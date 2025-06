Watch: UNMISSABLE Moments From Canada’s G7 Summit | Meloni’s Eye Roll, Trump’s Trip Cut Short

Updated: 18 Jun 2025, 08:33 AM IST

Watch: UNMISSABLE Moments From Canada’s G7 Summit | Meloni’s Eye Roll, Trump’s Trip Cut Short Italy PM Giorgia Meloni rolls her eyes after talking to Macron, Trump drops US-UK agreement papers on the first day of the G7 Summit in Canada. Watch the viral moments from G7 Summit. #g7summit #g7canada #meloni #macron #trump