Business News/ Videos / Netflix's $72Bn Warner Bros Takeover May Have A 'PROBLEM': Why Is Trump Threatening The Merger?

Netflix’s $72Bn Warner Bros Takeover May Have A ‘PROBLEM’: Why Is Trump Threatening The Merger?

Updated: 08 Dec 2025, 09:46 pm IST Livemint

Trump SLAMS Netflix's $72B Warner Bros takeover: COULD BE A PROBLEM! President vows personal involvement in antitrust review—deal gives streaming giant HBO, DC Comics, Harry Potter & massive market share boost. Writers Guild urges block: Kills jobs, hikes prices, crushes competition! Netflix beat Comcast, Paramount Skydance in bidding war. Will DOJ kill Hollywood's mega-merger? Trump's Oval Office chat with CEO Ted Sarandos revealed—deal faces 2026 scrutiny!

 
