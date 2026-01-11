English
Business News/ Videos / Watch: Venezuelans LAMBAST Trump After U.S. Military Strikes, Bat For Maduro’s Return

Watch: Venezuelans LAMBAST Trump After U.S. Military Strikes, Bat For Maduro’s Return

Updated: 11 Jan 2026, 04:24 pm IST Livemint

Venezuela in SHOCK After US Military Strikes Capture Maduro & Wife! Caracas residents express deep anger & trauma—explosions hit military bases, leaving days without power/comms & infrastructure damage. Maduro & Cilia Flores flown to New York on drug charges. Venezuelans condemn operation as terrorist aggression, demand release. Government in turmoil; global debate rages over legality & regional stability.

 
