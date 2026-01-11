Trump Locks Down U.S.-Held Venezuela Oil Profits Under New Order | Explained

Trump Locks Down U.S.-Held Venezuela Oil Profits Under New Order | ExplainedUpdated: 11 Jan 2026, 04:21 pm IST
Trump SIGNS Order to PROTECT Billions in Venezuelan Oil Funds in US! Executive action declares national emergency—freezes oil revenue in Treasury accounts from court/creditor seizures. Comes days after US captures Maduro & wife on drug charges. White House: Essential for economic/political stabilization. Aims to lower US fuel prices & rebuild Venezuela's output (world's largest reserves). Skepticism from oil giants burned by past nationalization.