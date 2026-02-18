Subscribe

KPMG’s Own AI Detection Tool Catches Partner Using AI To Pass AI Training Test, Fined $7,000

KPMG’s Own AI Detection Tool Catches Partner Using AI To Pass AI Training Test, Fined $7,000 A partner at consultancy firm KPMG has been fined AUD 10,000 (around $7,000 or 640,000) after being caught using artificial intelligence to cheat during an internal training course on AI. The unnamed partner is among more than two dozen staff members at KPMG Australia who have been caught using AI tools to cheat on internal exams since July, The Guardian reported.

Livemint
Published18 Feb 2026, 03:22 PM IST
Advertisement
KPMG’s Own AI Detection Tool Catches Partner Using AI To Pass AI Training Test
AI Quick Read
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Business NewsVideosKPMG’s Own AI Detection Tool Catches Partner Using AI To Pass AI Training Test, Fined $7,000
Read Next Story