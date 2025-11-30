'Politics Today TRUMPS Economics & This Is Not A Pun', Jaishankar Explains US, China Dynamics | IIM Dr Jaishankar on Saturday remarked that politics increasingly 'trumps' economics in the present era. The external affairs minister was addressing a gathering after being conferred Honorary Doctorate by IIM-Calcutta at its campus in Kolkata. Watch to know what he said!
