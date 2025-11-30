English
  • English
  • हिंदी
Active Stocks
Fri Nov 28 2025 15:58:32
  1. ITC share price
  2. 404.40 0.11%
  1. Tata Steel share price
  2. 167.85 -0.15%
  1. Tata Motors Passenger Vhcls share price
  2. 356.85 -0.31%
  1. Reliance Industries share price
  2. 1,566.85 0.21%
  1. NTPC share price
  2. 326.60 -0.18%
Business News/ Videos / 'Politics Today TRUMPS Economics & This Is Not A Pun', Jaishankar Explains US, China Dynamics | IIM

'Politics Today TRUMPS Economics & This Is Not A Pun', Jaishankar Explains US, China Dynamics | IIM

Updated: 30 Nov 2025, 03:22 pm IST Livemint

'Politics Today TRUMPS Economics & This Is Not A Pun', Jaishankar Explains US, China Dynamics | IIM Dr Jaishankar on Saturday remarked that politics increasingly 'trumps' economics in the present era. The external affairs minister was addressing a gathering after being conferred Honorary Doctorate by IIM-Calcutta at its campus in Kolkata. Watch to know what he said!

 
Recommended For You

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Yes, Continue

You are just one step away from creating your watchlist!

Login Now

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.

Your session has expired, please login again.

Yes, Continue