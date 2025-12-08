SEBI's Big Crackdown On Financial Influencers Explained | Is Realty Of 'Finfluencers' Now Exposed?Updated: 08 Dec 2025, 04:41 pm IST
SEBI has barred finfluencer Avadhut Sathe and his company from dealing in securities and ordered their allegedly illegal gains of ₹546.16 crore to be impounded. Last year, Sebi removed more than 15,000 content sites created by finfluencers spreading misleading financial advice. But Why have certain Finfluencers become a big problem? Abhinav Trivedi Explains