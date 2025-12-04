English
  • English
  • हिंदी
Active Stocks
Thu Dec 04 2025 15:58:03
  1. ITC share price
  2. 403.05 0.62%
  1. State Bank of India share price
  2. 948.05 -0.35%
  1. Infosys share price
  2. 1,597.80 1.24%
  1. HDFC Bank share price
  2. 997.25 -0.32%
  1. Reliance Industries share price
  2. 1,538.40 -0.04%
Business News/ Videos / Tech Giants Scramble To Secure Chips As AI Demand SURGES: What’s Happening?

Tech Giants Scramble To Secure Chips As AI Demand SURGES: What’s Happening?

Updated: 04 Dec 2025, 09:23 pm IST Livemint

Global memory chip crisis explodes! Tokyo stores ration HDDs, Chinese phones face price hikes, Google & ByteDance beg suppliers: Take our money, give us everything! DRAM/Flash prices doubled, stockpiles crashed from 17 weeks to just 2–4. AI’s hunger for HBM starved everyday chips—now phones, PCs & data centers suffer. OpenAI alone needs 900K wafers/month by 2029. New fabs take years. Result? Higher gadget prices, delayed AI projects, fresh inflation fears.

 
Recommended For You

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Yes, Continue

You are just one step away from creating your watchlist!

Login Now

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.

Your session has expired, please login again.

Yes, Continue