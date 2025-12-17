Lok Sabha Debates SHANTI Nuclear Bill: Private Entry into Atomic Energy! MoS Jitendra Singh pushes for 100 GW by 2047 via private participation. Opposition's Shashi Tharoor slams exploitable loophole—govt can exempt plants from license/liability if risk insignificant. Safety vs speed in India's nuclear ambitions?
Recommended For You
Feedback
Select your Category
Your Message
No Network
Server Issue
Internet Not Available
Wait for it…
Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.