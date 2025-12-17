English
Business News/ Videos / Shashi Tharoor Goes NUCLEAR On Modi Government Over New SHANTI Bill | Parliament Winter Session 2025

Shashi Tharoor Goes NUCLEAR On Modi Government Over New SHANTI Bill | Parliament Winter Session 2025

Updated: 17 Dec 2025, 04:49 pm IST Livemint

Lok Sabha Debates SHANTI Nuclear Bill: Private Entry into Atomic Energy! MoS Jitendra Singh pushes for 100 GW by 2047 via private participation. Opposition's Shashi Tharoor slams exploitable loophole—govt can exempt plants from license/liability if risk insignificant. Safety vs speed in India's nuclear ambitions?

 
