Business News/ Videos / Trump Attacks ABC Reporter Over Epstein, Khashoggi Questions, Calls For License To Be Revoked

Trump Attacks ABC Reporter Over Epstein, Khashoggi Questions, Calls For License To Be Revoked

Updated: 20 Nov 2025, 12:26 am IST Livemint

US President Donald Trump EXPLODES at ABC News reporter during MBS photo-op—threatens broadcast license revocation over Epstein probe on November 18, 2025! In White House clash, Trump defends Saudi Crown Prince, slams hoax question on family deals, bans reporter: No more questions from you! Watch the viral meltdown.

 
