Tharoor To Mamata: Opposition Leaders BASH Modi Govt Over 'Lacklustre' Union Budget 2026 | WATCHUpdated: 01 Feb 2026, 04:41 pm IST
Opposition Slams Union Budget 2026-27! Akhilesh Yadav: “Beyond poor/villagers’ understanding—no jobs, only for 5% people.” Mamata Banerjee: “Three corridors garbage lies—Bengal gets nothing, our GST money taken away.” Shashi Tharoor: “Few details—no Kerala mention for Ayurveda, ship repair.” Shatrughan Sinha: “‘Phenku-lapetu’ budget—no employment, debt relief, farmer welfare; not for Viksit Bharat.” Fierce attacks on jobs, state funds & priorities!