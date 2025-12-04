Tech Giants Scramble To Secure Chips As AI Demand SURGES: What’s Happening?

Updated: 04 Dec 2025, 09:23 pm IST

Global memory chip crisis explodes! Tokyo stores ration HDDs, Chinese phones face price hikes, Google & ByteDance beg suppliers: Take our money, give us everything! DRAM/Flash prices doubled, stockpiles crashed from 17 weeks to just 2–4. AI’s hunger for HBM starved everyday chips—now phones, PCs & data centers suffer. OpenAI alone needs 900K wafers/month by 2029. New fabs take years. Result? Higher gadget prices, delayed AI projects, fresh inflation fears.