KPMG’s Own AI Detection Tool Catches Partner Using AI To Pass AI Training Test, Fined $7,000
A partner at consultancy firm KPMG has been fined AUD 10,000 (around $7,000 or ₹640,000) after being caught using artificial intelligence to cheat during an internal training course on AI. The unnamed partner is among more than two dozen staff members at KPMG Australia who have been caught using AI tools to cheat on internal exams since July, The Guardian reported.