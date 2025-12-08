Hello User
Business News/ Videos / SEBI's Big Crackdown On Financial Influencers Explained | Is Realty Of 'Finfluencers' Now Exposed?

Updated: 08 Dec 2025, 04:41 pm IST Abhinav Trivedi

SEBI has barred finfluencer Avadhut Sathe and his company from dealing in securities and ordered their allegedly illegal gains of 546.16 crore to be impounded. Last year, Sebi removed more than 15,000 content sites created by finfluencers spreading misleading financial advice. But Why have certain Finfluencers become a big problem? Abhinav Trivedi Explains #finfluencer #influencers #sebi #rbi #finance #india #abhinavtrivedi #pmmodi #avadhutsathetradingacademy #akshatsrivastava #financialadvice #financialadvisor #mutualfunds #equipou #sharemarket #stockmarket #wealth #rich #richlifestyle