stays independent, founder & team join Nvidia. Shuts rivals' door amid exploding inference demand (chatbots, search, enterprise AI). Jensen Huang: Strengthens dominance as Meta/Google/OpenAI chase alternatives. AI arms race intensifies!