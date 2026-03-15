U.S. Releases 86 Million Barrels Of Emergency Oil As West Asia Crisis Escalates

US Releases 86 Million Barrels from Strategic Petroleum Reserve Amid Iran War Oil Spike! Trump administration begins massive drawdown from the world’s largest emergency oil stockpile to counter surging prices triggered by West Asia conflict and Strait of Hormuz disruptions. 86M barrels now up for bids (exchange deal: companies borrow now, return later with premium); full release expected over 4 months. Coordinated global effort targets ~400M barrels via IEA to calm crude, gasoline, diesel & jet fuel markets. Brent nears $100/barrel; US plans to refill ~200M barrels (20% more than withdrawn) within a year.